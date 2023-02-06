Интересное 06 февраля 2023, 02:33 Серая мышка стала главной красоткой. Что известно про первую в истории россиянку с титулом «Миссис Вселенная» Россиянка Елена Максимова впервые в истории стала «Миссис Вселенная» Соцсети

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Россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная». Победа участницы из России стала первой в истории этого конкурса. Но это далеко не первый титул для российских красоток. «360» собрал все, что известно об обладательнице титула «Миссис Вселенная — 2022», а также вспомнил историю громких побед россиянок в различных конкурсах красоты.

«Миссис Вселенная — 2022»

Международный конкурс красоты организуется болгарской компанией Mrs. Universe LTD. Стать его участницами могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины. Также есть ограничение по возрасту — претендентке на титул должно быть от 18 до 55 лет.

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Елена Максимова боролась за титул «Миссис Вселенная» наряду с претендентками из США, Испании, Германии, Белоруссии, Украины, Китая, Индии, Таиланда, Японии и других стран. Всего за победу сражались 120 девушек.

Конкурсантка из России стала победительницей впервые за 15-летнюю историю конкурса «Миссис Вселенная». По словам самой Максимовой, конкуренция была очень жесткая, все участницы были достойны победы.

«Представлять страну на таком уровне — большая честь, поэтому я рада, что вернусь с победой. Приятно быть первой, завоевавшей эту награду», — поделилась своими эмоциями 34-летняя Максимова.

Эта победа стала не единственной в арсенале россиянки. В 2021 году Максимова завоевала титул «Вторая вице-миссис Россия — Вселенная». Это дало ей возможность выйти на мировой уровень.

Мама двоих детей и бизнесвумен

Елена Максимова родилась в населенном пункте Гыя в Удмуртии. Она любит путешествовать, и уже побывала в 34 странах. Кроме того, Миссис Вселенная успела стать профессиональным дайвером. Сейчас Елена живет в Ижевске, воспитывает двоих детей и возглавляет сеть языковых центров в городе.

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У Елены три высших образования, одним из которых является магистратура в Лондоне, отметила газета «Аргументы и факты». Женщина в совершенстве знает несколько языков: удмуртский, русский и английский.

Одноклассники Максимовой поделились воспоминаниями о школьных годах. Один из знакомых Елены отметил, что будущая «Миссис Вселенная» родилась в поселке с населением в 10 тысяч человек. Со слов мужчины, в школе Лена была очень тихой, как серая мышка.

«Лена была очень скромная, поэтому ее победа нас сильно ошарашила», — признался мужчина в беседе с kp.ru.

Со своим будущим мужем Максимова также познакомилась в школе. Тогда он учился в параллельном классе. О романе влюбленных никто не знал, поскольку Елена не любила афишировать свою личную жизнь. По мнению мужчины, со школьной скамьи ее характер не сильно изменился и девушка не приобрела вульгарных или вызывающих черт в поведении.

«Она не стала какой-то вульгарной, навязчивой, вызывающей», — отметил одноклассник Елены.

Он уверен, что девушка всегда всего добивалась сама. По мнению мужчины, она очень сильно захотела и реализовала свою мечту.

Признанные в мире красавицы из России

Максимова далеко не единственная представительница России, которая одержала победу в конкурсе красоты. В разное время россиянки признавались самыми красивыми и брали громкие титулы мировых конкурсов.

Первой российской красавицей, завоевавшей титул «Мисс мира», стала Юлия Курочкина. Девушка родом из Подмосковья победила в 1992 году.

РИА «Новости»

На тот момент Курочкина работала моделью. Ее заметили во время показа меховых изделий. После победы Юлия отказалась от славы, вышла замуж и родила дочь. В 2017 году Юлия Курочкина проживала в Щербинке и работала директором туристического агентства.

Еще один триумф на конкурсе «Мисс мира» ждал Россию в 2008 году. Тогда победу одержала 21-летняя студентка из Тюмени Ксения Сухинова. Уже в мае 2009 года, когда в Москве проходило Евровидение, Сухинова стала лицом международного музыкального конкурса.

Другая громкая победа России была на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в 2002 году. Тогда мировой титул получила уроженка Пскова Оксана Федорова.

РИА «Новости»

Девушка окончила Псковскую среднюю специальную школу милиции с золотой медалью, поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ и в 2000 закончила его с отличием.

За плечами Федоровой несколько побед в конкурсах красоты, но самой громкой из них можно считать корону на конкурсе «Мисс Вселенная 2002». Победа Федоровой широко обсуждалась еще и потому что через четыре месяца россиянку лишили этого титула.

Передачу звания другой конкурсантке объяснили тем, что победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, а Федорова почти не уезжала из России. Сама Федорова объясняла ситуацию тем, что не могла выполнять обязанности в качестве победительницы конкурса из-за защиты диссертации.