Интересное 21 июня 2023, 00:54 🌞 Самый длинный день в году. Что нужно знать о летнем солнцестоянии? Реконструктор Казаков: день солнцестояния — свадьба небесного огня и воды Unsplash

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С конца декабря световой день нарастает и достигает своего пика с 20 на 21 июня. Поэтому день летнего солнцестояния — самый длинный в году: его продолжительность на широте Москвы составляет 17 часов и 33 минуты. Что это за явление и как его отмечают в разных странах — в материале «360».

Когда день летнего солнцестояния в 2023 году

День летнего солнцестояния обычно приходится на 21 июня, в високосные годы — на 20-е число этого же месяца. В 2023 году он выпадет на среду, 21 июня.

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Это астрономическое явление динамично: солнцестояние может приходиться на даты с 19 по 22 июня. По расчетам астрономов, самый длинный день 19 июня будет в 2488 году.

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Многие думают, что праздник приходится на 7 июня, поскольку календарь «уползает» на 13 суток. По факту раньше солнцестояние встречали с задержкой из-за неточности расчетов, к тому же нужно было подготовить к событию людей.

Смысл этого дня — свадьба небесного огня и воды, а присутствующие люди были свидетелями, рассказал «360» лидер организации «Союза славянских общин», реконструктор древнеславянских обрядов и праздников, писатель, издатель Вадим Казаков.

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Самый длинный день в году — астрономическое событие

Во время летнего солнцестояния Солнце достигает своего наивысшего положения на небосводе, и его лучи падают на Землю под более прямым углом, чем в другое время года. Это объясняет, почему дни становятся длиннее, а ночи — короче.

Наиболее яркая звезда проходит длинную траекторию на небе и находится над горизонтом дольше, чем в любое другое время года, объяснила «360» эзотерик Аделина Панина.

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Но никакой мистики тут нет: например, на экваторе не существует солнцестояния. Это событие связано с тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости орбит.

На человека, конечно, солнечный свет действует возбуждающе. Даже был космический эксперимент: хотели подвесить полотно, которое в зимний период отражало бы солнечные лучи на нашу планету над городами, где очень темно. Но тогда возмутились экологи, что это повлияет на жизненный цикл животных, рассказал «360» научный обозреватель, журналист, специалист по космической тематике, шеф-редактор телеканала «Культура» Александр Галкин.

Солнцестояние — уникальное событие для астрономов и любителей небесных явлений. Наблюдение за светилом и его движением на небосводе может быть невероятно захватывающим и впечатляющим опытом. Плюс в это время можно увидеть ряд других небесных объектов, включая планеты и звезды, которые добавляют «магии» к этому дню.

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Как отмечают летнее солнцестояние в разных странах

Летнее солнцестояние всегда вызывало восхищение и удивление. Многие культуры с течением времени создали мифы, легенды и праздники вокруг этого астрономического события.

Зачастую это явление символизирует плодородие, рост и изобилие. Это время, когда природа в полном расцвете, плоды созревают на деревьях, поля наполняются хлебом, и люди празднуют богатство и обилие, которое Солнце дарует им.

Это очень мощный день в плане энергетики. Рекомендую с утра рано проснуться и прогуляться, потому что есть отличная возможность встретить солнце и почувствовать его лучи. В этот день мысли переходят в материальное, поэтому представляйте то, чего вы хотите, и думайте о жизненном пути. Можно даже загадать желание солнцу. Это помогает прийти к вашим целям быстрее — с помощью жизненных обстоятельств и людей вокруг вас. Ирина Березовская профессиональный астролог и мастер фэншуя, энергопрактик

Швеция: Мидсоммар

День солнцестояния проходит на открытых полях и лугах, украшенных цветами и зеленью. Люди танцуют вокруг праздничного маяка, поют песни и наслаждаются общением с семьей и друзьями.

Традиционно в этот день поднимаются майские столбы, украшенные лентами. В меню праздничного обеда — неизменно разные виды маринованной сельди, отварной молодой картофель со свежим укропом, сметаной и луком, а на десерт — клубника со взбитыми сливками.

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Испания: Ла Ноче де Сан Хуан

В Испании этот праздник связан с огнем, водой и магией. В ночь перед летним солнцестоянием испанцы собираются на пляжах и у океана, разводят костры.

Люди прыгают через огонь, считая, что это очистит их от негативной энергии и даст силу и удачу. Затем все обычно идут купаться, чтобы принести себе удачу в течение года.

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Перу: Инти Райми

Тысячи перуанцев собираются на площади Куско, чтобы встретить солнце и инкское наследие. Праздник включает традиционные танцы, песни и церемонии, которые поклоняются самой яркой звезде.

Главное событие — церемония разжигания огня, символизирующая возвращение света и тепла. Для местного населения этот праздник — отличная возможность для встречи и общения с друзьями и семьей.

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Древний Китай: Сячжи

До эпохи династии Цин это был день всеобщего отдыха, который проводили в семейном кругу. Согласно китайской народной медицине, сезон жары — период максимальной активности «ян». В это время надо заботиться о продолжительном поддержании мужской энергии в организме и избегать чрезмерной активности.

В день солнцестояния было принято пить больше воды, есть охлажденную пищу и не допускать разжигания «внутреннего огня».

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Стоунхендж: cолнцестояние на каменном круге

Менгиры (каменные глыбы) Стоунхенджа — мегалитического сооружения в британском графстве Уилтшир — расположены таким образом, что в день летнего солнцестояния солнце всходит над входом в каменный круг, а лучи светят в его центр.

Люди до сих пор собираются вокруг Стоунхенджа, чтобы наблюдать, как первые лучи утреннего светила проникают сквозь гигантские мегалиты и создают впечатляющие игры света и тени. Это момент, когда магия древних сооружений соединяется с магией Солнца.

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Финляндия: Юханнус

Люди проводят эту ночь на природе, отмечая свет и красоту летнего солнца. Они плавают, рыбачат, гуляют и устраивают пикники с семьей и друзьями.

В эту ночь также традиционно разводят костры и запускают фейерверки, чтобы отпраздновать светлую и прекрасную ночь.

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Как отмечали самый длинный день на Руси

На Руси самый длинный день в году известен как Праздник Купала. Он был полон магии, примет и традиций.

Этот день связан с поклонением солнцу, воде и природным стихиям. Крестьяне отмечали приход лета, расцвет природы и изобилие. Они собирались вокруг водоемов, рек и озер, чтобы провести церемонии.

В эту ночь никогда не спали. Вообще, в это время нельзя было грустить, печалиться, негативить и спать. Нежелательно было проводить день в одиночестве — считалось, что вылезает вся нечисть. Это день, когда богиня плодородия встречает своего бога, чтобы наконец наступило лето. Некоторым могут сниться ушедшие родственники. Считается, что после пика в этот день трава, вода и огонь обладают волшебными очищающими свойствами. Эти обычаи сохранились, несмотря на языческие корни, — сейчас это праздник Лита. Аделина Панина эзотерик

Обряды и традиции на летнее солнцестояние

Прыжки через костер. Все собирались вокруг большого костра, который символизировал Солнце, и прыгали через него. Этот обряд считался очищающим и приносящим удачу. Говорили, что чем выше человек прыгал, тем больше счастья и успеха ждало его впереди.

Купание в реке. Это было символическим очищением и даровало живую энергию воды. Крестьяне верили, что вода в Праздник Купала обладает особенной целительной силой и может приносить здоровье и благополучие.

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Венки и короны из цветов. Девушки и женщины в этот день плели венки и короны из свежих цветов и трав. Такие украшения символизировали красоту, плодородие и привлекали удачу. Венки носили на голове или отправляли по рекам как символ жертвы природе.

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Колдовство и приметы. Люди верили, что вода обладает особой силой и может помочь предсказать будущее. Они набирали ее в чашки, которые оставляли под открытым небом на ночь. Утром можно было исследовать отражение солнечных лучей на воде, чтобы увидеть знаки и приметы, связанные со своей судьбой.

Танцы, песни и праздничные гуляния. Все собирались, чтобы насладиться летними дарами природы, поделиться музыкой и энергичными телодвижениями.