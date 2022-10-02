Самые ожидаемые премьеры октября-2022: где смотреть | 360°

Интересное 02 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber От «Интервью с вампиром» до «Шантарама». Самые ожидаемые сериалы октября «Шантарам», «Интервью с вампиром», «Винчестеры»: главные сериальные новинки октября-2022 Источник фото: YouТube

Читать 360tv в

Октябрь 2022 года обещает быть богатым на премьеры сериалов. Второй месяц осени порадует вампирскими сагами, фэнтези и ужасами, а также экранизациями бестселлеров. Топ самых ожидаемых сериалов собрал «360».

«Интервью с вампиром»

В основе сериала «Интервью с вампиром» лежит одноименный роман Энн Райс. Многим он знаком по фильму с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В отличие от оригинала, герои сериала живут в наше время.

Реклама

По сюжету к журналисту Дэниелу Моллою приходит вампир Луи и рассказывает свою историю. В начале прошлого века его обратил некий Лестат де Лионкур. За долгую жизнь новому вампиру пришлось заплатить жестокую цену.

Реклама

Источник фото: youtube

Сериал стартовал 2 октября. Посмотреть его можно на AMC.

«Винчестеры»

В октябре фанаты сериала «Сверхъестественное» увидят приквел знаменитого фэнтези. Сериал расскажет историю любви родителей братьев Винчестеров. В роли рассказчика выступит Дина Винчестера.

По сюжету Джон Винчестер возвращается с войны во Вьетнаме и начинает изучать историю жизни своего отца. Он встречает 19-летнюю охотницу на демонов Мэри Кэмпбелл. Вместе молодые люди пытаются узнать правду о своих семьях.

Первые серии появятся 11 октября. Посмотреть сериал можно на The CW.

«Шантарам»

С 11 октября фанаты бестселлера Грэгори Дэвида Робертса смогут увидеть экранизацию одноименного романа. Фильм по книге пытались снять с 2000-х годов, но каждый раз менялись сценаристы, режиссеры, а права на экранизацию продлевались.

«Шантарам» расскажет о побеге преступника Лина Форда из австралийской тюрьмы в 1980-х. Он уезжает в Индию, где начинает новую жизнь, ввязывается в криминал и находит любовь.

Посмотреть «Шантарам» можно на Apple TV+.

«Периферийные устройства»

Любителей научной фантастики и киберпанка в октябре ждет сериал «Периферийные устройства». Он основан на романе американского фантаста Уильяма Гибсона. К сериалу также приложили руку авторы фантастического сериала «Мир Дикого Запада».

Сюжет строится вокруг работницы 3D-типографии Флинн Фишер. Она тестирует видеоигру, которая переносит ее в футуристический город будущего. Постепенно девушка понимает, что действие игры происходит в реальной жизни.

Сериал выйдет 21 октября на Amazon Prime.

«Клуб полуночников»

С 7 октября Netflix выпустит хоррор-сериал «Клуб полуночников», основанный на романе Кристофера Пайка.

Действие разворачивается в хосписе для неизлечимо больных подростков. Молодые люди собираются в библиотеке каждую ночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Члены «клуба» договариваются: тот, кто умрет следующим, подаст знак с того света.

Одним из сценаристов сериала стал Майк Флэнеган — режиссер триллера «Игра Джеральда» и хоррора «Доктор Сон».

Сериал выйдет 7 октября на Netflix.

«Впусти меня»

«Впусти меня» — третья по счету адаптация романа Юна Айвиде Линдквиста. Сюжет в сериале будет несколько отличаться от оригинала. Шоураннеры изменили имена героев, родственные связи и хронологию.

По сюжету мальчик Исайя знакомится со своей соседкой Элеонорой. Ребята становятся друзьями и общаются через стену между своими квартирами с помощью азбуки Морзе.

Но Элеонору 10 лет назад обратили в вампире. Она живет замкнутой жизнью и выходит на улицу только ночью. А ее отец вынужден доставлять ей кровь.

Сериал выйдет 9 октября на ShowTime.

0 0 0 0 0 0