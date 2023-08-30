Интересное 30 августа 2023, 19:29 🌃 Голубая луна — всему виной? Правда и мифы о втором суперлунии августа Астролог Любимова: суперлуние и голубая луна одновременно — очень редкое явление Freepik

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В последние летние дни россияне могут стать свидетелями интересного и красивого астрономического явления — суперлуния. Более того, август подарит возможность полюбоваться и голубой луной. Как их наблюдать, что можно и что нельзя делать в этот период — в материале «360».

Суперлуние 31 августа: когда смотреть

Суперлуние — астрономическое явление, когда полная луна приближается к Земле. Из-за этого наблюдателю она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей обычной позиции.

В предпоследний день лета расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составит 357 тысяч километров, хотя в среднем эта дистанция равна 384 тысячам километров.

По прогнозам астрономов из «Московского планетария», минимальным расстояние было 30 августа, в 18:52 по московскому времени. А к 04:37 следующего дня, 31 августа, луна вступит в полную фазу.

РИА «Новости»

В момент приближения спутника к Земле можно невооруженным глазом рассмотреть его кратеры и рельеф. Помешать этому может только облачная погода.

Еще крупнее луна будет выглядеть рядом с горизонтом. Поэтому для наибольшей зрелищности лучше застать момент, когда она только восходит — приблизительно в 19:50 по Москве.

Как наблюдать и в каких регионах будет лучше всего видно суперлуние

Чтобы полюбоваться редким астрономическим явлением, не понадобятся телескопы и бинокли. Тем не менее их можно использовать, если есть желание детальнее рассмотреть лунный рельеф.

Больше всего повезет жителям центральной части России. Там любителям звездного неба удастся увидеть суперлуние без помощи специальных приборов.

Хорошо Луну будет видно в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Метеорологи из Гидрометцентра сообщили, что погода в этих городах будет безоблачной и ясной. В Самаре и Казани тоже пообещали подходящие условия.

Суперлуние, наблюдаемое в Москве. / РИА «Новости»

В Москве будет облачно. Но расстраиваться раньше времени не стоит: метеорологи заверили, что ближе к ночи облака могут рассеяться.

Голубая луна — почему она так называется

Название «голубая луна» — поэтическое и романтическое, но имеет мало общего с реальностью, рассказал «360» научный обозреватель и специалист по космической тематике Андрей Галкин. Он добавил, что спутник Земли в ночь на 31 августа будет очень крупным.

Луна всходит на востоке и обычно имеет желтый или оранжевый оттенок. Но сейчас она будет выглядеть слегка голубоватой. Никаких секретов, на самом деле, нет — это простая оптическая иллюзия и преломление света.

Поскольку некоторым наблюдателям Луна в свое время казалась голубой, это явление и получило соответствующее название. По данным NASA, «голубой» Луна бывает каждые два с половиной года. В следующий раз за ней можно будет понаблюдать в мае 2026-го.

РИА «Новости»

Как суперлуние влияет на жизнь людей и работу механизмов

Влияние спутника на природу

Несмотря на существование множества конспирологических теорий о воздействии суперлуний на землетрясения, потопы, наводнения и прочие природные катаклизмы, ученые единогласно утверждают: связи между ними и положением Луны нет.

Единственное, на что естественный спутник планеты влияет, — океанические приливы, напомнил специалист по космической тематике. Луна появляется — вода приливает в океан, и наоборот.

«Луна активно влияет на всю человеческую и земную жизнь. Более того, она каким-то образом сказывется на человеческой психике, но делает это в меньшей мере, чем вспышки на Солнце и магнитные бури», — добавил Галкин.

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Влияние Луны на человека

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал «360», что ему часто приходилось сталкиваться «с бурным помешательством» в период суперлуния.

«У больных в это время обострялись болезни, а количество [вызовов] скорых увеличивалось в три раза. Более того, если посмотреть на статистику ДТП, то число аварий в эти дни тоже было больше», — объяснил он.

Однако собеседник «360» подчеркнул, что если верить «во все это», то и влияние суперлуния окажется сильнее. Люди, которые менее подвержены подобным мифам, осознают, что «это чепуха и выдумки».

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В действительности суперлуние не отражается на самочувствии людей. Поэтому не следует приписывать ему причину возникновения головных болей или рассеянность. По мнению Гайфутдинова, недомогания идут «из нашего подсознания».

Что нужно и что нельзя делать в период голубой луны

Зодиакальные перемены

Астролог Любимова отметила, что августовское полнолуние интересно тем, что оно происходит второй раз за месяц. Впервые этим летом россияне могли наблюдать суперлуние в начале августа.

Такие совпадения случаются нечасто. Два полнолуния на один месяц выпадают лишь несколько раз в год, и тогда второе полнолуние называют «голубой Луной».

«В период полнолуния, в принципе, мы становимся более чувствительными, эмоциональными и раздражительными», — убеждена Любимова.

Она заявила, что сильнее всего на суперлуние и «голубую Луну» реагируют такие знаки зодиака, как Рыбы, Рак и Скорпион. Напротив, Овны, Львы и Стрельцы не замечают изменений в своем поведении и вовсе игнорируют лунное явление.

Люди фотографируются на Красной площади во время суперлуния в Москве. / РИА «Новости»

Приметы в период суперлуния и «голубой Луны»

Красивое астрономическое явление сопровождается не менее захватывающими легендами и приметами. Например, если влюбленная пара первый раз поцелуется именно в суперлуние, то их союз будет крепким и долгим. А девушке, которая поскорее хочет выйти замуж, советовали перед ночью трижды помыть в доме полы.

Празднование свадьбы в вечер суперлуния — тоже хороший знак. По поверьям, семейная жизнь у молодоженов будет счастливая и в достатке.

РИА «Новости»

Но есть и то, с чем в период суперлуния лучше повременить. К примеру, не стоит давать деньги в долг — иначе могут ожидать непредвиденные траты. Женщинам нужно воздержаться от походов к косметологу и парикмахеру.

Более того, в полнолуние не рекомендуют жить по принципу «рубить с плеча» и начинать жизнь с чистого листа. Также не следует браться за новые дела и проекты, переходить на другую должность или менять работу.