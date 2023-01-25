Эксклюзив 25 января 2023, 23:17 Россия без «Смешариков». Дефицит западного софта оказался несущественной проблемой Мультипликатор Наумов о дефиците западного софта: никакой катастрофы не случится РИА «Новости»

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Россия может остаться без «Смешариков» и «Фиксиков»: все дело в том, что лицензии на западное ПО для производства этих мультиков истекают уже этим летом. На проблему пожаловалась генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина. Ее компания как раз владеет франшизами знаменитых рисовок. Об этом сообщил РБК. Директор Студии братьев Наумовых, режиссер-мультипликатор Владимир Наумов рассказал «360», может ли озвученная проблема существенно осложнить жизнь российских анимационных студий.

Далее — прямая речь.

Как работали, так и будем работать

Сразу отмечу важный момент: никакой катастрофы из-за этого не случится. Если речь идет об экспортной продукции, то там — да, возможность продавать товар на зарубежном рынке дают только в случае предоставления сопровождающей документации, которая будет содержать информацию о лицензиях на программное обеспечение.

Что касается внутреннего рынка, который мне более знаком, могу сказать так. 95% контента создается на открытом программном обеспечении. Не надо ничего покупать, существуют стандартные решения для монтажа и отрисовки. Поэтому мы как работали, так и будем работать.

Сотрудник анимационной студии «Петербург» во время работы над созданием 3D мультфильма «Смешарики». / РИА «Новости»

Найдут способ

К тому же, в основном, все работают сегодня удаленно, и, таким образом, вы понимаете, что нет контроля никакого за тем, пиратское программное обеспечение использует сотрудник или лицензионное. Нет возможности проверить достоверно ни у кого. А понять, на каком софте сделан мультик — практически невозможно.

Для индустрии производства российского мультипликационного контента история сегодня такая: тот, кто зарабатывает серьезно на своей продукции, найдет способ приобрести лицензию. Или же создаст филиалы, например, в Китае, Армении или Казахстане. Да где угодно. Проблем нет, в общем.

Сложности будут у тех, кто на данный момент имеет серьезные наработки на определенном софте и кто при этом кормится на западных рынках. Но и эти трудности — тоже преодолимы и решаемы.