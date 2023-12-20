Интересное 20 декабря 2023, 02:05 Темные времена лихих 90-х. Чем промышляла Измайловская ОПГ Измайловская ОПГ лихих 90-х: история старейшей группировки России Коллаж: Unsplash / Телеканал «360»

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О бандах 1990‑х годов многие судят по популярным сериалам — «Бригада», «Бандитский Петербург» или «Слово пацана». Написано о них немало и художественных книг, в том числе и автобиографических. Некоторые побывали в гуще событий лично и помнят об этом не понаслышке. Что представляла из себя державшая в страхе восток Москвы Измайловская ОПГ, разбирался «360».

Лидеры. Основатель — вор в законе Олег Иванов. «Измайловскими» руководили не столько лидеры, как это было в других группировках, сколько авторитеты. В их число входили Антон Малевский (Антон Измайловский), Сергей Аксенов (Аксенов, Аксен Измайловский), Сергей Трофимов (Трофим) и другие.

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Место обитания. Измайлово, Гольяново, часть Перова, часть Сокольников, поселки городского типа Акулово, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский.

Численность. Около 200 человек (по другим данным, 300-500 человек).

Сфера влияния. «Измайловские» контролировали вещевой рынок в Измайлово, «Вернисаж», автовокзал «Щелковский», часть аэропорта «Быково», палатки в начале Ленинского проспекта, казино в кинотеатре «Моссовет», часть ТГК «Измайлово».

Союзники. С 1990-х годов подольские и измайловские группировки заключили стратегический союз. Иногда их называли единой подольско-измайловской ОПГ. В «братских» отношения они были также с люберецкой и гольяновской бригадами.

Олег Иванов и первые шаги Измайловской ОПГ

В середине 1980-х годов криминальный авторитет Олег Иванов, за спиной которого был ни один срок, переехал из Казани в московский район Измайлово. Там он объединил несколько молодежных преступных группировок, которые промышляли мелкими грабежами и разбойными нападениями.

Сначала банда состояла лишь из местных хулиганов, но вскоре к ней присоединились бывшие сотрудники милиции и ветераны Афганской войны. Одним из них был вернувшийся со службы 22-летний Антон Малевский.

Иванов был авторитетом «старой закалки». Его принципы и методы руководства в какой-то момент начали терять позиции на криминальных просторах. В конце 80‑х он принял радикальное решение и уступил место Малевскому.

Парень происходил из интеллигентной и уважаемой семьи москвичей: его отец, Виктор Штейнберг, был известным ученым. В Афганистане будущий глава «измайловцев» получил богатый боевой опыт, несколько государственных наград и внушительные связи.

Постепенно набирающий власть главарь начал собирать в ряды «измайловских» бывших сослуживцев. На фоне этого в состав ОПГ вошли несколько сотен хорошо подготовленных десантников-спецназовцев.

Постепенно подоспели и криминальные авторитеты — Михаил Черной и Алимжан Тохтахунов (Миша-Крыша и Тайванчик). Черной был в составе цеховиков, а Тайванчик — профессиональный картежник и обитатель бандитских катранов.

Конфликтные ситуации Измайловской ОПГ

Когда Малевский пришел к власти, в столице росло число кавказских ОПГ. Они стремились подчинить себе самые прибыльные точки города, чем навлекли на себя всеобщее недовольство. Выбор цели для истребления «измайловцев» стал очевиден. Да и ветераны-афганцы были не против свести счеты с кавказскими народами.

Тем не менее в ходе конфликта противники москвичей быстро уступили. А под контроль группировки перешли несколько казино, торговых центров, часть аэропорта «Быково» и автовокзал «Щелковский».

Личное знакомство Малевского с Александром Коржаковым — начальником охраны президента Бориса Ельцина — также повлияло на происходящее: власти попросту закрыли глаза на кровавые разбирательства.

Александр Коржаков у стойки во время голосования об импичменте Президенту России Б. Н. Ельцину / Википедия

Вообще связи с правоохранительными органами позволили ОПГ добиться больших привилегий: у них были служебные удостоверения и оружие, а также — что немаловажно — покровительство свыше.

В 1993 году у Малевского при обыске личного авто нашли оружие. Против него возбудили уголовное дело. Однако его быстро «замяли», но из соображений безопасности фигурант уехал из России в Израиль. Да и к тому же накал между группировками внутри города нарастал, а авторитеты один за другим умирали.

Главарь жил за рубежом долгое время. Несмотря на длительное отсутствие, его никто не пытался подсидеть. Измайловская ОПГ отличалась организованностью и преданностью, что помогло ей избежать междоусобиц и распада.

РИА «Новости»

Кстати, бегство Малевского в Израиль закончилось тем, что у него возникли проблемы, когда власти узнали, кто он такой на самом деле: в 1998-м ему аннулировали израильский паспорт и настоятельно порекомендовали покинуть страну.

Так лидер и вернулся на родину. К тому времени большинство конкурентов уже были мертвы или сидели в тюрьмах. Между властями и группировкой царили полное взаимопонимание и тесное сотрудничество, а деятельность ОПГ расширилась на алюминиевый бизнес.

Казалось, что все проблемы позади. Но в какой-то момент Малевский увлекся парашютным спортом. Во время одного из прыжков в 2001 году в ЮАР устройство не открылось. На этом и закончилась судьба главаря. А на его место пришел заместитель — Сергей Аксенов.

РИА «Новости»

Самые громкие скандалы Измайловской ОПГ

За 30 лет известно только три случая, когда внутренняя информация о делах группировки утекала за ее пределы: показания Джалола Хайдарова, данные Александра Литвиненко и судебное разбирательство Дерипаска-Черной в Лондоне.

Джалол Хайдаров — перебежчик из верхушки Измайловской ОПГ. Он же — директор Качканарского ГОКа, смотрящий за заводами «измайловских» на Урале в 1990-е годы. В начале нулевых у него возник конфликт с лидерами группировки, поэтому он спешно собрал вещи и уехал из России.

Позже Хайдаров дал беспрецедентные показания полиции Израиля и Германии об иерархии и жизни банды. На основе его сведений в Израиле, Испании и Германии против Измайловской группировки, которая отмывала деньги по всему миру, завели уголовные дела.

Из показаний Джалола Хайдарова в полиции Штутгарта 12.01.2007:

«Черный и Малевский отвечали за политические контакты компании, а также за контакты с правоохранительными органами. Я подразумеваю под этим полицию, ФСБ и другие разведывательные и правоохранительные ведомства.

Кроме того, Малевский, будучи руководителем Измайловской преступной группировки, предоставлял услуги членов группировки: от гарантий безопасности до решения конфликтов с другими криминальными группировками».

Александр Литвиненко — подполковник ФСБ, который в 1990-е служил в подразделении по борьбе с организованной преступностью. Он эмигрировал в Англию, где его убили в 2006 году.

По данным подполковника, в середине 1990-х ФСБ передала Измайловской ОПГ кадры, технику и оружие ЧОПу «Стелс», которое входило в состав банды. Поддержку «Стелсу» оказали по личному решению Коржакова, ссылаясь, что «охранники» будут содействовать силовикам в борьбе с преступностью.

Шеф контрразведки ФСБ регулярно сообщал секретные данные банде. Кроме того, Литвиненко подчеркнул, что «Стелс» собрали из бывших бойцов спецназа. ЧОП обеспечивал «крышу» различным структурам, прессинговал криминальных и коммерческих конкурентов, а порой и убивал их.

Литвиненко отмечал, что силовые структуры не расследовали их деятельность. Все операции «Стелса» отличались высокой профессиональной организацией и исполнением. Порой самих наемников или тех, кто их прикрывал, стирали с лица земли. Они элементарно не доживали до суда, если их даже и арестовывали.

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В ходе судебного разбирательства Дерипаска-Черной в Лондоне (2008–2012 года) всплыло еще больше интересного: документы, свидетели, размеры платежей Дерипаски в общак «измайловских», личные фотографии.

Он рассказывал, как группировки вели кровопролитные бои за собственность в разных концах страны, где «измайловцам» пытались противодействовать как местные, так и враждебные московские группировки.

Например, настоящая бойня шла за алюминиевые заводы в Сибири — Братске, Красноярске, в Хакасии и других местах. По подсчетам Олега Дерипаски, только в 1993 и 1994 году в ходе войны за Красноярский алюминиевый завод в городе полегло приблизительно 34 человека.

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В 1999–2000 годы измайловские в упорной борьбе с уралмашевскими захватили «Уралэлектромедь» — крупнейший медный комбинат в городе. А уралмашевский авторитет Круг, главный неприятель Измайловской ОПГ, летом 2000 года по случайным обстоятельствам повесился в Болгарии.

Участники группировки успешно легализовали доход, добытый далеко не честным трудом, — отмывали деньги в игорном бизнесе и организовывали коммерческие структуры, посредством которых перекачивали валюту за границу.

Сергей Аксенов и Тайванчик. Что произошло с Измайловской ОПГ в 2000-е

В итоге «измайловские» перешли под контроль наследников Малевского — Сергея Аксенова (Аксен) и Дмитрия Павлова (Павлик). Примечательно, что последний совсем не похож на типичного криминального авторитета 90-х.

Павлов —доктор юридических наук, автор монографии, а также кавалер орденов Дружбы и Почета и церковных орденов Сергия Радонежского II и III степени. Михаил Черной отошел от дел и живет в Израиле.

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По информации на 2013 год, один из лидеров Тайванчик жил в Подмосковном поселке Переделкино. У российских властей нет притязаний в авторитету, но в США, где он некоторое время проживал, Тайванчик объявлен в розыск. Кроме того, он опубликовал три книги и состоит в Союзе писателей.

«Да, меня называют криминальным авторитетом, но за свою жизнь я не совершил ни одного преступления. Может, какие-то погрешности и были, но, по крайней мере, меня на них не поймали. Вы докажите, что я украл, убил или еще что-то. Бизнес имею честный», — заявил он в интервью с Lenta.ru.

Шесть лет назад, 17 ноября 2017 года, в Москва-Сити праздновали юбилей Павлова. На мероприятие пришли 260 человек: среди них были Аксен, Михась (Сергей Михайлов, один из лидеров Солнцевской ОПГ), Гарик Махачкалинский (Гавриил Юшваев) и многие другие криминальные авторитеты. Для них выступал Григорий Лепс.

Закончился этот торжественный вечер по всем правилам 90-х: крупной перестрелкой на нижних этажах башни «Око». Как писали СМИ, охрана «измайловских» что-то не поделила с дагестанцами. По итогам праздничного ужина в «Москва-Сити» госпитализировали шесть человек.

О делах Измайловской ОПГ до сих пор остается мало информации, ведь группировка отлично шифровалась и умела заметать следы.