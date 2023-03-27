Интересное 27 марта 2023, 12:24 Когда сдают нервы. Скандалы, драки, мат и обмороки на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» «360» назвал пять самых скандальных случаев на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» РИА «Новости»

Читать 360tv в

На ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», которое с осени 2012 года выходит на телеканале «Россия-1», всегда кипят страсти. Иногда доходит до рукоприкладства и скандалов. Самые громкие случаи, когда накаленная атмосфера телешоу заставляла гостей терять самообладание, — в подборке «360».

1 Профессор упал в обморок Последний случай в студии известного телеведущего, когда кто-то не выдержал перегрузки и эмоциональной атмосферы, произошел 21 марта. Во время обсуждения политики США в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» один из приглашенных экспертов рухнул в обморок. Это был руководитель Школы востоковедения ВШЭ профессор Андрей Карнеев. На следующий день он признался журналистам, что просто «нехорошо себя почувствовал» и решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. «Действительно, голова закружилась, но меня там коллеги подхватили. Просто от переутомления, не выспался накануне ночью, поэтому ничего страшного. Я уже полностью в норме, хотел поблагодарить работников программы — они тут же вызвали врача, мне оказали необходимую помощь, все нормально», — рассказал он «360».

2 Украинца схватили за грудки Украинский политолог Вячеслав Ковтун известен своей скандальной репутацией. На различных ток-шоу, в том числе у Владимира Соловьева, он частенько становился своеобразным трикстером — грубо говоря, нарывался и задирал других гостей. Один из случаев, который хорошо помнит интернет, произошел в 2015 году. На передаче у Соловьева тогда встретились экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник и упомянутый выше украинский политолог. Вячеслав Ковтун после инцидента / YouTube Олейник заявил, что на тот момент президент Украины Петр Порошенко не может обеспечить должного уровня жизни в своей стране и поэтому виновен в смерти ребенка, погибшего от недоедания. Ковтун обвинил Олейника во лжи, назвав эти факты «спекуляциями», после чего экс-парламентарий сказал, что вынужден совершить «мужской поступок». Слово за слово, и вот уже бывший депутат быстро подошел к украинскому эксперту, завязалась потасовка. Владимир Соловьев поспешил разнять дерущихся, после чего оператор показал потрепанного Ковтуна: у него был сбит галстук и микрофон. Вероятно, Олейник как минимум оттаскал оппонента «за грудки».

3 Поругались из-за масок Во время пандемии коронавируса самые жаркие дискуссии на телевидении происходили на тему целесообразности карантинных ограничений и применения средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Очередной такой спор зашел в тупик, когда все тот же Ковтун стал эмоционально что-то выяснять у Владимира Соловьева, а другой гость программы — политолог из Германии Владимир Сергиенко — попытался, что называется, «вставить свои пять копеек». Неуравновешенный украинец призвал его «заткнуться», за что Сергиенко назвал Ковтуна «мразиной», «скотиной», «подонком» и «ублюдком». Драки не случилось только потому, что ведущий вовремя среагировал и в духе карантинного времени призвал гостей соблюдать социальную дистанцию.

4 Выгнали за мат В конце концов, терпение Владимира Соловьева, который повидал многое за свою карьеру, все-таки лопнуло, и он навсегда отлучил от ток-шоу скандального украинского политолога. Последней каплей стало поведение Вячеслава Ковтуна на передаче, посвященной ситуации с коронавирусом в России и мире. На этом эфире, как потом рассказывал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, украинский эксперт сначала позволил себе улыбаться во время того, как озвучивали число россиян, заболевших COVID-19, а потом вовсе обматерил эксперта из Германии. Дело чуть не дошло до драки. А поводом стало то, что Ковтун был не согласен с данными, озвученными одним из гостей, по числу вернувшихся на Украину людей. Ковтун стал громко кричать, что это неправда. «Это статистика МВД Украины, дебил», — указал ему один из присутствующих. В ответ Ковтун стал нецензурно выражаться, чем привел в ярость Соловьева. «Пошел вон отсюда и больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить», — потребовал телеведущий.

5 «Вы друг друга поубиваете!» В октябре 2019 года телеведущий не успел оперативно разнять оппонентов, и драка-таки произошла. Это случилось во время перерыва на рекламу. Повздорили украинские эксперты Василий Вакаров и Александр Семченко. Возможно, поводом стали высказывания Вакарова, когда он жестко прошелся по жителям Донбасса. Но причиной назвали все же личную неприязнь. «По ходу эфира Вакаров позволил хамское высказывание по отношению ко мне. До этого он меня оскорбил в программе „Кто против“. После этого я демонстративно перестал жать ему руку. Хамство Вакарова продолжилось. Поэтому я подошел в перерыве и сказал ему, чтобы он прекращал. При этом, чисто на рефлексах, поправил ему галстук. Может, где-то перетянул. На нервах. Атмосфера напряженная», — процитировала Александра Семченко «Комсомольская правда».