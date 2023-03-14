Интересное 14 марта 2023, 19:29 Прямым текстом. Десять Telegram-каналов о спецоперации и событиях в мире «360» составил подборку информационно-аналитических Telegram-каналов о спецоперации freepik

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О специальной военной операции сегодня пишут все СМИ, а в Telegram чуть ли не половина трафика — разнообразная информация и аналитика о российско-украинском конфликте. Но как не нарваться на фейки или полную чушь под видом умных мыслей и важных новостей? Ответ прост: читать проверенные источники. А чтобы вам было проще, «360» составил список Telegram-каналов, пишущих об СВО интересно, эксклюзивно и с аналитическим подходом. Важно: многие из этих каналов попадают под категорию «18+».

1 «Мир сегодня с Юрием Подолякой» Юрий Подоляка понятно формулирует сводки с фронта. Сразу становится ясно (хотя бы частично), что, как, где, зачем и почему. Это, согласитесь, чуть ли не все главные вопросы, возникающие, когда читаешь о том или ином населенном пункте, перешедшем под контроль российских войск. Для тех, кто не хочет или не может следить за ситуацией ежедневно, Подоляка дает выжимку событий в своих «Недельных обзорах», где публикует краткую характеристику развития конфликта на данный момент. Подробно, но по делу. В Telegram-канале — облегченная версия обзора. Длительность таких роликов — около пяти минут, а полная версия размещается на ютьюб-канале блогера.

2 «Рыбарь» Этот канал вполне соответствует своему девизу, который указан в описании: админы действительно «вылавливают интересные темы в море сырой информации» — и показывают читателям улов. Подробные ежедневные сводки «Рыбаря» растаскивают на репосты другие крупные каналы, а СМИ опираются на них при публикации материалов. Все потому, что посты написаны понятным языком и проиллюстрированы картографическим материалом. Изюминка «Рыбаря» — детали.

3 «Повернутые на Z-войне» (18+) Telegram-канал, специализирующийся на эксклюзивных фото и видео с линии соприкосновения и около нее. Аналитики немного, в основном краткая актуальная ситуация на фронте на основе брифингов Минобороны России. Иногда информация представлена с помощью карт, чаще это репосты из других каналов. В общем, сюда — за картинкой с полей. В этом плане «Повернутые на Z-войне» — один из ведущих каналов в Telegram, зачастую публикующий те или иные кадры быстрее других. Главное: нужно учитывать, что публикации зачастую, что называется, с пометкой «жесть» и «18+».

4 Владлен Татарский Это именно аналитический канал. Здесь вы найдете оригинальный взгляд на ситуацию от блогера Владлена Татарского, который порой по некоторым аспектам расходится с магистральной «линией партии». В традиционной рубрике «Вечерний Владлен» он ежедневно анализирует самые актуальные события специальной военной операции, объясняет и буквально раскладывает по полочкам сложные, казалось бы, вещи, указывает на неприметные нюансы. Его посты всегда получают множество реакций, а другие паблики и каналы активно делают репосты. Лучше подписаться и сразу читать в оригинале, верно? Как минимум это удобнее.

5 «Старше Эдды» Больше похож на блог, стиль — «ближе к людям». Здесь всего понемногу — сводки, актуальная аналитика, а также интересные исторические параллели. Главная особенность — больше текста, а не видео и картинок. Поэтому рекомендовано тем, кто лучше воспринимает информацию в буквах.

6 «Война с фейками» Telegram-канал, который информирует в режиме онлайн о всех самых распиаренных фейках о специальной военной операции и около нее. Зачем? Чтобы вы их знали «в лицо» и могли не тратить время на прочтение, если вдруг где-то встретите. Авторы канала совместно с инициативной группой разоблачают недостоверные сообщения. Умело, доказательно, подробно. Если подпишетесь, то постепенно сами научитесь проводить фактчекинг и глубокий анализ.

7 Александр Коц Канал, который ведет опытный военкор газеты «Комсомольская правда». Александр Коц входит в рейтинг самых цитируемых журналистов по версии «Медиалогии» (октябрь, 2022). Здесь много репостов, но Александр подбирает их с умом. Это и кадры с передовой, и видео от подписчиков (например, о мобилизации на Украине), и собственные сообщения об актуальных событиях в зоне СВО.

8 «СОЛОВЬЕВ» Владимир Рудольфович не нуждается в представлении, но не включить его в подборку было бы невозможно. Хотя не весь контент посвящен СВО, так или иначе большинство тем, которые освещает канал, связаны со спецоперацией. Это позволяет посмотреть на происходящее чуть с другого ракурса. Особенность канала — много эксклюзивного видеоконтента, особенно по мировой политике. Широкая панорама публикаций, сообщений западных СМИ и, конечно, выдержки из выступлений на телевидении самого Соловьева. Кстати, вот наша подборка самых известных гостей ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

9 «Кремлевская прачка» Админы канала достают интересные инсайды, публикуют аналитику. Здесь появляются посты не только об СВО: большая часть посвящена событиям вокруг российско-украинского конфликта. Особенность в том, что много внимания уделяется политическому аспекту. Есть и «сливы» о происходящем в высших кругах украинской власти.

10 Александр Ходаковский Аналитический канал о событиях в мире и, конечно, о специальной военной операции. Александр Ходаковский не освещает все новости. Но такой задачи у него и не стоит: он размышляет и делится с читателями. Получается живо, максимально «по-братски», будто переписываешься с другом.