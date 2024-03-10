Интересное 10 марта 2024, 12:56 Свинья Пигкассо и другие таланты. Зачем животные рисуют Психолог Валуева: рисующие животные инстинктивно демонстрируют свой потенциал Kristin Palitza/dpa/globallookpress

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Свинья-живописец по кличке Пигкассо умерла 6 марта из-за ревматоидного артрита. За восемь лет животное заработало на картинах больше миллиона долларов. В чем секрет популярности «работ» зверей-художников и зачем они рисуют — разобрался «360».

Свинья Пигкассо из Южной Африки

Еще поросенком животное попыталось что-то нарисовать забытыми в клетке на ферме малярными кистями. С тех пор свинья создала более 100 картин. Некоторые из них вошли в коллекции знаменитостей — актера Джорджа Клуни, теннисиста Рафаэля Надаля, актера и модели Эда Вествика.

Свинью признали «самым успешным нечеловеческим художником в мировой истории» — картины Пигкассо стоили до 26 тысяч долларов.

Шимпанзе Конго из Великобритании

Необычные способности обезьяны, родившейся в 1954 году, выявил зоолог Десмонд Моррис — именно он первым предложил шимпанзе карандаш и бумагу. Оказалось, что Конго может нарисовать круг и чувствует основы композиции. С красками у Конго поначалу не заладилось — два года он просто проливал их, но со временем научился держать кисть и даже смешивать краски. Рисовал на листах бумаги, не залезая за его границы.

За свою жизнь Конго создал более 400 картин и рисунков. Его первая выставка состоялась в 1957 году. Впоследствии картины шимпанзе вошли в личные коллекции художников Пабло Пикассо и Жоана Миро.

В 2005 году, через много лет после смерти Конго от туберкулеза, три его картины ушли с молотка за 14,4 тысячи фунтов стерлингов.

Видео опубликовал YouTube-канал «Euronews по-русски»

Оцелот Пэдфут из США

В зоопарке города Феникса в американском штате Аризоне живет оцелот Пэдфут. В 2004 году, когда животное только попало в неволю, смотрители решили развлечь его, показав холст и сделав на нем несколько мазков красками. Оцелот заинтересовался и стал тереться о бумагу головой, шеей, а потом и всем телом. В итоге получались любопытные картины.

Слоны-художники в Таиланде

В 1990-е годы американские ученые создали уникальную систему обучения слонов живописи. Рисующих слонов можно увидеть в Таиланде — шоу стоит около 15 долларов. Животные рисуют цветы, деревья и даже автопортреты. Одну из картин слонов продали на аукционе за 20 тысяч евро.

Видео опубликовал YouTube-канал Vishenkacherry

Дельфины из России и Литвы

Рисующие дельфины — не такая уж редкость, не случайно этих млекопитающих считают одними из самых интеллектуально развитых. Дельфины-живописцы встречаются и в России. В Сети доступно видео, на котором дельфин Оскар из Феодосии создает пейзаж кистью. Творческие дельфины есть в Приморском океанариуме во Владивостоке.

Обитатели дельфинария при Морском музее Литвы в Клайпеде Аргас, Глория и Габия — уже прославленные художники: их работы периодически представляют на выставках и отправляют на аукционы.

Видео опубликовал YouTube-канал «Дельфинарий Немо Феодосия»

Мустанг Чойя из США

Лошадь из штата Невада, названная в честь разновидности кактуса, продемонстрировала свои творческие способности в 2004 году, когда ее хозяйка, балерина Рене Чамберс, красила забор. Она вспомнила, что мустанг любит брать разные предметы в зубы, и сама дала ему кисточку и прибила к забору лист бумаги.

В итоге конь обрел новое хобби, с помощью которого полностью излечился психологически — он был сильно травмирован после жестокой дрессировки на ранчо, где жил до того, как его выкупила Чамберс. Работы мустанга не раз выставлялись, их покупали коллекционеры в США и за их пределами.

Муравьед Стью из США

Рисовать животное научила хозяйка, Анджела Гудвин из Аризоны, забравшая его из приюта для животных. К сожалению, Стью не успел далеко продвинуться в творчестве — умер от аутоиммунного заболевания в 2008 году.

Видео опубликовал YouTube-канал «Канал фактов и интересных фото»

Есть также свидетельства о рисующих собаках, черепахах, кабанах, козлах и других животных.

Зачем животные рисуют?

Можно предположить, почему работы животных так популярны среди коллекционеров: иметь у себя такую картину необычно, она сразу привлекает внимание и вызывает вопросы. Главные из них состоят в том, под влиянием чего животное берется за кисть или карандаш, почему выбирает тот или иной цвет и рисунок.

«Что же побуждает животное проявлять свою творческую активность? Ведь они, в отличие от людей, не имеют социальных идеалов, не имеют истории, признанной человечеством, общеупотребительного языка лингвистики, лишены логического мышления», — рассудила в беседе с «360» психолог Анастасия Валуева.

Она отметила, что ученые часто проводили аналогии между животными и людьми, считая, что многие формы поведения, свойственные животным, можно также наблюдать у людей. Стал развиваться бихевиоризм — наука о научении. При научении идет речь о дрессуре, когда животного подвергают дрессировке, и тем самым вырабатывается положительная эмоциональная реакция животных. Ученые заметили, что в любом научении происходит «положительный сдвиг эмоций»: гордость за свое умение и мастерство. Собака гордится, когда приносит добычу своему хозяину, ее морда выражает позитивные эмоции. Животные в цирке тоже способны испытывать радость от аплодисментов, реакции зрителей.

Но те же дрессировщики и ученые не могут ответить на вопрос, для чего животные рисуют. Есть исследование, доказывающее, что обычной дрессировкой этот феномен никак не объяснить, потому что многие животные творят, даже когда их никто об этом не просит, то есть у них есть некая внутренняя потребность выражения своих чувств. <…> Творческий процесс у животных занимает не очень продолжительное время, так же как у ребенка в возрасте до трех лет. Есть точка зрения о том, что, возможно, животные так выражают свой творческий потенциал и передают с помощью рисования свои эмоции и мысли, но, конечно же, действуют абсолютно неосознанно. Анастасия Валуева психолог, гипнотерапевт, расстановщик, эксперт по работе с подсознанием

Психолог пояснила, что ни ребенок, ни животное не думают на самом деле, что своим творчеством передают кому-то свое состояние, а просто выплескивают эмоции в рисунке, выражают свой потенциал на уровне инстинктов. В этом смысле животные — те же дети, их творчество больше похоже на игру.

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Выбор цветов делается бессознательно и определяется общим эмоциональным состоянием — в зависимости от того, какой цвет выбирает животное, оно передает ту или иную эмоцию.

Во многом поведение животных, как известно, определяется именно инстинктами. Пчелам не требуется никакое научение, чтобы строить соты, муравьям — чтобы создавать большие муравейники с подземными ходами, паукам — чтобы плести паутину.

Кстати, творчество животных проявляется не только в рисовании. Анастасия Валуева напомнила, что вороны, когда у них не получается достать что-то клювом или когтями, изготавливают для этого специальные орудия. Человекообразные обезьяны тоже умеют использовать подручные материалы и решать сложные головоломки, а киты поют.