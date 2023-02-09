Эксклюзив 09 февраля 2023, 22:57 Смешная деталь со страшным смыслом. Одесса переименовала хлеб в идеологически правильный Политолог Дудчак: на Украине создают «зомби-украинца особого типа» РИА «Новости»

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В Одессе решили переименовать батон «Потемкинский» в «Гетманский». Местному хлебозаводу показалось, что хлеб недостаточно украинский и что волнует сейчас всех больше, чем отключения электричества и проблемы с экономикой. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, почему власти его страны так любят показательные переименования.

Далее — прямая речь.

Демонтаж как национальная идея

Руко***** бандерлоги ничего не способны создать, они только разрушают. У них сейчас план демонтировать в Киеве 300 памятников и мемориальных табличек. Переименовывать очень любят тоже.

Вот и в Одессе этим же самым занимаются — демонтажом. По всей Украине они это делают: выдавливают из себя нормального человека, демонтируют собственную историю и память.

Хотя когда-то были и сами причастны к той великой цивилизации, материальные объекты которой они сейчас уничтожают.

Останется один Бандера

Эти бандерлоги убирают все советское и имперское. И что в результате останется — пустыри, где будет стоять один Бандера?

За эпоху «незалежности» ничего не было сделано, максимально выжимались ресурсы из того, что было создано раньше.

Наверное, пора им уже взяться за мосты, метро, железные дороги — это же все тоже чисто советское наследие.

Обработка сознания

И это не мелкое хулиганство, это часть кампании именно по ликвидации исторического наследия. Они создают такого «зомби-украинца особого типа», искусственную, политическую нацию, которая нежизнеспособна.

РИА «Новости»

Здесь главная цель Запада в том, чтобы прокопать глубочайший ров между частями одного народа — так будет правильно сказать, особенно когда мы говорим об Одессе.

Ведь это русскоязычный город, который никогда и не был украинским. Но обработка сознания тех, кто не еще не зомбирован, идет очень серьезная. Где-то получается, где-то не очень. Но она идет.

И если население Украины будет оставаться под контролем Запада еще лет 10, я думаю, что последние остатки тех, кто не потерял честь, совесть и память ждет крайне печальная судьба.