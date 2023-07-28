Интересное 28 июля 2023, 23:18 Страсти по молодости. Можно ли обмануть природу и повернуть время вспять? Врач Трахтман заявил, что плазмаферез не влияет на омоложение тела Freepik

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Время не жалеет никого, и все люди стареют. Кто-то спокойно принимает этот факт, но есть люди, которые всеми возможными и невозможными способами стараются продлить молодость. К каким мерам прибегают самые отчаянные из них и можно ли считать желание иметь гладкую кожу психическим отклонением — в материале «360».

"Вампир-биохакер" из Кремниевой долины

Американский миллиардер Брайан Джонсон одержим идеей вернуть себе былую молодость. Мужчина, которому скоро исполнится 46 лет, захотел навсегда остаться 18-летним юнцом.

Для этого он оборудовал в своем доме целую лабораторию, где каждый день проводит себе сотни тестов и экспериментальных омолаживающих процедур. Одна из них — переливание крови собственного сына.

Брайан Джонсон (посередине), его отец и сын. Фото: кадр из видео с официального аккаунта Брайана Джонсона на YouTube. / YouTube

Манипуляции проходят в хорошо оборудованных кабинетах под присмотром врачей. Журналист агентства Bloomberg стал свидетелем этой «погони за молодостью» и побывал на процедуре, во время которой Джонсон перелил себе кровь 17-летнего сына Талмейджея.

«Талмейджей идет первым. У него извлекают литр крови и с помощью аппарата разделяют ее на отдельные компоненты — плазму, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Затем Брайан проходит через тот же процесс, после чего плазма сына вводится в его вену», — рассказали авторы статьи.

Американский бизнесмен заразил идеей вечной жизни и своего отца. Только Джонсону-старшему переливают кровь не подростка, а его взрослого сына-инициатора. После кровного обмена предприниматель заявил, что «общее настроение и состояние взрослого поколения значительно поменялось»: они чувствовали себя «как подростки».

Джонсон тратит около двух миллионов долларов (примерно 180 миллионов рублей) в год, чтобы выглядеть немногим старше своего сына.

Даже ночью тело биохакера контролируют приборы, а дни посвящены бесчисленным процедурам омоложения: от нанесения семи видов солнцезащитного крема и покраски волос до болезненных инъекций жира молодого донора в лицо и стимуляции электромагнитными импульсами мышц тазового дна.

Но американец — далеко не единственный человек, который пытается «взломать» природу и обернуть время вспять с помощью переливания крови. Процедура плазмафереза или «чистки» крови очень популярна среди обеспеченных людей, желающих остаться в своих лучших годах как можно дольше.

Еще в XVI веке известные люди занимались манипуляциями омоложения, правда, делали это, мягко говоря, менее гуманным способом.

Богатство и неграмотность

Как бы хорошо не складывался пазл о том, что молодая кровь в организме сможет «победить» старую, — это все заблуждение. Универсального способа отсрочить старение не существует, рассказал «360» заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и процессинга стволовых клеток Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Проведение процедуры плазмафереза проводят с целью вывода из организма токсинов и других вредных веществ. Медики назначают «чистку» при различных заболеваниях, отравлениях или аутоиммунных болезнях.

Медицинский работник держит в руках пакет с плазмой. / РИА «Новости»

К сожалению, проведение плазмафереза с точки зрения омоложения — бессмысленно, подчеркнул эксперт. На процессы старения в организме процедура никакого влияния не оказывает.

Это широко эксплуатированный коммерческий ход, рассчитанный на людей, имеющих малую медицинскую грамотность. Павел Трахтман завотделением Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева

Действительно — спустя два месяца «вампиризма» Брайан Джонсон заявил, что «никаких преимуществ или радикальных изменений» в организме он не заметил. Одержимый секретом вечной молодости технический магнат сказал, что больше не будет обмениваться плазмой со своим сыном.

А что может отсрочить старение?

Единственный научно доказанный метод продления жизни существует — это ведение здорового образа жизни, отметил медик. Сюда входят умеренность в еде, отсутствие вредных привычек и занятие спортом. Однако и такой метод не подразумевает отсрочку старения. Основная его задача — продление стадии общего здоровья организма.

«Таким образом можно отсрочить то время, когда возрастные болезни дают о себе знать. Какой-то волшебной, магической таблетки или методики не существует», — уточнил Трахтман.

Если же человек хочет визуально сохранить молодость, можно прибегнуть к косметическим процедурам, которые смогут замаскировать старение. Но, к сожалению, биологически люди от этого моложе не становятся, окружение станет лишь меньше обращать на это внимание, подчеркнул специалист.

Мужчина занимается скандинавской ходьбой в Гольяновском парке в Москве. / РИА «Новости»

Одержимость молодостью — душевная проблема

Психолог Илаха Самедова согласилась с тем, что желание оставаться молодым и не стареть — обычно для других, но не для самого «гонца за молодостью». Возраст, по ее словам, в голове «останавливается» на определенной отметке: биологически человеку может быть 35 лет, но чувствовать себя он будет на 18.

Люди стараются сохранить визуальную молодость для привлечения внимания окружения, восхищения и социально-общественного признания, пояснила собеседница «360». Одержимость гладкой кожей не считается психическим отклонением, однако содержит в себе факторы затяжного депрессивного состояния.

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Ухаживать за собой, следить за здоровьем своего тела, заниматься спортом и оставаться бодрым и энергичным — это нормально. Но когда такая «забота» о себе переходит границы, когда начинается череда операций и сложных процедур, когда человек в буквальном смысле рискует своей жизнью — это острая проблема. Но не психологическая — скорее, душевная, подытожила Самедова.