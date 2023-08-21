Интересное 21 августа 2023, 22:04 Реабилитация в учебнике. Каким современные школьники увидят Сталина Историк Багдасарян: Сталина демонизировали, хотя он качественно изменил страну РИА «Новости»

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Научный директор Российского военно-исторического общества заявил о «ревизии личности» Иосифа Сталина в новых учебниках. По словам Михаила Мягкова, ранее учебные пособия в России финансировал Фонд Сороса и другие западные НКО, сообщил ТАСС. Но теперь авторы книг для школьников покажут «переосмысленную фигуру» политика. Декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета, профессор кафедры Государственной политики МГУ имени Ломоносова Вардан Багдасарян рассказал «360», каким был секретарь ЦК ВКП (б) — КПСС и что он сделал для страны.

Далее — прямая речь.

Рейтинг Сталина в обществе вырос

Это один из ключевых вопросов в отношении современного исторического сознания, потому что учебники трактовали до последнего времени Сталина резко негативно. Это оценка была именно как преступника. При этом в общественном сознании рейтинг Иосифа Сталина все рос и рос.

В 1989 году среди исторических деятелей России он был только 12-м. В середине 90-х годов стал пятым, потом — третьим. За значительный период времени он стал первым.

Популярность Сталина увеличивается, а трактовка резко негативная. Понятно, что это вызывает диссонанс и создает нездоровую ситуацию раскола исторического сознания.

РИА «Новости»

Негативная установка о личности Сталина имеет почву

Действительно, установки десталинизации были заложены Хрущевым. Уместно привести слова [премьер-министра Великобритании в 1940-1945 и 1951–1955 годах Уинстона] Черчилля: «Хрущев — единственный из политиков, который затеял войну с мертвецом, но умудрился эту войну проиграть».

В брежневские времена была установка умолчания: о Сталине вообще не вспоминали. Даже в учебниках по изложению Великой Отечественной войны Главнокомандующий не упоминался вообще. Такая политика забвения.

Начиная с перестроечных лет — учебники 90-х заложили резко негативную оценку, связанную с демонизацией личности Сталина. Зачастую этот негатив переходил на негатив государственности и вообще России в целом, потому что сталинизм должен был откуда-то выведен.

РИА «Новости»

Политика Сталина бывала жесткой, но действенной

В действительности в 20–30-е годы было тяжелейшее время. Война была со всех сторон. Понятно, что победители этой войны не могли быть милосердными к проигравшим. Кто бы ни выигрывал, он применяет силу. Иначе победить в той ситуации было невозможно.

Между тем в сталинские годы на чаше весов — победа в Великой Отечественной войне. Победа не столько над Германией, а над всей объединенной Европой.

После Второй Мировой войны не получилось жить вне мобилизационной модели. Соединенные Штаты обладали монополией на атомную бомбу. Готовилась новая война — планы этой войны были и существовали.

Вызовы были таковы, что ответ должен был быть жестким и системным. К сожалению, этот ответ не получался без жертв и трагедий отдельных личностей и социальных групп. Но такова история. Из этой истории Советский Союз выходил победителем. Это игры в геополитической борьбе.

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Вместе со Сталиным страна культурно обогатилась

Ни одна страна мира такого прорыва в сферах культуры и образования не осуществляла. Именно в сталинские годы была создана уникальная модель советской школы, которая дала основания сказать [35-му президенту США Джону] Кеннеди, что Советский Союз выиграл гонку за школьной партой.

Эта модель новой школы, которая основывалась на старой классической традиции и том новом, что принесли большевики в педагогику — удалось соединить.

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Если посмотрим любые сферы, мы обнаружим величайшие достижения, которые приходились на этот период (правления Сталина — прим. ред.).

Я не склонен преувеличивать роль одного человека. Однако дело в том, что именно Сталин попытался соединить модерн — высокое технологическое развитие — с реабилитацией русских цивилизационных ценностных оснований.

Это были не левые увлечения первого послереволюционного десятилетия. Реабилитирована была Православная церковь, восстановлено было патриаршество. Восстановлено преподавание истории в школе. Вернули исторических деятелей.

Этот синтез дал уникальный и удивительный результат. Надо понимать, что угрозы для страны были огромные. Была и Польша, которую Запад пытался бросить против Советского Союза. Потом на эту роль выдвинули Германию.