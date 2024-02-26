Интересное 26 февраля 2024, 20:09 Ротшильд умер, да здравствует Ротшильд. Что известно о самом богатом клане планеты Политолог Подлесный: Ротшильды — представители «глубинного государства» Andrew Parsons / Global Look Press

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Умер представитель знаменитой династии банкиров Джейкоб Ротшильд. Он прожил довольно долгую жизнь и, как утверждают некоторые источники, за свои 87 лет был причастен ко многим мировым политическим скандалам и переворотам.

Четвертый барон Ротшильд

Натаниэль Чарльз Джейкоб, четвертый барон Ротшильд, появился на свет 29 апреля 1936 года в Великобритании. Что и говорить, ребенку с семьей повезло: едва ли в мире есть другая фамилия (кроме, разве что Рокфеллеров), которая ассоциируется с несметными богатствами и бескрайним могуществом.

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Ротшильд учился в Итонском колледже, а затем — в Крайст-Черче в Оксфорде. В отличие от отца, который отказался становиться банкиром, четвертый барон с 1963 года работал в лондонском семейном банке N M Rothschild & Sons. А после ухода в 1980-м основал финансовую компанию J. Rothschild Assurance Group (ныне St. James`s Place plc).

Джейкобу Ротшильду приписывают следующие слова: «Человек с пистолетом может ограбить банк. Человек с банком может ограбить весь мир».

За свою жизнь Ротшильд успел возглавить крупнейший инвестиционный фонд и еще много финансовых групп. Успех был неизменным. Например, одна из его фирм приобрела акции Genie Energy, и три года спустя Израиль предоставил этой компании эксклюзивные права на разведку нефти и газа в южной части Голанских высот.

Кстати, его компания до сих пор владеет акциями российского Сбербанка и компании «Новатэк». Ротшильд успел даже побывать попечителем петербургского Эрмитажа, фондов его коллекций и развития — как и все богачи, четвертый барон активно занимался благотворительностью по всему миру.

Жена четвертого борона Серена Мэри, внучка канадского финансиста, умерла в 2019 году. У пары есть три дочери и один сын — 52-летний Натаниэль Филипп Виктор Джеймс, пятый барон Ротшильд. Он также продолжил семейную традицию и занимается финансами.

Хотя единственный сын Джейкоба Ротшильда и сам отлично зарабатывает, его наследство может быть поистине фантастическим. В 2000 году журналисты британской газеты The Observer прикинули, что, кроме официальных 500 миллионов, его ждет 40 миллиардов фунтов стерлингов в скрытых швейцарских трастах.

Ray Tang / Global Look Press

Ротшильды управляют миром

Сегодня можно с уверенностью говорить, что династии Ротшильдов и целого ряда других богатейших семей буквально управляют миром, отметил в разговоре с «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Весьма вероятно, что они — представители «глубинного государства».

Некоторые считают «глубинное государство» одной из политологических теорий. Согласно ей, те люди, которые за кулисами управляют государственной машиной, напрямую связаны с богатейшими кланами, в том числе и с Ротшильдами. Геннадий Подлесный политолог

Логика в этом есть, ведь люди, обладающие столь огромными деньгами, имеют влияние на экономику всего мира. Политолог напомнил, что однажды была попытка собрать все данные об истинных владельцах крупных компаний, чтобы выявить настоящих бенефициаров. Эта работа была очень трудной.

«Выяснилось, что в мире есть примерно 100 человек, которые владеют почти 80% всех активов на нашей планете. А среди этой сотни есть еще не более двух десятков человек, которые являются самыми могущественными людьми с точки зрения финансов и бизнеса в целом», — рассказал Подлесный.

Ротшильдов называют самой богатой и самой непубличной семьей в мире. Говорят, что у них есть незыблемое правило: нигде и никогда, даже на смертном одре, не разглашать размер своего состояния. Предположительно, сегодня в целом оно более трех с половиной триллионов долларов США.

Так как большинство баснословно богатых людей — представители своих кланов, смерть одного из членов семьи ничего не меняет для «глубинного государства», уточнил политолог. К тому же, помимо финансовых структур, эта система включает в себя и политиков, чьи должности не являются выборными.

Яркий пример — государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он наверняка элемент «глубинного государства», достаточно заметить, как он порой смотрит на своего шефа, американского президента Джо Байдена. Геннадий Подлесный

Подлесный добавил, что весь внешний вид Блинкена выражает недоумение и страх за то, что он может поступить не так, как ему приказали.

Известные представители династии Ротшильдов

Основателем династии банкиров стал родившийся в еврейском гетто Франкфурта-на-Майне в 1744 году Майер Амшель Ротшильд. Именно он и открыл первый семейный банк, приумножая капитал за счет выгодных операций и разницах в курсе валют. Со временем в дело влились и дети: пять сыновей и дочерей, а погодя — невестки и зятья.

Один из его сыновей, банкир Натан Майер Ротшильд, прославился тем, что ловко сыграл на бирже 18 июня 1815 года. Он подослал наблюдателя на сражение при Ватерлоо и получил сведения о разгроме Наполеона раньше других. Так финансист заработал 40 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, еще он известен тем, что подкупал чиновников.

Слава направо: основатель династии Майер Амшель Ротшильд; его сын Натан Майер Ротшильд, 1817 год. / Викимедиа

Еще один предок, Лайонел Уолтер, второй барон Ротшильд, совмещал страсть к деньгам и политике с любовью к зоологии и бабочкам. В своем фамильном поместье Tring Park он содержал множество экзотических животных и птиц. Кроме того, банкир оплачивал научные экспедиции, которые открыли около пяти тысяч новых видов.

Именно этот Ротшильд сделал доступным для публики свой Музей естествознания, в котором собрали более двух миллионов бабочек, 300 тысяч чучел и живых птиц, 200 тысяч экземпляров птичьих яиц и более 100 живых гигантских слоновых черепах. Сам финансист нередко катался на них верхом.

Лайонел Ротшильд ездил по Пикадилли к Букингемскому дворцу в экипаже, запряженном зебрами / Викимедиа

Отец Джейкоба Ротшильда — Натаниэль Майер Виктор, третий барон Ротшильд, биолог. Известен тем, что работал во время Второй мировой войны шпионом. Аристократа завербовала британская разведка MI5 и приставила обезвреживать немецкие мины-ловушки и взрывные устройства, заниматься дезинформацией и шпионажем.

После войны Виктора Ротшильда наградили медалью Георга. Однако тут выяснилось, что в колледже герой дружил с тогда еще будущими советскими шпионами Гаем Берджессом и Энтони Блантом, водил знакомство с Кимом Филби. Словом, был знаком с тремя членами Кембриджской пятерки — ядра сети советских агентов в Великобритании.

Майеру Ротшильду приписывают такие слова: «Дайте мне контролировать выпуск денег в стране, и мне не будет дела до тех, кто пишет ее законы». А его жена Гутель Шнаппер говорила: «Если мой муж не хочет войны, то ее нет».

Виктора Ротшильда допрашивали и скоро назвали невиновным. Однако слухи, что барон откупился деньгами, держались так долго, что в конце 1986 года он опубликовал в британских газетах открытое письмо, в котором отвергал все обвинения. Для желтой прессы эта тема и сейчас актуальна.

А вот другой представитель семьи, Луи Натаниэль де Ротшильд, неплохо столковался с фашистами. За свое освобождение в марте 1938 года он после долгих торгов заплатил 21 миллион долларов и отрекся от своих чешских металлургических заводов в пользу Германии. Богача тут же отпустили и даже не вспомнили, что он еврей.