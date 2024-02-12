Эксклюзив 12 февраля 2024, 20:43 Прежде всего — любовь. Подробный гороскоп на 14 февраля Астролог Бережная рассказала, как пройдет 14 февраля для всех знаков зодиака Телеканал «360»

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В преддверии романтичного и полного любви и нежности праздника — Дня святого Валентина — многие гадают, как же он пройдет. Некоторым не терпится узнать, какие сюрпризы и подарки подготовили их вторые половинки. На этот вопрос у «360» ответа нет, однако мы точно знаем, чего ждать 14 февраля каждому знаку зодиака.

Общий гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля

Планета, олицетворяющая любовь и символизирующая наши чувства и способность радоваться жизни, сейчас находится в довольно скупом знаке зодиака, рассказала «360» астролог Татьяна Бережная. Это означает, что будет двоякая ситуация на День святого Валентина.

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— Не уверенные в чувствах к своему партнеру и не ощущающие наслаждения от отношений будут довольно холодны и могут проявить жесткость ко второй половинке.

— Те, кто уверен в любви и понимает, что им радостно с человеком, а от простого общения и любого вида взаимодействия получает наслаждение, поймут, что это их счастье. Некоторым стоит даже сделать предложение, поставив точку в поиске партнера.

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Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля

♈Гороскоп для Овна на 14 февраля

Представители этого знака зодиака не удивят окружающих и покажут свой характер во всей красе. Астролог подчеркнула, что Овны на пике своих трудных качеств — окружение будет переносить их с трудом.

«От них будет исходить требование к себе сверх внимания, какие-то капризы, жалобы на то, что нет удовольствия в жизни — хочется расслабиться, но нет такой возможности. [Овен] будет проявлять конфликтность: сегодня праздник, мне мало внимания, где все подарки», — рассказала Бережная.

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♉Гороскоп для Тельца на 14 февраля

Тельцов ожидает неудовлетворенность в любовной сфере и тайная страдальческая обида. Рожденные под стихией земли почувствуют себя поистине одинокими и отчужденными, возможно, даже не понятыми партнером.

«У многих Тельцов — нет даже для этого основания, но так выпало положение планет, — будут самые страдальческие чувства. Может показаться, что их любовь невзаимна», — предупредила астролог.

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♊Гороскоп для Близнецов 14 февраля

Этому знаку воздушной стихии не стоит находиться в День святого Валентина в компании друзей, потому что именно в их обществе они покажут не самые позитивные черты своего характера: начнут без умолку болтать и оставят неприятный осадок.

«Возможно, Близнецы будут болтать без интеллектуального подтекста. Это будет просто болтовня и поверхностность. При этом демагогия с кулаком по столу — доказывание чего-то несуществующего или неправильной точки зрения», — заявила собеседница «360».

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♋Гороскоп для Рака на 14 февраля

Раки могут блеснуть на корпоративе в честь Дня святого Валентина или на узкой встрече коллег. Однако их поведение, возможно, окажется не очень позитивным, с легкой надменностью и нехарактерным эгоизмом.

«Покажут несвойственную себе грубость. Возможно, это будет недооценка праздника — что это ерунда и вообще не надо отмечать. Может возникнуть спор, в котором Раки в неестественной форме проявят себя», — заверила Бережная.

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♌Гороскоп для Льва на 14 февраля

Представители огненной стихии в День святого Валентина будут контактировать напрямую с иностранцами или чем-то чужеземным. Это может быть связано с путешествиями: например, покупка билетов в другую страну или выбор долгожданного курорта.

«Вариант заграничной поездки сулит неприятности. Их там ждет разочарование. Либо нужно перенести это [путешествие] на другой день, либо перемещаться по стране», — объяснила собеседница «360».

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♍Гороскоп для Девы на 14 февраля

У Дев есть два исхода этого дня: либо они будут заняты важными финансовыми делами (налоги, госпошлины, пособия), либо переключатся на сексуальную сферу. Если они выберут последнее, то день будет ярким и запоминающимся.

«Если есть возможность переключиться с финансовых долгоиграющих дел на интимную сферу, то Девам стоит так и поступить. Агрессивность от этого дня можно будет выразить именно в этом», — посоветовала астролог.

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♎Гороскоп для Весов на 14 февраля

Несмотря на то, что Весы довольно деликатны и дипломатичны в большинство дней года, именно 14 февраля им предстоит столкнуться с конфликтами в партнерстве. Причем это касается как любимых, так и деловых партнеров.

От Весов или от их партнеров могут исходить негативные эмоции, которые вызывают представителей воздушной стихии на конфликт. Но придется ссориться. Либо Весы будут зажаты, либо выйдут на ссору. Татьяна Бережная астролог

Бережная подчеркнула, что, несмотря на неблагоприятные предсказания, остаться победителями или проигравшими — итог, который зависит от выбора самих Весов.

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♏Гороскоп для Скорпиона на 14 февраля

Скорпионам, как ни удивительно, в этот день совсем не до любви. Представители водной стихии могут столкнуться с проблемами на работе: конфликты с начальством и обладающими определенным влиянием коллегами.

«Все заботы и душевные тревоги будут именно в работе. Это в итоге скажется на здоровье, и весь день у Скорпионов пройдет беспокойно», — подчеркнула астролог.

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♐Гороскоп для Стрельца на 14 февраля

От Стрельцов в этот день пострадают как их вторые половинки, так и дети. Астролог отметила, что 14 февраля всем перепадет от сильной и властной руки. Представители огненной стихии могут начать диктовать любимым от и до, как должен пройти их праздник: подарок, подача, атмосфера и даже одежда.

«От Стрельцов будет исходить очень властное, авторитарное качество их характера в этот день», — объяснила Бережная.

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♑Гороскоп для Козерога на 14 февраля

Для Козерогов в этот день максимально благоприятно провести время со своим любимым человеком, а еще лучше — сделать предложение руки и сердца. Это будет решение на уровне эго, личностного становления и самовыражения.

«Важно себя проявить в отношениях с партнером для повышения уверенности в себе и своей самооценки», — подчеркнула эксперт.

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♒Гороскоп для Водолея на 14 февраля

Представителям воздушного знака зодиака стоит 14 февраля остаться со своей второй половинкой наедине либо, если ее нет, провести день дома. Астролог предупредила Водолеев о риске столкнуться с собственной нервозностью и капризностью.

«Неустойчивость душевного состояния будет проявляться на всем окружении, с кем Водолей будет встречаться в этот день. Хоть он продавец, хоть мастер маникюра — все останутся недовольны встречей с ним», — заявила Бережная.

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♓Гороскоп для Рыб на 14 февраля

В этот день Рыбы будут озабочены финансовой стороной праздника. Их ждут большие траты, причем скорее не приятные, а вынужденные. Это может касаться и не только самого мероприятия, а сторонних семейных затрат, предупредила астролог.

«Либо они тратятся на что-то бытовое, либо средства пойдут на праздник, но при этом неприятно, вынужденно, и, скорее всего, будут большие суммы», — заметила собеседница «360».

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Какому знаку зодиака точно нужно сделать предложение 14 февраля

Больше всего задуматься о браке и укреплении отношений стоит Ракам, Девам и Козерогам. Однако важно обязательно помнить, что действовать нужно не потому, что вы должны, а потому, что морально готовы и сами этого хотите.

«Делаем от „как чувствую“: нравится ли с этим человеком находиться в обществе и делать все-все до каждой мелочи вместе. Все должно быть по душе. Если это так, то [Ракам, Девам, Козерогам] очень благоприятно делать предложение руки и сердца», — заключила астролог.

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