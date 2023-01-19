Исследователи Принстонского университета создали симулятор , где можно примерить на себя роль президента Соединенных Штатов. «Американскому лидеру» предстоит за 15 минут решить, как наносить ответный ядерный удар по условной России. Почему в США так любят строить компьютерные модели ядерного конфликта, «360» узнал у экспертов.

Далее — прямая речь.

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Чтобы всех держать в тонусе

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин:

Американцы любят создавать модели и сценарии. У них 120 сценариев развития ядерной войны. Я бы сказал, это у них такая национальная забава.

Ну и анализируют они, конечно, это да. Что будет, если русские ударят первыми, что будет, если они только ответят — и так далее.

К тому же, они любят запугивать собственное население. Это у них стиль жизни. Это отвлекает от всяких лишних вопросов типа: «Куда деньги дели?»; «Не много ли тратится на Украину?» и прочих, очень интересных.

Конечно, здесь есть и элемент давления на Россию. И на своих избирателей. Чтобы всех держать в тонусе.

Но нельзя думать, что это, мол, шуточки такие и все. Все очень серьезно. Нужно внимательно следить за такого рода сообщениями, потому что во всякой шутке, как известно, есть только доля шутки, а все остальное — правда.

У американцев еще в начале пятидесятых годов был план бомбардировки ста городов СССР с помощью трехсот ядерных бомб.