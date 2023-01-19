Эксклюзив

19 января 2023, 22:32

Сценарий Апокалипсиса как часть национальной забавы. Зачем в США создали симулятор ядерной войны

Военный эксперт Никулин назвал симуляторы ядерной войны национальной забавой американцев

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Исследователи Принстонского университета создали симулятор, где можно примерить на себя роль президента Соединенных Штатов. «Американскому лидеру» предстоит за 15 минут решить, как наносить ответный ядерный удар по условной России. Почему в США так любят строить компьютерные модели ядерного конфликта, «360» узнал у экспертов.

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Далее — прямая речь.

1

Чтобы всех держать в тонусе

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин:

Американцы любят создавать модели и сценарии. У них 120 сценариев развития ядерной войны. Я бы сказал, это у них такая национальная забава.

Ну и анализируют они, конечно, это да. Что будет, если русские ударят первыми, что будет, если они только ответят — и так далее.

К тому же, они любят запугивать собственное население. Это у них стиль жизни. Это отвлекает от всяких лишних вопросов типа: «Куда деньги дели?»; «Не много ли тратится на Украину?» и прочих, очень интересных.

Конечно, здесь есть и элемент давления на Россию. И на своих избирателей. Чтобы всех держать в тонусе.

Но нельзя думать, что это, мол, шуточки такие и все. Все очень серьезно. Нужно внимательно следить за такого рода сообщениями, потому что во всякой шутке, как известно, есть только доля шутки, а все остальное — правда.

У американцев еще в начале пятидесятых годов был план бомбардировки ста городов СССР с помощью трехсот ядерных бомб.

2

Приучить к мысли

Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко:

Сегодня западными странами руководят люди, не сталкивавшиеся с войной. Кеннеди же воевал сам, Эйзенхауэр — тоже. Они хоть знали, как это выглядит в реальности. А сегодняшние — только по телику видели.

А симуляторов понаделали много, только на моей памяти — четыре. Реакция общественности была, скажем так, в зависимости от реалистичности.

Они хотят приучить своих к мысли, что могут нанести удар безответно. Собственно, на чем зиждется психология заурядного американца? (А президенты там тоже пошли какие-то заурядные). Правильно, на том, что Америка кончается там, где заканчивается ее побережье, а все остальное — это какая-то периферия, где живут какие-то существа, похожие на людей.

Да и к ним не приходил на территорию ведь Адольф Алоизович Шикльгрубер со своими «ахтунгами». «Порядок» не наводил. В Великобританию тоже — не дошел. Никто из них не представляет, как выглядит нормальная(извините за такое выражение) война на сухопутье. Их вон как прохватило-то от одного Перл-Харбора! До сих пор никак не опомнятся.

Что делать в этой ситуации нам и как реагировать на такие «вбросы»? Скажу кратко: готовиться соответствующим образом.

Ядерное оружие

США

Войны

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