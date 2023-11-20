Эксклюзив 20 ноября 2023, 18:27 Пропаганда наркотиков в рок-музыке. Не там чертей ищете! Писатель Беседин: властям нужно вдумчивее подходить к запрету некоторых песен Участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на XIII ежегодном музыкальном фестивале «Чартова дюжина» на "ВТБ-арене" в Москве, 2020 год / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Две песни российской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Речь идет о «Моряке» и «Опиуме для никого». Почему вешание ярлыков неэффективно и как нужно бороться с наркоманией, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Забавно, конечно. Впрочем, жизнь вообще довольно-таки иронична. Новость о том, что две песни рок-группы «Агата Кристи» — «Моряк» и «Опиум для никого» — признали пропагандой наркотиков, я получил аккурат во время прослушивания альбома 1992 года Dirt авторства группы Alice in Chains. Кто не в курсе, я расскажу: Dirt — вероятно, один из самых депрессивных альбомов в истории, посвященных как раз-таки теме наркотиков, страданий и смерти.

Собственно, грязь — это о запрещенных веществах. И Alice in Chains знали, о чем пели. Сначала от наркотиков заживо сгнил их вокалист Лейн Стейнли, а после от передозировки лекарств погиб басист Майк Старр.

Группа «Агата Кристи», лидеров которой, братьев Самойловых, я имею честь знать лично, хорошо знакома с творчеством Alice in Chains, хотя наследуют они, даже чисто внешне, скорее Роберта Смита и великую команду The Cure.

Не секрет, что в 90-х, когда все как один пели «Я на тебе, как на войне» и «Облака в небо спрятались», «Агата Кристи» была одним из самых «торчащих» коллективов в России. Речь не только о текстах, но и об атмосфере их концертов, альбомов, жизни в целом. Эти ребята прошли через мрак, и, что поразительно, они до сих пор живы. Причем Вадим Самойлов, старший брат, находится в превосходной форме.

Рок-музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи») на XXV Международном байк-шоу «Крах Вавилона» у горы Гасфорта под Севастополем, август 2020 года / РИА «Новости»

«Опиум для никого» — это из альбома 1995 года «Опиум». «Моряк» — из альбома «Ураган», записанного в 1996 году. Самый расцвет наркотических путешествий.

Так что, в принципе, если следовать логике государства, то запрещать необходимо два этих альбома в целом, ведь отсылок к соответствующим веществам и опять же соответствующему опыту на этих пластинках предостаточно. Другой вопрос: на основании чего выносить подобные вердикты? «Моряк» — довольно безобидная песня. С «Опиумом для никого» сложнее и вместе с тем очевиднее, там подано прямо-таки в лоб.

В общем, логика в том, что надо признать пропагандой наркотиков, есть. Это если подойти чисто формально. Другой вопрос, если уж мыслить глобально: что есть рок-музыка по большому счету, как не огромный наркотический опыт? Кто из рок-музыкантов избежал этой зависимости? Да практически никто.

А вот десятки и сотни от наркотиков и сгорели, погибли. Те же, кто выжил, навсегда сохранили отметины.

Смотрим на Стивена Тайлера и Оззи Осборна — убеждаемся, что трипы не проходят бесследно. Целые пластинки (вроде Exile on Main St.) записаны в состоянии наркотического угара, а сколько уж песен этой гадкой теме посвящено! Собственно, не зря же появилась хрестоматийная банальность: «Рок против наркотиков звучит как пчелы против меда».

Посмотрите концерты Grateful Dead. Со временем эту мерзость перехватили рэперы и хип-хоперы.

Однако есть разница между рок-музыкой прошлого и музыкой настоящего. Люди вроде Сида Баррета или Джона Леннона высказывались о наркотическом опыте иносказательно, не в лоб. И большинство музыкантов, будем справедливы, никогда не гордились приемом запрещенных веществ. Наоборот, они всячески это скрывали.

Курт Кобейн, которого, по слухам (да, звучало и такое), продюсировала героиновая мафия, ненавидел себя за употребление, но еще больше ненавидел тех, кто делал деньги на его наркотической зависимости. Великий наркоман Кит Ричардс, который пережил и, видимо, переживет всех, в своей автобиографии «Жизнь» (кстати, потрясающая книга, читать которую надо всем) раскладывает свои отношения с героином, кокаином и прочим максимально точно и откровенно. Нет ни капли бравирования, есть четкое понимание.

А вот музыканты современные (хотя вряд ли можно назвать их музыкантами) говорят о наркоте в лоб, хуже того — призывают к употреблению дряни. Самые рьяные распространяют ее на концертах.

Не буду цитировать слова из этих «песен», но там есть прямой призыв. Там есть предельное выпячивание наркоты как метода, как цели, как спасения. Сид Вишез из Sex Pistols был конченым, вечно обдолбанным отморозком, резавшим себя на сцене стеклом, но и он не творил десятой доли того, что творят и пропагандируют современные хип-хоп-мракобесы.

И тут речь не о том, что вот в роке все правильно, а в рэпе — мерзко; нет, конечно. Суть в изменившемся духе времени, в том, что грех (или болезнь, патология — назовите как хотите) не скрывается, а, наоборот, выпячивается.

Когда о наркотиках поют битлы, или ELP, или Крис Корнелл, то делают они это, передавая свою боль, ища выход, используя при этом, сейчас выражусь старомодно, образы и символы. Им не приходит в голову вопить: «Жри наркоту, телка!» — потому что речь о творчестве.

У современных же придурков речь о том, чтобы заработать на слабостях других деньги. Поэтому подходить к расклеиванию ярлыков «Пропаганда наркотиков», к запрету некоторых песен и исполнителей необходимо максимально вдумчиво и четко, а не с позиций а-ля ревизорские «Запретить/Не пущать/Зацензурить/».

И да, о чем мы говорим, если социальные сети забиты дневниками и блогами тех, кто рассказывает о своей наркозависимости? У них тысячи подписчиков. Все максимально откровенно и прозрачно: где купили, как употребили, как торкнуло.

О чем мы говорим, когда на стенах повсюду реклама наркоты? И зачастую крышуют таких мракобесов те, кто должен с ними бороться.

Продолжать возмущаться подобным можно долго. Вывод один: расклеивание ярлыков «Пропаганда наркотиков» неэффективно и подчас даже забавно без тотальной борьбы с наркотиками. В этом я уверен на 100 процентов. Печально ведь, когда за те же закладки дают сроки по шесть-семь лет.

Вы попробуйте другие наказания, другие методы — и все получится. На самом деле, очистка от наркоты производится при желании эффективно и быстро — тотальная ликвидация ублюдков. Вот это будет эффективная борьба. Та, которая, без шуток и преувеличения, необходима для спасения России. Пока что мы наблюдаем лишь имитацию деятельности по борьбе с наркотиками.