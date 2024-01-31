Интересное 31 января 2024, 22:16 Тайна Амелии Эрхарт. Биография и версии гибели летчицы-чемпионки People: на поиски самолета Амелии Эрхарт потратили 11 миллионов долларов Амелия Эрхарт возле своего Lockheed Model 10-E Electra, 1937 год / Викимедиа

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Исследователи сообщили, что нашли остатки самолета Амелии Эрхарт, легендарного американского пилота, бесследно пропавшего более 80 лет назад. Бесстрашная летчица при жизни не только поставила множество мировых рекордов, но боролась за равноправие женщин.

Найден самолет Амелии Эрхарт

Американцы заявили, что обнаружили на дне Тихого океана обломки, которые могут быть самолетом Lockheed L-10E Electra легендарной летчицы Амелии Эрхарт, сообщил People.

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Для поисков специализирующаяся на подводных работах компания Deep Sea Vision исследовала более 13 тысяч квадратных километров океанского дна. Руководитель поисковой операции Тони Ромео потратил на нее 11 миллионов долларов.

Ранее самолет Эрхарт не единожды пытались найти. Сразу после пропажи в 1937 году его 14 дней искали 66 самолетов, множество кораблей, включая крупнейший в мире на тот момент авианосец «Лексингтон». Тогда специалисты осмотрели 57 тысяч квадратных километров водной поверхности, множество небольших необитаемых островов и рифов.

В мае 2013 года Международная группа по поиску исторических самолетов заявила, что обломки самолета нашли в районе атолла Никумароро. Там же в 1940 году обнаружили скелет, который позднее идентифицировали как женский (причем того же роста, что и Эрхарт), остатки летной куртки, зеркало и крем от веснушек.

Амелия Эрхарт / National Aeronautics & Space Adm / Global Look Press

Кто такая Амелия Эрхарт

Амелия Мэри Эрхарт — первая женщина-авиатор, которая в одиночку совершила перелет через Атлантический океан, — родилась 24 июля 1897 года в городе Атчисон штата Канзас. Старшая дочь адвоката, она с детства была свободна в выборе друзей, интересов и развлечений. Впрочем, младшую Грейс Мюриэл родители тоже не ограничивали.

Амелия научилась читать в четыре года и буквально «заглатывала» книги, предпочитая истории об открытиях и приключениях. Кроме того, она с детства прекрасно держалась в седле, плавала, играла в теннис и метко стреляла из подаренной отцом винтовки. Не удивительно, что девочка была главной заводилой среди всех соседских детей.

Амелия Эрхарт в детстве, около 1901 года / Викимедиа

Первый «полет» семилетняя Эрхарт устроила после посещения американских горок. С помощью дяди соорудила пандус, который приколотили на крыше сарая для инструментов, роль саней исполнял деревянный ящик. Все закончилось разбитой губой, порванным платьем и полным восторгом юной испытательницы.

При этом настоящий самолет не вызвал у юной дамы никакого пиетета. Отец показал дочерям летательную машину на ярмарке, но десятилетняя Амелия нашла аэроплан совершенно неинтересным и назвала «штукой из ржавой проволоки и дерева», а после чинно вернулась на карусели.

В школе юная сорви-голова училась на отлично, особенно хорошо ей давались естественные науки, история и география. Вот только отец стал выпивать, и скоро семья оказалась на пороге нищеты. Мать с дочерями переехала к родне в Чикаго. Тут кстати пришлось наследство, которое позволило отправить Эрхарт в хороший колледж.

Юная Амелия Эрхарт / Викимедиа

Заговор самолетов

Навещая сестру на Рождество 1917 года в Торонто, Эрхарт ужаснулась огромному количеству раненых солдат, которые пострадали на фронтах Первой мировой. Не раздумывая, девушка отменила возвращение в школу, прошла ускоренные курсы медсестер и устроилась работать в госпиталь.

Ухаживая за ранеными, разнося им лекарство и еду, она слушала рассказы пилотов о полетах. Рядом с госпиталем был военный аэродром, который иногда показывал шоу, а в округе нередко гастролировали популярные тогда воздушные цирки. Самолеты словно плели заговор вокруг Эрхарт, и она была явно не против.

Амелия Эрхарт в самолете / United Archives / kpa, via www.i / Global Look Press

Отец бросил пить, воссоединился с женой, и старшая дочь отправилась навестить родителей в Калифорнию. Там и случилось то, что окончательно изменило ее жизнь: военный ас и пилот-рекордсмен Фрэнк Хокс подарил Эрхарт бесплатный полет на самолете.

К тому времени, когда я оторвалась от земли на 60 или 90 метров, я знала, что мне нужно лететь! Амелия Эрхарт

Спустя месяц Эрхарт наняла одну из пионерок женской авиации Нету Снук своим летным инструктором. Курс в 12 часов обучения стоил заоблачные 500 долларов. Чтобы оплатить мечту, девушка трудилась на нескольких работах: была фотографом, стенографисткой в ​​местной телефонной компании и даже водителем грузовика.

Нета Снук, 1921 год; Нета Снук и Амелия Эрхарт возле американского двухместного одномоторного биплана Kinner Airster, 1921 год / Викимедиа

Рекорды Амелии

Летом 1921 года, через полгода после начала занятий, Эрхарт купила свой первый самолет — подержанный ярко-желтый биплан Kinner Airster, получивший прозвище «Канарейка». На нем в октябре 1922 года 25-летняя авиаторша поднялась на высоту 14 4300 метров, установив мировой рекорд для женщин-пилотов.

Чуть позже редкое авиашоу с имитацией воздушных боев и сдобренное всевозможными трюками и состязаниями в искусстве высшего пилотажа обходилось без участия Эрхарт. Она была признанной звездой этих соревнований, ее с нетерпением ждала публика.

Амелия Эрхарт / Scherl / Global Look Press

Даже когда семейные неурядицы заставила продать самолет и учить английскому языку иммигрантов-детдомовцев, Эрхарт не забывал о небе. Пилоты начали уважать девушку, поскольку она не только хорошо летала, но и не брезговала обслуживать и ремонтировать машины и их двигатели.

В 1927 году Эрхарт получила предложение от богатой американки Эми Гест пересечь Атлантику по воздуху на трехмоторном борте «Фоккер» F-VII. Полет готовили долго выдался он достаточно сложным, так что основную работу сделали пилоты-мужчины, сопровождавшие летчицу. Тем ни менее Амелия получила славу первопроходца.

Амелия Эрхарт, Уилмер Штульц и механик Гордон после пересечения Атлантики, Саутгемптон, Англия, июнь 1928 года / Scherl / Global Look Press

Эрхарт не скрывала свою роль в перелете и даже написала о нем книгу «Двадцать часов сорок минут». Свою известность она использовала для борьбы за равноправие женщин и их активное привлечение в традиционно «мужские» профессии, публиковала в прессе множество статей о развитии и перспективах авиации.

Во время первой женской воздушной гонки Эрхарт при выруливании на старт увидела, что у самолета ее главной соперницы загорелся двигатель. Не раздумывая, она заглушила мотор, бросилась к горящей машине, вытащила коллегу из кабины и оказала первую помощь. В итоге к финишу летчица пришла третьей.

Lockheed Vega 5b — один из самолетов, на которых летала Амелия Эрхарт / Викимедиа

Зато в том же 1929 году Эрхарт установила мировой рекорд скорости, разогнав свою машину до 317 километров в час, а позднее совершила перелет через всю страну. Она также получила престижную транспортную лицензию национальной ассоциации Аэронавтики США, сдав экзамены на самолете Ford Trimotor.

Одной из первых женщин-пилотов Эрхарт освоила автожир — маленький винтокрылый летательный аппарат. В апреле 1931 года летчица установила на нем новый мировой рекорд высоты — 5623,8 метра. Той же весной она стала первой женщиной, пересекшей на автожире всю территорию США.

Автожир Buhl A-1 Autogyro, 1931 год / Викимедиа

Спустя четыре года Эрхарт стала первым в мире человеком, в одиночку пролетевшим над Тихим океаном от Гавайских островов до Окленда в штате Калифорния. Этот маршрут стоил жизни множеству пилотов. Помимо поклонников, летчицу ждала поздравительная телеграмма президента США Франлина Рузвельта: «Поздравляю — Вы победили снова».

Следующими рекордами стали полеты Лос-Анджелес — Мехико и Мехико — Нью-Йорк, причем последний был проделан еще и за невероятные по тем временам 18 часов 18 минут. Также Эрхарт стала первым человеком, преодолевшим весь Мексиканский залив по воздуху по прямой.

Амелия Эрхарт приветствуют поклонники, 1932 год / Scherl / Global Look Press

Жизнь вне рекордов

Эрхарт была настоящей национальной героиней. Она дружила с женой президента Элеонорой Рузвельт и даже давала ей уроки пилотирования, а иногда просто катала на самолете ночью над Вашингтоном. Летчицу охотно звали на различные великосветские мероприятия, журналисты часто брали у нее интервью.

Не забывала Эрхарт и о науке. Она возглавила практические исследования по аэронавтике в университете Пердью в Индиане, там же организовала летную школу и консультировала тогда еще немногочисленных студенток по планированию карьеры. Не забывала летчица поддерживать и своих женщин-коллег.

А что же личная жизнь? С ней все было отлично: в начале 1931 года Амелия Эрхарт безо всякой шумихи и репортеров вышла замуж за своего делового партнера Джорджа Путнама. И сам брак, и семейная жизнь их были тихими и спокойными, полными любви и взаимоуважения.

Фото Амелии Эрхарт и Джорджа Путнама, 30-е годы XX века / Викимедиа

Последний полет

Университет Индианы в благодарность за сотрудничество подарил Эрхарт ко дню рождения новенький двухмоторный моноплан Lockheed L-10E Electra. На нем летчица решила осуществить свою давнюю мечту: облететь мир вдоль экватора. После этого она собиралась заняться программой стратосферных и скоростных испытательных полетов.

Скоро рекорды перестанут быть основным двигателем прогресса в авиапромышленности, и главным человеком в авиации уже теперь является не лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный инженер. Амелия Эрхарт

Старт к полету дали 17 марта 1937 года, но путешествие пришлось отложить из-за аварии. Вторая попытка началась 20 мая 1937 года, и из-за смены сезона лететь пришлось с запада на восток. Эрхарт сопровождал штурман Фред Нунан. К началу июля они пролетели 80% маршрута, попутно поставив еще несколько мировых рекордов.

Эрхарт и Нунан вылетели 2 июля 1937 из небольшого городка на побережье Новой Гвинеи Лаэ. За 18 часов они должны были разыскать в центральной части Тихого океана маленький остров Хауленд и сесть там на дозаправку. Путешественников ждали официальные лица и представители прессы. Но никто так и не прилетел.

Амелия Эрхарт и Фред Нунан / Викимедиа

Версии катастрофы

Скорее всего, пилот и штурман просто заблудились, и самолет, оставшись без топлива, рухнул в океан. Последняя принятая от Эрхарт радиограмма была такой: «Мы на линии 157—337. Повторяю, повторяю, мы движемся по линии». Видимо, штурман неверно определил координаты и пролетел рядом с островом.

Бесследное исчезновение самолета Эрхарт породило множество конспирологических теорий не только в США, но и во всем мире. Самой первой была версия о «японском следе»: дескать, перелет был лишь прикрытием разведывательной аэрофотосъемки японских островов. Там экипаж потерпел аварию, и америкнцев тайно ликвидировали.

Самолет Амелии Эрхарт Lockheed L-10E Electra / Викимедиа

Другая версия настаивает на том, что весь перелет от начала до пропажи самолета был фикцией, радиоспектаклем, созданным лишь для того, чтобы обшарить окрестности под видом поисково-спасательной миссии. А сами Эрхарт и Нунан не погибли, а получили новые имена и спокойно дожили свой век.

Есть даже предположения про похищение самолета и его экипажа пришельцами, так как люди увидели их базу или нечто другое, столь же тайное. Причем у этой откровенной чуши есть немало сторонников.