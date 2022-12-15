Эксклюзив 15 декабря 2022, 19:49 «Ложь вместо майонеза». Рецепт «салата перемоги» специально для киевского режима 🙃 Политолог Дудчак: в украинском «салате перемоги» будут только буряки и сало РИА «Новости»

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На украинском телевидении предложили придумать альтернативу слишком «советскому» оливье: например, готовить питательный и полезный «салат победы» из того, что на Украине есть. «360» узнал у латвийского журналиста и украинского политолога, какие ингредиенты припасли киевские власти для нового национального блюда.

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Далее — прямая речь.

Вадим Авва, латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе

Что бы они туда ни положили, победы их не случится. Это первое.

Вообще, «украинский оливье» — интересная вещь. Что они туда положат? Наверное, вранье советника офиса президента Алексея Арестовича. И, к примеру, кокаин Владимира Зеленского.

Еще западные кредиты, которые потом придется возвращать в невероятных объемах. ЕС пока не утвердил транш на 18 миллиардов евро, но еще утвердит. Ставка процентная, кстати, неизвестна…

Однако все шутки об Украине сегодня, к сожалению, с привкусом крови. Поэтому «украинский оливье» — это еще убийства по этническому принципу, борьба с христианством и с православием, это оглупление людей и пропитка мозгов ненавистью.

Вместо майонеза в «украинском оливье» — ложь, ложь, еще раз ложь.

Александр Дудчак, украинский политолог и экономист

Они же сейчас способны только кровянку (кровяная колбаса. — Прим. ред.) производить. Из ингредиентов национальное достояние — сало и бурячки. Это будет, наверное, самый украинский салат.

Еще анекдот вспоминается времен Майдана.

Стоят хлопцы на Майдане. Подходит к ним человек и говорит:

— Хлопцы, а что вы здесь делаете, на Майдане?

— А мы счастье строим! — отвечают ему.

— А почему из говна?

— Иди отсюда, ватник проклятый!

Да, больше нечего им положить. Картошка — белорусская. Огурцы — тоже в Польше закупают. Так что вот так: буряки и сало.