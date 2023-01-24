Эксклюзив 24 января 2023, 13:57 Сатанизм по-украински. Мракобесы пришли в Киево-Печерскую лавру Писатель Беседин: украинский режим имеет в основе своей оккультную сущность РИА «Новости»

Читать 360tv в

В храме Киево-Печерской лавры исполнили песню «про убийство русских и уничтожение Москвы», сообщили СМИ. На самом деле эта новость несколько утрирована, но суть поймана верно. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, почему не время и не место таким деяниям, а грех — именно то, что сделано не вовремя и не к месту, как говорил один святой.

Реклама

Далее — прямая речь.

В этой новости можно увидеть проникновение политики в религию — обратное тоже, кстати, верно. И мы увидим. Тем более что началось это давно.

Живя в Киеве, я был прихожанином Киево-Печерской лавры. Более того, у меня был там свой духовник — прекрасный мудрейший человек, монах, бессребреник. К слову, когда я слышу очередное бредовое «все священники продажны и разъезжают на геликах» (что-нибудь в таком духе), то вспоминаю того батюшку. Замечательного. Потому что не все, отнюдь.

Так вот, к лавре подбирались еще тогда. Несомненно. Далее была узловая точка — и об этом факте молчат многие. Одни не знают, а другие намеренно игнорируют его.

Суть в том, что в 2013 году митрополит Владимир (Сабодан), тогда глава УПЦ Московского патриархата, подписал обращение религиозных организаций, в котором просил не мешать европейскому пути Украины. Подпись его стояла следом за подписью раскольника Филарета, возглавлявшего тогда УПЦ Киевского патриархата.

И тут, на самом деле, все просто. Любая нация — или шире, цивилизация — начинается с языка и веры. Они составляют ядро, вокруг которого формируется все остальное. Поэтому же они становятся объектами атаки.

Разрушь — либо подмени — религию и веру и ты сломаешь хребет нации, изменишь ее, уничтожив или превратив людей в рабов. Поэтому на лавру давно облизывались захватчики. Она центр православия на Украине, истинного православия, так что подобные атаки были регулярными и, к сожалению, логично принесли свои плоды зла.

Есть и еще одно, важное. То, как это сделано. В том числе эти песни про убийство русских. На мой взгляд, украинский режим имеет в основе своей оккультную сущность. И пусть это не видится вам дремучей конспирологией.

Мы должны вспомнить, как были организованы Майдан и особенно Евромайдан. Как стучали там в барабаны. Как проповедовали там представители разных «религий». Как совершали обряды. Как жгли факелы, здания и автобусы, а после — людей. И как в итоге расстреляли своих же соратников, намеренно принеся их в жертву. После чего, будто в сатанинском культе, выставляли их тела, совершая странные пляски вокруг.

РИА «Новости»

Это оккультизм, да, имеющий сатанинскую основу. И то, что происходит сегодня, когда бандеровцы устраивают дикие ритуалы, когда варят тела врагов и потребляют их в пищу, подобный тезис лишний раз подтверждает.

Повторю: в этом нет никакой конспирологии либо преувеличения — это банальная и оттого еще более мерзкая «проза жизни». В оккультизм немецких нацистов ведь тоже никто не верил, а после появились разоблачения.

На Украине мы имеем дело именно что с сатанинским режимом, присягнувшим на верность Тьме. Странно, что это происходит в XXI веке. Да, странно и дико, но кровь-то реальна — кровь, пролитая по вине вот этих служителей зла. Впрочем, как и в любой оккультной практике, это им прежде всего и надо.