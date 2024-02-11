Интересное 11 февраля 2024, 15:12 Революция в мини-юбке. Как предмет гардероба стал символом женской свободы Исполнилось 90 лет со дня рождения создательницы мини-юбки Мэри Куант Unsplash

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Ровно 90 лет назад, 11 февраля 1934 года, в Лондоне родилась Мэри Куант, которая меньше чем через 30 лет ввела моду на мини-юбки. О том, как менялись взгляды, а с ними и нравы, в материале «360».

Орден Британской империи за мини-юбку

Британский дизайнер и модельер Мэри Куант в 21 год уже открыла свой бутик в Лондоне на Кинг-роуд. Наблюдая, как меняется уличная одежда, она стала продавать в своем бутике непривычные традиционным домам моды юбки выше колен.

На самом деле схожие модели юбки почти одновременно предложили и Мэри Куант, и француз Андре Курреж. Соответственно, в Британии как создателя мини чествовали Куант, во Франции — Куррежа. Впрочем, если его французы окрестили «богом мини-юбки», то ее — «самым известным человеком в мире моды за пределами Парижа». Так что Куант все же досталось больше славы. В 1966 году ее даже провозгласили женщиной года в Британии и наградили Орденом империи. По официальной версии — за развитие легкой промышленности, по неофициальной — за повышение рождаемости в Британии благодаря новой откровенной моде. Сама модельер однажды заявила: «Мини-юбки изобрела не я и не Курреж — их придумали девушки на улицах».

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В 1962 году Мэри Куант представила первую коллекцию мини на борту трансатлантического лайнера Queen Elizabeth. Конечно, до этого короткие юбки в истории тоже появлялись — в них ходили жрецы, жрицы, римские легионеры, спортсмены в начале ХХ века, — однако обычные люди их не носили. Исторически были распространены длинные, до щиколоток, юбки. В начале ХХ века женщины носили юбки в пол, после окончания Первой мировой войны их — большей частью из соображений экономии — укоротили до середины икры. Но ни о каких мини речь не шла.

Вначале Мэри Куант утверждала, что идея пришла ей, когда она увидела, как подруга подвернула юбку во время уборки, но позже она сама призналась, что придумала это, чтобы сделать акцент на удобстве мини.

Стиль Лондона и не только

Широкое распространение мини получили через пару лет, после того, как Куант организовала показ в Нью-Йорке. Прогулка легкомысленно одетых моделей по Бродвею на несколько часов парализовала движение автомобилей.

Для 1960-х — эпохи сексуальной революции и движения хиппи — идея оказалась очень благодатной. Женщины по всему миру выходили из привычной веками роли хранительницы домашнего очага и ратовали за свободу и сексуальную раскрепощенность. Короткие юбки быстро стали символом женской раскованности. Феминистки настаивали на том, что мини-юбка позволяет девушке освободиться от предрассудков, не оглядываться на консервативные стандарты и мнение мужчин. Впрочем, мужчинам новая мода, получившая название «стиль Лондона», как раз понравилась — они даже организовали Британское общество защиты мини-юбок, которое устраивало пикеты. Гораздо более сдержанно новшество восприняли пожилые люди. И это при том, что первые мини-юбки были похожи на те, что женщины сейчас спокойно носят в офис — их длина была всего на 10 сантиметров выше колена.

Однако Коко Шанель, известная как создательница маленького черного платья, воспротивилась новой моде.

Колени — это же суставы, а они отвратительны. Открывать их нельзя! Коко Шанель французский модельер (1883–1971)

Годы шли, и уже к концу 60-х никого не шокировало появление Жаклин Кеннеди в мини на свадьбе с Аристотелем Онассисом. Укороченное платье надела даже Елизавета II. Моду охотно подхватили французская актриса Брижит Бардо, итальянка Софи Лорен и другие известные женщины. Бывшая модель, экс-супруга Пола Маккартни Хизер Миллс заявляла: «Если вы носите короткую юбку, вы возвращаете себе женственность».

В СССР мини носили редко, хотя сохранились фотографии, свидетельствующие о том, что самые смелые модницы в крупных городах на это все же решались.

РИА «Новости»

Пресыщенность

Вместе с мини появились колготки, потому что носить чулки с короткими юбками было крайне неудобно. А еще закономерно появилась мода на худобу и стройные ноги, ведь мини могли носить только девушки с очень хорошей фигурой.

В 1970-х — 1980-х мини-юбки стали чем-то обыденным и перестали восприниматься как вызов или символ феминизма. Их носили школьницы, чирлидерши на Западе. Одновременно появились макси- и миди-юбки, которые стали считаться более модными и стильными.

А в 1990-х популярность мини вернулась благодаря фильму «Красотка», где сыгравшая проститутку Джулия Робертс предстала перед героем Ричарда Гира в короткой юбке и ботфортах. Правда, одновременно такие юбки автоматически стали ассоциироваться и с женщинами легкого поведения.

кадр с Rutube

В последние годы мини то входит в моду, то выходит из нее. Какие бы то ни было юбки давно перестали ассоциироваться с феминизмом. Что касается укороченных моделей, в зависимости от ситуации и наряда в целом они могут смотреться как вульгарно, так и почти элегантно.

Но в целом в мире, кажется, давно пресыщены чрезмерной раскованностью и пошлостью, и нарядов это касается тоже. Как отметила однажды британская актриса Эмма Уотсон, говоря о моде, «чем меньше вы раскрываете, тем больше люди удивляются».