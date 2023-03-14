14 марта 2023, 19:29
Прямым текстом. Десять Telegram-каналов о спецоперации и событиях в мире
«360» составил подборку информационно-аналитических Telegram-каналов о спецоперации
О специальной военной операции сегодня пишут все СМИ, а в Telegram чуть ли не половина трафика — разнообразная информация и аналитика о российско-украинском конфликте. Но как не нарваться на фейки или полную чушь под видом умных мыслей и важных новостей? Ответ прост: читать проверенные источники. А чтобы вам было проще, «360» составил список Telegram-каналов, пишущих об СВО интересно, эксклюзивно и с аналитическим подходом. Важно: многие из этих каналов попадают под категорию «18+».
«Мир сегодня с Юрием Подолякой»
Юрий Подоляка понятно формулирует сводки с фронта. Сразу становится ясно (хотя бы частично), что, как, где, зачем и почему. Это, согласитесь, чуть ли не все главные вопросы, возникающие, когда читаешь о том или ином населенном пункте, перешедшем под контроль российских войск.
Для тех, кто не хочет или не может следить за ситуацией ежедневно, Подоляка дает выжимку событий в своих «Недельных обзорах», где публикует краткую характеристику развития конфликта на данный момент. Подробно, но по делу.
В Telegram-канале — облегченная версия обзора. Длительность таких роликов — около пяти минут, а полная версия размещается на ютьюб-канале блогера.
«Рыбарь»
Этот канал вполне соответствует своему девизу, который указан в описании: админы действительно «вылавливают интересные темы в море сырой информации» — и показывают читателям улов.
Подробные ежедневные сводки «Рыбаря» растаскивают на репосты другие крупные каналы, а СМИ опираются на них при публикации материалов. Все потому, что посты написаны понятным языком и проиллюстрированы картографическим материалом.
Изюминка «Рыбаря» — детали.
«Повернутые на Z-войне» (18+)
Telegram-канал, специализирующийся на эксклюзивных фото и видео с линии соприкосновения и около нее. Аналитики немного, в основном краткая актуальная ситуация на фронте на основе брифингов Минобороны России. Иногда информация представлена с помощью карт, чаще это репосты из других каналов.
В общем, сюда — за картинкой с полей. В этом плане «Повернутые на Z-войне» — один из ведущих каналов в Telegram, зачастую публикующий те или иные кадры быстрее других.
Главное: нужно учитывать, что публикации зачастую, что называется, с пометкой «жесть» и «18+».
Владлен Татарский
Это именно аналитический канал. Здесь вы найдете оригинальный взгляд на ситуацию от блогера Владлена Татарского, который порой по некоторым аспектам расходится с магистральной «линией партии».
В традиционной рубрике «Вечерний Владлен» он ежедневно анализирует самые актуальные события специальной военной операции, объясняет и буквально раскладывает по полочкам сложные, казалось бы, вещи, указывает на неприметные нюансы.
Его посты всегда получают множество реакций, а другие паблики и каналы активно делают репосты. Лучше подписаться и сразу читать в оригинале, верно? Как минимум это удобнее.
«Старше Эдды»
Больше похож на блог, стиль — «ближе к людям». Здесь всего понемногу — сводки, актуальная аналитика, а также интересные исторические параллели.
Главная особенность — больше текста, а не видео и картинок. Поэтому рекомендовано тем, кто лучше воспринимает информацию в буквах.
«Война с фейками»
Telegram-канал, который информирует в режиме онлайн о всех самых распиаренных фейках о специальной военной операции и около нее. Зачем? Чтобы вы их знали «в лицо» и могли не тратить время на прочтение, если вдруг где-то встретите.
Авторы канала совместно с инициативной группой разоблачают недостоверные сообщения. Умело, доказательно, подробно. Если подпишетесь, то постепенно сами научитесь проводить фактчекинг и глубокий анализ.
Александр Коц
Канал, который ведет опытный военкор газеты «Комсомольская правда». Александр Коц входит в рейтинг самых цитируемых журналистов по версии «Медиалогии» (октябрь, 2022).
Здесь много репостов, но Александр подбирает их с умом. Это и кадры с передовой, и видео от подписчиков (например, о мобилизации на Украине), и собственные сообщения об актуальных событиях в зоне СВО.
«СОЛОВЬЕВ»
Владимир Рудольфович не нуждается в представлении, но не включить его в подборку было бы невозможно. Хотя не весь контент посвящен СВО, так или иначе большинство тем, которые освещает канал, связаны со спецоперацией. Это позволяет посмотреть на происходящее чуть с другого ракурса.
Особенность канала — много эксклюзивного видеоконтента, особенно по мировой политике. Широкая панорама публикаций, сообщений западных СМИ и, конечно, выдержки из выступлений на телевидении самого Соловьева. Кстати, вот наша подборка самых известных гостей ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Кремлевская прачка»
Админы канала достают интересные инсайды, публикуют аналитику. Здесь появляются посты не только об СВО: большая часть посвящена событиям вокруг российско-украинского конфликта.
Особенность в том, что много внимания уделяется политическому аспекту. Есть и «сливы» о происходящем в высших кругах украинской власти.
Александр Ходаковский
Аналитический канал о событиях в мире и, конечно, о специальной военной операции. Александр Ходаковский не освещает все новости. Но такой задачи у него и не стоит: он размышляет и делится с читателями.
Получается живо, максимально «по-братски», будто переписываешься с другом.
Журналистика
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Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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