Интересное 03 декабря 2023, 23:48 Путь Богородицы во храм. Праздник Введения, который готовит к Рождеству Православные христиане отметят 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы Википедия

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Православные верующие 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это одно из главных событий в церковном календаре, которое относится к двунадесятым христианским праздникам. В 2023 году оно выпадает на понедельник. Об истории и его традициях — в материале «360».

Когда празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Оно относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви — его дата неизменна из года в год, рассказал в беседе с «360» священник Николай Савченко.

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По церковному Преданию, это давний праздник: он существовал еще в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена — она жила приблизительно в 250—330 годы — построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. А в IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.

Однако абсолютное признание торжественное мероприятие получило только с IX века. Тогда Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописей написали два канона для богослужения в этот день.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история

Родители Девы Марии — Иоаким и Анна — долго жили вдвоем и умоляли Господа послать им дитя, напомнил священник Савченко. Они вели праведную жизнь и глубоко чтили Бога. Однако, достигнув преклонных лет, так и не стали родителями. Они пообещали Всевышнему отдать ребенка ему на служение, если он исполнит их мечту.

Когда она родилась, ее родители были пожилыми. Неизвестно, какого возраста именно, но очень пожилыми. Они передали ее в Иерусалимский храм на воспитание, а сами вскоре, скорее всего, почили от старости. Николай Савченко

Их самому заветному желанию суждено было сбыться. После долгих молитв к богоотцамам спустился ангел и принес Анне радостную новость: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех». Благодарные родители решили выполнить свое обещание, когда Пресвятой Деве исполнилось три года.

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«И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными [светильниками], чтобы Дитя не воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце своем храм Господень», — написано в Евангелие от Иакова.

Иоаким и Анна нарядили юную Марию в самую красивую одежду и позвали всех родственников. Напевая церковные песни, выдвинулись они со свечами в руках из Назарета в Иерусалим. Шли до храма три дня, а там их встретил первосвященник Захария — по поверьям, отец Иоанна Крестителя — с другими церковнослужителями.

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«…когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на 15 ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении», — гласило Евангелие Псевдо-Матфея.

Все 15 ступенек — именно столько псалмов распевали священники перед входом — Святая Дева Мария пробежала без оглядки. Захария подозвал девочку и отвел ее в Святая Святых — святилище храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год.

Такое действие со стороны церковнослужителя было нарушением Закона благочестия, потому вызвало у многих присутствующих большое недоумение. Однако никто не догадывался, что он сделал это, опираясь на послание свыше: предварительно к нему спустился ангел и открыл тайну о будущем Марии.

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До 14 лет девочка жила при храме. По словам Савченко, там она молилась, познавала Священное писание и овладевала ремеслом рукоделия, опираясь на опыт старших сестер. Тем не менее, достигнув этого возраста, она должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, объяснив, что она предназначена Богу с рождения.

«Предполагается, чтобы она была в этом храме, родители должны были делать соответствующий вклад. Ведь религиозное учение не могло быть совсем бесплатным. Они пожертвовали [средства] ради будущего своей любимой и единственной дочери», — добавил собеседник «360».

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Священники были в смятении, ведь места в храме Марии больше не было, но и насильно выдать замуж ее было нельзя. Они обратились к Всевышнему, чтобы он помог разрешить ситуацию. В ответ на их мольбы к Захарию явился ангел и поведал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кто станет хранителем Девы Марии.

Каждому из них дали указание принести с собой посох. Первосвященник собрал их и оставил во Святая Святых. Спустя некоторое время он увидел, что посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

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Традиции и суть праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы — безмолвная проповедью верующим о близком пришествии Христа и осуществлении Божьего замысла о спасении людей. Кроме того, это символ веры и преданность Всевышнему и воспоминание о том, как Дева Мария была приведена в храм своими родителями, подчеркнул клирик.

В праздник богослужение делится на малую вечерню, всенощное бдение и литургии. Устав службы практически не отличается от других двунадесятых богородичных празднований: поют только песнопения праздника, а священники одеты в белые или голубые убранства.

РИА «Новости»

В церквях в этот период идет активная подготовка к Рождеству, в честь чего проводят торжественные Богослужения. Кстати, Введение приходится на Рождественский пост, который предполагает пищевые ограничения. Но в этот день можно есть рыбу.

Славяне считали, что день был связан с началом зимы — «ворота зимы», так издавна на Руси говорили христиане. Именно поэтому в праздник принято кататься на санях, ведь зимние морозы и снег уже устоялись. После утренней литургии проводят постные ярмарки. Туда привозят на продажу дары осени и запасы на зиму. Там же можно найти красивые сани и конные упряжки.

«Веселое катание», Альфред Ковальский-Веруш / Википедия

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы особенно почитают женщины. Считается, что особые сила и покровительство в этот день поддерживают их в семейных делах, домашней работе и воспитании детей.

Раньше древние христиане верили, что на праздник Господь отпускает на землю праведные души, и усопшие могут побыть среди живущих — рядом с теми, кто любит их и скучает по ним.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы

Середина IX века считается временем, когда нарисовали первую из дошедших до нас сцен введения во храм. Это фрагмент протоевангельского цикла в капелле Иоакима и Анны в Каппадокии (территория современной Турции). В последующие века сюжет укоренился в декорациях храмов, но видоизменялся, дополняя или упуская какие-то детали.

В основном на иконах маленькая и хрупкая Мария находится в самом центре композиции. На ней мафорий — традиционная накидка, которую носили женщины поверх туники. Рядом с ней ее родители, святые и праведные Иоаким и Анна.

Введение Богородицы во храм, XV век / Википедия Введение во храм Пресвятой Богородицы (икона, XVI век) / Википедия Введение во храм Пресвятой Богородицы, Мануил Панселин / Википедия Введение Богородицы во храм, XV век / Википедия Введение во храм Пресвятой Богородицы (икона, XVI век) / Википедия

На входе Деву Марию встречает священник Захария, который наклонился перед ней. Также на иконе видна лестница из 15 ступеней. Сам храм чаще всего выполнен в виде кивория — подвесная дарохранительница чашевидной формы с крестом наверху.

Все эти элементы на иконах отсылают к текстам из Ветхого заветами и песнопениям, которые описывают Богоматери как одушевленный храм, который смог вместить в себя невместимое Божество — любовь в Господа и Сына его.

Древняя лестница, по которой молящиеся поднимались на Храмовую гору с юга / Википедия

Храмы Введения Пресвятой Богородицы

Собор Введения во храм Пресвятой Богородицы в Серпухове

Храм вошел в состав Введенского Владычного монастыря. Адрес: Московская область, город Серпухов, улица Октябрьская, 40 / Википедия

Утраченный храм Введения в Санкт-Петербурге

Разрушенный православный храм в Санкт-Петербурге. Он находился на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц. Коммунисты разрушили его в 1932 году. / Википедия

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста в Москве

Исторически единоверческий, а ныне православный храм в Москве. Он относится к Петропавловскому благочинию Московской городской епархии. / Википедия

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах

Церковь причислена к Богоявленскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви, у нее есть статус подворья Патриарха Московского и всея Руси. / Википедия

Введенская церковь в Брянске

Единственный сохранившийся памятник Петропавловского монастыря, который основали, по преданию, приблизительно во второй половине XIII. / Википедия