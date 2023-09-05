Интересное 05 сентября 2023, 18:51 Стрелки часов не сдвинутся. Россия отказалась вернуться к системе летне-зимнего времени Депутат Матвеев: перевод стрелок часов показал эффективность Freepik

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Депутаты внесли законопроект о возвращении к старой системе сезонного перевода часов летом 2023 года. Авторы идеи предложили снова переводить летнее время на зимнее и наоборот. Часть российских врачей поддержала инициативу, а вот правительство — нет. По его мнению, проект не доказал социально-экономический эффект. Да и в целом, уверены чиновники, переход на зимнее/летнее время уже не столь актуален.

Неизменное время

Российское правительство не поддержало инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева о возврате к сезонному переводу времени, сообщила «Российская газета».

Авторы проекта предлагали переходить на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать светлое время суток. Переводить стрелки хотели в марте и октябре.

Подготовка к переводу стрелок на час вперед в гостинице «Гранд Отель Казань», 2009 год. / РИА «Новости»

В заключении к обсуждению кабинет министров отметил, что авторы не приложили информацию об ожидаемом социально-экономическом эффекте, росте потребления электроэнергии или количества ДТП, которые изначально упоминали.

Социальный и экономический эффекты предполагали изменения в рабочем времени, производственных процессах и потреблении электроэнергии, а также влияние на здоровье, благополучие россиян и адаптацию к переменам, рассказала «360» эксперт по безопасности по транспорту Юлия Манн.

Сезонный перевод времени оказывает незначительное воздействие на электроэнергию, сэкономленную в результате этой меры, экономия не превышает 0,5%. При отсутствии дефицита электроэнергии негативные последствия перевода времени могут быть значительнее. Юлия Манн

Манн поддержала решение правительства: на сегодня адаптация ко времени суток не кажется столь актуальной.

РИА «Новости»

Собеседница «360» подчеркнула, что перевод стрелок часов мог потребовать пересмотра графиков транспорта из-за риска повсеместных опозданий. С учетом устоявшейся системы изменение сезонного перевода времени может быть нецелесообразным.

К слову, это далеко не первая попытка политиков вернуть старую систему. Несколько лет назад депутат Андрей Барышев предлагал аналогичную идею. И тоже получил отказ.

История «сезонных часов»

Переводить стрелки в России начали в 1917 году. После этого было два периода, когда страна занималась подобными манипуляциями со временем: с 1918 по 1921 год и с 1981 по 2011-й.

В 1930-м стрелки перевели на час вперед и после этого их уже никуда не двигали более 50 лет — до 1981 года. Все это время жили по декретному времени — порядку исчисления «поясное время плюс один час», утвержденному тремя постановлениями советского правительства.

Забытые часы, хранящиеся на складе. Бюро находок в Москве, 1940 год. / РИА «Новости»

В 1981 году в страну вернулось летнее время — часы начали переводить уже относительно декретного времени. Попытку отменить декретное время власти предприняли в 1991-м. Однако оказалось, что ни к чему хорошему такое решение не привело. Через год его аннулировали.

Следующие 20 лет все было без изменений. Но в 2011 году в России резко не стало зимнего времени, осталось только летнее. Так продолжалось недолго — в октябре 2014-го россияне перешли на постоянное зимнее время. Теперь в стране «вечная зима».

Почему Россия отказалась от перевода часовых стрелок

Россия отказалась от сезонного перевода стрелок после того, как власти решили прислушаться к медикам. Те утверждали, что сезонное время создает ненужную встряску для организма, из-за которой обостряются хронические заболевания, нарушается режим сна, притупляются внимательность и концентрация. Это, в свою очередь, ведет к повышению и без того высокой аварийности на дорогах.

В 2011 году Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом, объяснил решение отказаться от перевода стрелок часов. В частности, он подчеркнул, что «необходимость адаптироваться [к изменениям времени] связана и со стрессом, и с заболеваниями».

В ночь на 27 марта 2011 года Россия в последний раз перешла на летнее время / РИА «Новости»

Плюс время — минус здоровье и безопасность?

Сам Матвеев подтвердил «360», что Россия постоянно находится в зимнем времени — и зимой, и летом. Сезонный временный переход, по его словам, показал эффективность.

В результате в летний период времени на большей части регионов появляется лишний световой час, который можно было бы использовать для более полноценного отдыха людей. Михаил Матвеев депутат Госдумы от КПРФ

Перевод времени на час, конечно, может повлиять на человеческий организм, но совсем незначительно и без особого урона, рассказала «360» врач высшей категории, терапевт и врач общей практики Лариса Алексеева.

Несмотря на это, она подчеркнула, что не разделяет инициативу перевода часов. У людей нарушаются сон и выработка основного гормона циркадного ритма — мелатонина. Постоянное «сдвигание» стрелок путало человеческий организм, но на здоровье сильно не сказывалось.

«Мы уже привыкли [жить по зимнему времени]. Все биоритмы для каждого человека уже знакомы. Однако разница в 60 минут не такая значительная — она не влияет на важные составляющие: состояние крови или артериальное давление», — отметила медик.

РИА «Новости»

Эксперт по транспортной безопасности Юлия Манн согласилась, что изменения во времени могут повлиять на сон и бодрствование людей. Это, в свою очередь, чревато дополнительной усталостью и снижением концентрации водителей на дорогах. Как результат — рост числа автокатастроф и ДТП.

«Это влияет на общую безопасность и концентрацию внимания на работе и в повседневной жизни. Более того, изменения в графиках транспорта и режимах работы могут вызвать задержки и неудобства для россиян, что способно повысить уровень стресса и влиять на общую безопасность», — объяснила собеседница «360».

РИА «Новости»

В целом постоянные скачки во времени — вредно, добавила Алексеева. Если для здорового и молодого организма такие изменения не принесут видимого дискомфорта, то для людей с хроническими заболеваниями и пожилого населения постоянство — лучше всего.

Врач высшей категории объяснила, что у пациентов, которые принимают определенные медицинские препараты по расписанию, может сбиться биоритм, «строящийся» годами. Столь резкие перемены влекут за собой ухудшение состояния и развитие новых заболеваний. Даже если стрелки часов сдвинут лишь на 60 минут.

Freepik

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«360» опубликовал в Telegram-канале опрос. Пользователей попросили ответить: нужно ли в России снова переводить время летом и зимой?

Большинство респондентов (76,4%) согласились с решением правительства. По их словам, при переводе стрелок всегда сбивался режим. И в целом манипуляция с летне-зимнем временем не нужна.

Другие комментаторы (17,9%) подчеркнули, что в свое время «сезонные часы» им очень помогли. Россияне объяснили, что, например, в семь вечера сейчас уже темнеет, а по идее в это время должно быть уже девять часов.

«Украли у нас целых два часа в свое время и восстанавливать не хотят. А летом в два ночи светло, как днем. Конечно, надо переводить время», — заявил один из пользователей.

Телеканал «360»

Меньшинство — всего 5,5% опрошенных — отметили, что им все равно, переводят ли стрелки часов. Они подчеркнули, что никогда не замечали таких изменений: ни со здоровьем и общим состоянием организма, ни с ситуацией вокруг.