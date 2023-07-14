Интересное 14 июля 2023, 22:20 Произвол на границе Германии. Как личные машины стали импортным товаром Автоэксперт Хайцеэр: лучшее избежание конфискации личного авто в Германии — не ехать в ЕС Freepik

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Немецкие пограничники стоят на дорогах и пристально высматривают машины с российскими номерами. Конфисковали автомобиль личного пользования у россиянина — день прожит не зря. На таможне объясняют свои действия мол нельзя импортировать в ЕС товары из России, но никто не может объяснить как личное ТС может озолотить россиянина. Почему на немецкой таможне происходят такие казусы и как российским автолюбителям избежать подобных ситуаций — в материале «360».

Вернули отнятое

Таможня Гамбурга возвратит россиянину Ивану Ковалю изъятую машину из-за санкционных ограничений. Мужчина станет первым автовладельцем, которому вернут автомобиль личного пользования, сообщило издание «Фонтанка».

«Адвокату поступило письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть автомобиль. Обоснования нет. Завтра утром буду забирать», — поделился Коваль.

Он лишился своего автомобиля одним из первых — в начале июня. Коваль обратился к адвокату, и они начали переписку с надзорным органом. Спустя месяц судебных разбирательств россиянин смог доказать свою правоту и вернуть безобидное авто «домой».

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Странная конфискация машин с российскими номерами в Германии

Действия немецкой таможни

Первые конфискации машин с номерами RUS начали проводиться в конце мая. Немецкая таможня и адвокаты не могут адекватно и однозначно объяснить казус с конфискацией автомобилей личного пользования у россиян. Пограничники изымают машины с российскими номерами и ловят автомобилистов по щелчку пальцев.

Под такие правила попадают не только путешественники с загранпаспортом, но даже те россияне, у которых есть вид на жительство или гражданство в другой стране. При попытке пересечь границу Германии пограничники говорят автомобилистам, что те якобы нарушают санкции, а на российской машине въезд в страну вовсе под запретом.

На таможне обосновывают свои действия, ссылаясь на запрет ввозить на территорию ЕС товары, которые приносят России значительную прибыль. Тем не менее формулировка запрета достаточно абстрактная, поэтому машины с российскими номерами арестовывают.

РИА «Новости»

Тонкости языка официальных документов

Головоломка в правилах немецкой таможне вкупе с санкциями началась из-за официального документа от 2014 года. Машины из России, по словам юристов, и правда запретили импортировать в Евросоюз, но запрета на обычный въезд пока нет.

В случае с германией такое положение дел можно объяснить тонкостями перевода немецкого языка. В официальных документах на немецком запрет на импорт из России обозначили как «einfuhren». Слово можно перевести как «импортировать», так и просто «ввозить» без какой-либо цели продажи.

Конфискация авто по всей Германии?

В чате автолюбителей из Германии в Telegram пользователи отметили, что подобные ситуации с конфискацией замечали только в районе Гамбурга и на таможне в Баварии. В остальных городах, по их словам, все намного спокойнее.

«Если не ездить в Гамбург и не плавать на пароме, думаю, опасаться нечего пока. У меня в берлинском квартале постоянно стоят две машины с российскими номерами прямо на улице», — поделился один из пользователей чата.

Другой автомобилист поделился случаем, как немецкая таможня изъяла у него российские водительские права. Россиянин подчеркнул, что, имея постоянный вид на жительство (ПМЖ), пограничники запретили ему садиться за руль, пока тот не сделает немецкие права.

Автолюбители предположили, что вся ситуация с конфискацией личных авто больше походит на какую-то провокацию, ведь, по их словам, машины изымают у единиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции действия германских властей по конфискации частных авто у россиян. Изъятие частных машин у российских граждан в ФРГ она назвала произволом.

Как избежать конфискации авто в ЕС

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил в беседе с «360», что конфискации можно избежать только одним способом — не рисковать и воздержаться от поездок в Германию.

Если же другого пути обхода нет и человеку нужно попасть именно в Германию, то стоит подготовить себя к длительному разбирательству в немецких государственных органах и запастись большой копилкой для оплаты юристов и адвокатов, подчеркнул эксперт.

«Не каждый сможет себе это позволить, поэтому идеальный вариант — не заезжать на территорию Евросоюза, опасаясь действия каких-либо санкций», — предупредил он.

РИА «Новости»

Если же пограничники поймали автомобилиста с российскими номерами на крючок, то человек не сможет оказать никакого сопротивления, добавил Хайцеэр. Если решение конфискации приняли, то таможенники тут же его исполнят.

«После такого предстоит только бодаться за свою правоту в суде. И делать это на протяжение месяца, как Коваль, который все-таки получил свою машину назад», — отметил автоэксперт.

Могут ли повторно конфисковать авто?

Вице-президент Национального союза автомобилистов предположил, что повторной конфискации автомобиля быть не должно.

Если протест и обжалование изъятия в суде приняли во внимание и выявили, что основания для конфискации личного автомобиля не существует, то второго случая по этой же статье должно не быть, так как это прецендентное право.

«Не надо думать, что кто-то прям возжелал конфисковать у вас автомобиль. Думаю, что полицейские и пограничники просто таким образом трактовали закон и исполнили его. Верно или неверно — вопрос открытый. Склоняюсь к второму», — отметил собеседник «360».

Несмотря на это, силовики просто-напросто исполняли свою работу, не вкладывая в свои действия неприязнь или ненависть к россиянам. Пограничники исполняли и исполняют то, что приписали им международные санкции, подытожил Хайцеэр.