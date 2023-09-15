Интересное 15 сентября 2023, 15:40 Любовь к камням и сексуальность анчоусов. Названы победители Шнобелевской премии — 2023 Ученый Круглов: иногда лауреаты Шнобеля приводят к полезным открытиям YouTube

Читать 360tv в

Организаторы анти-Нобелевской премии раздали ежегодные награды. Свою минуту славы получили удивительные исследования вроде объяснения желания ученых лизать камни и попыток оживления мертвых пауков, которых хотели сделать киборгами. Кстати, иногда (правда, очень редко) открытия, удостоившиеся Шнобелевской премии, вносили действительно серьезный вклад в науку.

Названы победители анти-Нобелевской премии

Комитет 33-й Шнобелевской премии объявил лауреатов 2023 года. Ученые со всего мира получили награды за неоднозначные исследования в области химии и геологии, общественного здравоохранения и медицины, питания и коммуникаций, литературы и машиностроения, физики и психологии, а также образования.

Реклама

Премию основали в 1991 году как антипод Нобелевской, которую присуждают за по-настоящему важные открытия и достижения. Победителей Шнобеля традиционно награждают бумажными цилиндрами, которые символизируют «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний».

Также лауреаты получают внушительную сумму — целых 10 триллионов долларов, правда, зимбабвийских и вышедших из обращения в 2009 году. Так как в последнее время награждения происходят в онлайн-формате, победителям посылают ссылку, пройдя по которой, они могут самостоятельно скачать и распечатать на принтере чек.

Pikabu

Лауреаты Шнобелевской премии — 2023

Плюс Шнобелевской премии в том, что каждый год она подтверждает безграничные горизонты человеческой фантазии. Победитель в номинации «Химия и геология» на полном серьезе опубликовал научную работу, объясняющую, почему многие ученые, в особенности геологи, любят лизать камни.

Награду по физике получил многонациональный коллектив исследователей, которые занимались тем, что измеряли, как влияет интенсивность смешивания верхних слоев океанской воды на сексуальную активность анчоусов.

Премию в номинации «Медицина» присудили ученым из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама. Они изучили немало трупов лишь для того, чтобы выяснить, равное ли количество волос в ноздрях у человека.

«Машиностроение» принесло успех представителям Индии, Китая, Малайзии и США. Они дружно пытались оживить мертвых пауков. Исследователи не получили приз в номинации «Некромантия» лишь потому, что собирались использовать членистоногих в качестве механических захватных инструментов.

Ученые из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США анализировали умственную деятельность людей, которые умеют говорить задом наперед. За это весь коллектив получил награду в номинации «Коммуникации».

Литературные изыскания также принесли победу целой команде из Франции, Малайзии, Великобритании и Финляндии. Ученые выясняли, какие ощущения испытывают люди, повторяющие слово «много» много-много раз.

Исследователи из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии стали победителями в области образования. Они пытались определить влияние скуки учителя на скуку и мотивацию его учеников.

Многие азиаты едят палочками. Видимо, этот факт подтолкнул японских ученых выяснить, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды. Дегустация обернулась премией в номинации «Питание» и, возможно, неслабыми ударами тока.

Американские ученые забрали заслуженный приз в номинации «Психология». Они проводили эксперименты на городских улицах: выясняли, сколько прохожих остановятся, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх.

Ученые из Южной Кореи и США получили приз за вклад в общественное здравоохранение. Исследователи создали устройство, которое с помощью тест-полоски для анализа мочи, компьютера для анализа дефекации и датчика анального отпечатка (с камерой идентификации!) делает анализы человеческих выделений.

Традиция научной культуры

Ученый-ботаник Станислав Круглов рассказал «360», что только некоторые открытия из списка лауреатов Шнобеля могли быть случайными. Но большинство этих исследований — целенаправленные, на них выделяли деньги институты и научные организации.

Иногда изыскания, заслужившие Шнобелевскую премию, могут привести к полезным открытиям. Например, исследование о том, как пчелы могут распознавать образы, помогло разработать новые методы искусственного зрения для роботов. Станислав Круглов

Круглов отметил, что обычно ученые воспринимают награждение анти-Нобелевской премией с юмором и иронией. Это уже стало частью научной культуры. Однако нарочно никто не хочет получать такую награду: это может негативно повлиять на репутацию и карьеру.

Кстати, иногда обладателями Шнобеля впоследствии присуждают вполне серьезную Нобелевку. Например, Андре Гейм получил свои 10 триллионов зимбабвийских долларов в 2000 году в номинации «Физика», а спустя 10 лет ученого наградили в той же номинации уже в Шведской королевской академии наук.