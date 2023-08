Эксклюзив 08 августа 2023, 18:03 Роулинг без Гарри Поттера. Зло забирает детей Писатель Беседин: Джоан Роулинг бросила вызов тоталитарному миру Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

Музей поп-культуры в Сиэтле (США) убрал информацию о Джоан Роулинг из экспозиции, посвященной «Гарри Поттеру». По данным СМИ, любые упоминания о британской писательнице закрасили специальным аэрозолем. О том, как Роулинг бросила вызов тоталитарному миру и теперь он забирает ее детей, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Суть антиутопии в том, чтобы забрать у человека все, абсолютно все. То, что он любит. То, что он ценит. То, что считает своим.

Да, забрать все и тем самым начать делать другого человека. Того, кому можно будет внушить другие установки и дать другое окружение. Сделать его другим и обязательно заставить полюбить себя новым. Но главное — это отобрать самое дорогое.

В фильме «Убить дракона» есть характерная сцена. Дракон (великая роль Олега Янковского) унижает человека, после чего бросает подручным: «Разберитесь с его сыном. Иначе он вырастет и обязательно будет ненавидеть меня».

Или вот еще киносюжет. Во время Второй мировой войны хорватские усташи забрали совсем маленьких сербских детей, отправили в детдом и стали научать, что они не сербы вовсе, а хорваты. А еще они те, кто ненавидит своих предков — сербов. Страшная практика. Показана она в ленте «Дара из Ясеноваца».

Да, самое страшное, что делает антиутопия, делает тоталитарное общество — оно забирает детей и превращает их в кого-то другого. А заодно учит их ненавидеть своих родителей.

Для этого ему не нужны дубинки и слезоточивый газ. Нет, по-настоящему эффективное тоталитарное государство, как верно заметил Олдос Хаксли, действует через комитет бесконечных администраторов.

Судьба Джоан Роулинг — иллюстрация вышесказанного. Английская писательница бросила вызов тоталитарному миру. Суть ее бунта: она заявила, что женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины. Да, это крайне опасно в мире бесполых существ, заточенных на утрату любой идентичности, кроме той, что придумают и навяжут хозяева мира.

Роулинг такого демарша, ясное дело, не простили. И тогда у нее забрали детей. Да, книги для автора — все равно что дети.

На этот раз упоминание имени Роулинг убрали с выставки. Но это ведь происходит не первый раз. Идет — внимание! — систематическое разделение Гарри Поттера и Джоан Роулинг. Идет целенаправленная кампания по тому, чтобы англичанка не считалась автором книг о мальчике, который выжил.

Что это? Переписывание истории? Безусловно. И конечно, жестокое назидание остальным: мол, успешный человек должен говорить только определенные вещи — sorry, но умная повесточка.

Фактически это та самая тоталитарная матрица, в которой, на первый взгляд, невозможен любой бунт. Однако он, этот массовый бунт, — так устроен мир — обязательно случится. И, честно сказать, хорошо бы нам, России и русским, его возглавить. Не на словах, а на деле.

Rage against the machine! И no passaran!