19 января 2023, 22:32
Сценарий Апокалипсиса как часть национальной забавы. Зачем в США создали симулятор ядерной войны
Военный эксперт Никулин назвал симуляторы ядерной войны национальной забавой американцев
Исследователи Принстонского университета создали симулятор, где можно примерить на себя роль президента Соединенных Штатов. «Американскому лидеру» предстоит за 15 минут решить, как наносить ответный ядерный удар по условной России. Почему в США так любят строить компьютерные модели ядерного конфликта, «360» узнал у экспертов.
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Далее — прямая речь.
Чтобы всех держать в тонусе
Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин:
Американцы любят создавать модели и сценарии. У них 120 сценариев развития ядерной войны. Я бы сказал, это у них такая национальная забава.
Ну и анализируют они, конечно, это да. Что будет, если русские ударят первыми, что будет, если они только ответят — и так далее.
К тому же, они любят запугивать собственное население. Это у них стиль жизни. Это отвлекает от всяких лишних вопросов типа: «Куда деньги дели?»; «Не много ли тратится на Украину?» и прочих, очень интересных.
Конечно, здесь есть и элемент давления на Россию. И на своих избирателей. Чтобы всех держать в тонусе.
Но нельзя думать, что это, мол, шуточки такие и все. Все очень серьезно. Нужно внимательно следить за такого рода сообщениями, потому что во всякой шутке, как известно, есть только доля шутки, а все остальное — правда.
У американцев еще в начале пятидесятых годов был план бомбардировки ста городов СССР с помощью трехсот ядерных бомб.
Приучить к мысли
Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко:
Сегодня западными странами руководят люди, не сталкивавшиеся с войной. Кеннеди же воевал сам, Эйзенхауэр — тоже. Они хоть знали, как это выглядит в реальности. А сегодняшние — только по телику видели.
А симуляторов понаделали много, только на моей памяти — четыре. Реакция общественности была, скажем так, в зависимости от реалистичности.
Они хотят приучить своих к мысли, что могут нанести удар безответно. Собственно, на чем зиждется психология заурядного американца? (А президенты там тоже пошли какие-то заурядные). Правильно, на том, что Америка кончается там, где заканчивается ее побережье, а все остальное — это какая-то периферия, где живут какие-то существа, похожие на людей.
Да и к ним не приходил на территорию ведь Адольф Алоизович Шикльгрубер со своими «ахтунгами». «Порядок» не наводил. В Великобританию тоже — не дошел. Никто из них не представляет, как выглядит нормальная(извините за такое выражение) война на сухопутье. Их вон как прохватило-то от одного Перл-Харбора! До сих пор никак не опомнятся.
Что делать в этой ситуации нам и как реагировать на такие «вбросы»? Скажу кратко: готовиться соответствующим образом.
Ядерное оружие
США
Войны
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