Эксклюзив 11 января 2023, 17:16 (обновлено: 11 января 2023, 18:27) 🚸 Школьный буллинг. Дети, родители и учителя — как найти общий язык и предотвратить насилие Детский омбудсмен Волынец прокомментировала инцидент в красноярской школе № 34 freepik

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В красноярской школе № 34 учительница географии применила физическую силу против пятиклассницы за то, что девочка курила на уроке электронную сигарету. Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасии завел дело на педагога. Происшествием также озаботились краевая прокуратура и местное управление образования, которое проводит служебную проверку. Такие случаи — увы, не редкость. Учителям, детям и их родителям зачастую крайне сложно найти общий язык. «360» узнал у мамы, детского омбудсмена, учителя и психолога, что они думают об этой многогранной проблеме и как нужно решать школьные конфликты.

1 «Не поддавайтесь на провокации». Мнение детского омбудсмена Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Когда ребенок абсолютно неуправляем, не выполняет элементарные требования закона, это говорит о нарушенных связях между преподавателем и ребенком, об отсутствии авторитета педагога. Либо здесь неправильный подход к воспитанию в семье, где не объяснили, как правильно вести себя в школе. К сожалению, у учителей иногда не хватает терпения, элементарных знаний и понимания педагогических методик, поэтому они не могут добиться от ребенка соблюдения правил поведения на уроке. Хочу призвать учителей к терпению. Не поддавайтесь на провокации. Вопрос в красноярской школе можно было решить без рукоприкладства. Недопустимо применение физической силы по отношению к ребенку. Учителю нужно было обратиться с соответствующим заявлением на имя директора школы, в котором он должен был заявить о произошедшем. Ребенка в таком случае могут поставить на школьный учет либо на учет комиссии по делам несовершеннолетних, а с семьей проведут работу. Это эффективно и достаточно быстро можно сделать. Сегодня есть механизмы, чтобы привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, и они работают. Все соответствующие инструкции есть у руководителей школ. Однако часто директор вместо работы с коллективом просто избавляется от неугодного учителя в случае малейших проблем. Учитель, зная, что его сделают виноватыми в любом случае, часто не предпринимает никаких действий, чтобы защитить свои права. Каждый случай надо разбирать отдельно. К тому же у наших учителей огромный объем работы, они вынуждены работать на полторы-две ставки, заполнять много документов. У них не хватает ни физических, ни душевных сил на решение таких вопросов. Поэтому дети зачастую провоцируют преподавателей, а реакцию снимают на мобильные телефоны. Обращаюсь и к родителям: от вас тоже зависит авторитет учителя. Объясняйте детям, что их надо уважать. В противном случае никакая учебная программа, никакие знания не будут полезны для ребенка, если он элементарно не уважает педагогов. Помните: если ваш ребенок не уважает учителей, очень скоро он перестанет уважать и вас. РИА «Новости»

2 «Учителя здесь тоже пострадавшие». Мнение родителя Александра Ломейко, выпускающий редактор сайта «360», мать двоих детей (12 и восемь лет) В школе учился каждый. У всех, наверное, есть примеры конфликтов с одноклассниками и учителями. Курение за школой? Было. Грязь в туалетах? Тоже. Хамство по отношению к учителям? Нельзя отрицать. Как и обратные ситуации, когда откровенно грубил детям педагог. У школьников сложно со словом «нельзя», им нелегко остановиться — «стопа», скорее всего, не существует. Потому что адекватно оценить свой поступок с моральной точки зрения ребенок не может. Ему просто не хватает опыта. И это нормально. Ненормально, что в отдельных случаях детям никто не объяснил, «что такое хорошо, а что такое плохо». Их чрезмерно опекают, слишком многое позволяют, сквозь пальцы смотрят на некоторые проступки. Из-за чего? Потому что это ребенок, ведь «дитятко» растет и познает мир. Нужно ли ему учиться на ошибках? Обязательно. Но на эти ошибки стоит указывать, в том числе родителям и школе. Но эти стороны иногда ведут себя либо излишне лояльно, либо, что еще хуже, совсем безразлично. У меня есть несколько примеров того, как поступают дети, обычные ученики обычных школ. Говорю как мать 12-летнего ребенка. Перед Новым годом в классе дочери мальчик распылил перцовый баллончик — просто из интереса, чтобы посмотреть, что будет. Как результат — у половины класса першение в горле, слезы, сложности с дыханием. Итог? Мальчика, конечно, вызвали к директору, провели какую-то работу. А классному руководителю, который в этот день в принципе отсутствовал в корпусе, сделали выговор. Хотя, казалось бы, за что? Не уследила, не предусмотрела, не смогла донести, что так делать нехорошо? Дальше все пошло своим чередом. И сегодня — новый случай, уже в другом классе. Опять баллончик. Как поступит школа, что будет с учителем, а что — с ребенком? Это вопрос вторичный, как мне кажется. Перво-наперво мне бы хотелось, чтобы родители задались вопросом, почему ребенок так поступает. Почему он решил, что так можно? Почему никто не объяснил, что это опасно, чревато самыми ужасными последствиями? Почему не научил с уважением относиться к окружающим? И это вопрос не только к школе — учителя здесь тоже пострадавшие, им порой в большей степени нужна защита, чем ученикам. Вопрос к родителям: вы сетуете, что в школах беспредел, что дети повально курят те же вейпы, матерятся, дерутся, хамят друг другу и педагогам. Может, пора задуматься, почему так? Оглядеться, посмотреть, что не так в семье, о чем вы не поговорили с ребенком — из стыда или по недосмотру, в чем не признались сами себе? Детям, конечно, нужна свобода, но им необходим и пример, как можно поступать, а как — нет. И этот пример в первую очередь — вы. РИА «Новости»

3 «У нас в школах бардак в этом плане». Мнение детского психолога Дарья Дугенцова, детский психолог Во-первых, мы часто говорим детям об их правах, но забываем рассказать об обязанностях и правах других людей. Во-вторых, учителя из-за очень большого объема работы не успевают уделять себе время, по этой причине у них сдают нервы. Это две основные причины. Педагог, конечно, не имеет права поднимать руку на ребенка. Хотя дети порой ведут себя неадекватно. Подростки часто считают, что им все позволено, и не совсем понимают, что делают. А родители зачастую поддерживают детей в таком поведении. Я часто общаюсь с педагогами и могу сказать, что у нас в школах — бардак в этом плане. В таких конфликтах должен разбираться школьный психолог в том числе. Но, к сожалению, у него много бумажной волокиты. В идеале ситуацию можно было бы решить в формате встречи с детским психологом в школе, на которой присутствовали бы и ребенок, и его родители, и учитель. Специалист может помочь организовать разговор, чтобы каждый смог высказаться, выслушать друг друга, чтобы выявить проблему. Ребенку может, например, просто не хватать внимания на уроке и дома. РИА «Новости»

4 «Это было всегда». Мнение учителя Татьяна Гартман, преподаватель русского языка, популярный блогер Сейчас, в связи появлением в школах электронных дневников, можно сказать, что у каждого учителя есть прямая связь с родителями. Ребенок находится под пристальным контролем. Конечно, это сдерживает. Но не всегда. Детскую дерзость никто не отменял. Им хочется и похулиганить, и проявить себя «взрослыми», и потроллить учителей. Это все присутствует в нашей жизни. И актуально это было всегда. Просто раньше это были не вейпы, а что-то другое. Честно, я всегда на стороне учеников. С другой стороны, когда ребенок сознательно и специально нарушает все мыслимые и немыслимые законы, тогда я встаю на сторону учителя. В конкретном случае могу сказать одно: бить ребенка нельзя — ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах! Учитель здесь не прав, что не сдержался. Рычаги воздействия на детей при этом есть. Существует внутришкольный учет — это не очень приятная процедура. Есть инспекция по делам несовершеннолетних, детей там тоже могут поставить на учет, а в случае рецидивов — даже отправить в колонию. Но применять эти рычаги учителям не хочется. И не всегда потому, что они боятся «выносить сор из избы», иногда бывает и так, что педагог не хочет портить ребенку будущее.

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