Эксклюзив 25 января 2024, 18:36 Слово студента Писатель Беседин в День студента дал важный совет молодежи Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Читать 360tv в

В России 25 января отмечают День студента (или Татьянин день). Специально для «360» писатель Платон Беседин вспомнил о своих студенческих годах и рассказал, чем современные молодые люди отличаются от поколения 30-40-летних.

Далее — прямая речь.

Вообще, это были лучшие годы. без сомнения. Я о студенчестве.

Я играл в КВН, мастерски сдавал зачеты, пил пиво, слушал панк-рок, Шуберта и Стравинского и встречался с, в общем-то, симпатичными девушками. А еще читал, много читал. Библиотека нашего университета считалась одной из лучших в стране. И я заходил после пар в нее. Брал книги Хаксли, Бегбедера, Хемингуэя, Платонова, а после шел к бабушке с дедушкой (дед еще был жив, светлая память!), заваливался на кровать в гостиной и читал.

Потом шел на репетицию КВН, ну и где-то там, ближе к ночи, появлялись девушки. Хотя, если честно, не всегда они были симпатичными. Но, с другой стороны, и пива я выпивал немало.

Что я помню из тех студенческих лет? Легкость и вместе с тем нервы. Сейчас, конечно, я бы многое сделал по-другому. По-своему. Это вечный, оскоминно банальный, сюжет: если б молодость знала — если б старость могла. Но, определенно, тогда казалось, что жизнь длинная, как та дорога, что тянется через поля к горизонту и все никак не кончается. Да, казалось. И шутка ли сказать, я окончил технический вуз — радиоинженер, на секундочку, — будучи стопроцентным гуманитарием; более того, окончил его с красным дипломом, потому что умел учиться.

Все это ностальгия, ясное дело. Но, как верно подметили в последней «Матрице», ностальгия — лучшее средство от тоски и одиночества.

Однако вспоминаю я свои студенческие годы не для того, чтобы пустить слезу о «бесцельно прожитой жизни». Нет, я сравниваю нас, студентов, поколение 30-летних и немного 40-летних, со студентами нынешними. А их, знаете ли, принято ругать.

Мол, невоспитанные, грубые, отдаются за айфоны и на камеры всякие непристойности делают. Ну и вообще. Отечества своего не ведают, родства не помнят.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На самом деле, да, и такое случается. Однако мне видится, что современные люди отличаются тем, что на 100 процентов знают, чего хотят. Среди нас все было ровнее и свободнее. Мы оканчивали школу, поступали, часто до конца не зная, куда и для чего.

Потом, уже в вузе, начинались мучительные поиски себя. Кому-то везло, кому-то нет. От учебы это, как правило, не зависело или зависело мало. Сейчас же, когда подростков оценивают с первого класса (скоро, наверное, с детского садика начнут), какие-то диаграммы, отчеты, лучшие из них вынуждены быть целеустремленными.

Вот на днях сидели в гостях. Играли в покер (я все время проигрывал). И милая дама в леопардовом платье рассказывала, что у сына ее сотня грамот. Есть даже за сбор крышечек от пластиковых бутылок. И за лучшее социальное видео тоже есть. Еще он выигрывает региональные курсы по самбо. Танцует, ясное дело, лучше всех. В общем, мальчик знает, чего хочет. Или родители знают.

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Неудивительно, что в университет такие товарищи приходят максимально подготовленными. Они заранее определились не только с будущим, как то говорят, но и с тем будущим, которое случится после их будущего. Это неплохо, но и нехорошо. Однако те, кто совмещает это с внутренним, духовным развитием, добивается поистине феноменальных успехов.

Мы жили во времена, когда старились раньше, чем успевали начать взрослеть. Теперь же мы получаем все больше и больше сознательных молодых взрослых людей, которые с ранних лет, что называется, реализовывают себя в любимом деле.

Молодежь у нас — талантливая. Безумно талантливая, я бы так сказал. Вероятно, лучшая в мире. Поэтому и выигрывают наши студенты и школьники все мировые олимпиады, одна за другой. И вот тут начинается главное: как там со взрослой жизнью?

Многим из нашего поколения свезло, но большой части — наоборот. И я думаю, я хочу, чтобы этим замечательным молодым людям, студентам, нашли их дело — то, во что они смогут вкладываться непосредственно в нашей стране. Чтобы не оставались они студентами по жизни или людьми с другими гражданствами.

АГН «Москва» / Global Look Press

Так что брюзжать о плохой молодежи не стану. Наоборот. Больше похвалю. От души комплиментов отсыплю, пригоршнями. А вот за будущее их немного страшно. Впрочем, когда было иначе? Тут мы все — абсолютно все — схожи.

Я и за свое будущее, как и за ваше, знаете ли, опасаюсь. Времена такие, но их, как известно, не выбирают — в них живут.