Эксклюзив 15 августа 2023, 18:57 Российские сериалы принесли рекордную выручку. Почему они пользуются успехом? Кинокритик Двоеглазов: в отсутствие западных фильмов в России есть что смотреть Freepik

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Доход российских онлайн-кинотеатров от продажи прав на фильмы и сериалы собственного производства по итогам первого полугодия 2023 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил РБК, опираясь на отчет информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Почему отечественное кино пользуется успехом у зрителя, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Кинокритик и продюсер Сергей Сычев: российские сериалы стали выглядеть дороже и качественнее Российские сериалы действительно развиваются и становятся лучше, несмотря на то что кадров не хватает — делать их особо некому. Тем не менее технический уровень все равно растет. Однако на счет художественного [уровня] не уверен. Freepik Все выглядит более качественно и дорого — это совершенно точно. Действительно, многие люди перестали искать альтернативу и стали смотреть отечественный контент, потому что им тяжело с VPN подписываться на Netflix или другие сервисы. Проще включить доступный российский сервис и посмотреть отечественный продукт. Они [аудитория] выбирают среди корейских, турецких и российских сериалов. Все-таки большинство предпочитает отечественные. Именно поэтому и рост [прибыли и просмотров] такой. Зрители в основном смотрят комедии, мелодрамы и детективы: то, что можно дешево написать, и снять, и выйти на хорошую актерскую игру. Это не требует больших вложений. Конечно, есть исключения. Сейчас снимают сериал «Последний богатырь». Я думаю, что он будет очень дорого выглядеть. За последние пять лет сериалы стали гораздо осторожнее, потому что законодательство стало строже. Никто не хочет рисковать. Пять лет назад платформы делали ставку на провокацию, сейчас — на беспроигрышные сюжеты, известных актеров и эскапизм.

2 Кинокритик и автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов: российские стриминговые сериалы находят отклик в сердцах зрителей Ушел [западный] контент, и смотреть как будто нечего. На самом деле, это не так. Мне кажется, что качество нашей продукции повышается. Это началось не вчера и не полгода назад. Дело в том, что наши современные сериалы набирают обороты. Более того, обороты набирают и стриминговые сервисы — их становится больше. Денег на контент становится тоже больше. Unsplash Лидеры онлайн-кинотеатров вкладывают деньги в производство, потому что им самим нужно бороться за своего потенциального потребителя. Именно поэтому им надо создавать уникальный контент. В таких конкурентных условиях создаются хорошие фильмы, которые пользуются успехом. Те сериалы, которые снимали 10 лет назад, отличаются от современных. В то время стриминг был в зачаточном состоянии. Раньше была просто библиотека контента, не было своей производственной базы и своих релизов. Благодаря в том числе пандемии и различным экономическим, социальным и техническим обстоятельствам стало возможно смотреть потоковое видео. Раньше сериалы производили исключительно для телевидения, а сейчас — и для стриминга. Например, сериал «Библиотекарь» сначала вышел только для стриминга, а сейчас его рекламируют — его покажут по телевизору. Более того, интернет позволил делать нишевые продукты и сегментировать контент. Зрители на премьере сериала «Библиотекарь» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» / РИА «Новости» Зритель помоложе и искушенный в технологиях ищет что-то для взыскательного вкуса, поэтому находит в сервисах то, что соответствует его ожиданиям. Создатели перестали стесняться. На телевидении и в кинотеатрах есть цензурные ограничения. Люди, которые видят такой контент, находят отклик в душе. Им не только хочется, чтобы с экрана была ругань, а [нужны] именно новые темы, которые осваивают создатели.

3 Кинокритик Дмитрий Бортников: у российского кино есть перспективы Начну с того, что и до ухода мейджоров наши онлайн-платформы делали оригинальный контент, просто сейчас его стало много, и он достаточно разнообразный под любую аудиторию. Предвзято относились к сериалам, потому что снимали их под телеканалы. Возможность платформ — другие бюджеты, буквально любое возрастное ограничение и темы. Перспективы есть всегда. Наши шоураннеры — люди, ответственные за эти проекты, — экспериментируют, они научились «разговаривать» на разнообразные темы. Они [темы] стали более социально направленные, притом хронометраж абсолютно любой. Сюжеты разные. В частности, один из главных сериалов этого лета — фэнтези-экранизация Елизарова «Библиотекарь» — сатира на общество. Русский зритель любит детективы: например, «Мосгаз», «Фишер», «Чикатило». А еще откровенные истории, основанные на реальных событиях, как «Нулевой пациент». Хорошо смотрят сериалы про вампиров: «Вампиры средней полосы», «Карамора», «Пищеблок».