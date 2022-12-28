Интересное 28 декабря 2022, 03:49 Поверить в добро и влюбиться: топ-10 новогодних фильмов для всей семьи Топ-10 фильмов для семейного просмотра в новогодние праздники freepik

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Время новогодних каникул приближается, пора планировать досуг. «360» собрал топ-10 новогодних фильмов, которые гарантированно поднимут вам настроение, ведь они уже проверены временем и миллионами зрителей. В подборке собраны фильмы, которые подойдут для детей, их родителей или всей семьи.

Один дома (1990)

Фильм, который не нуждается в представлении. Это история мальчика, семья которого в суматохе забыла про него и оставила дома одного. Пока обеспокоенные родители пытаются вернуться в США из Европы, в дом к Кевину пробираются грабители. Однако он мастерски заставляет бандитов пожалеть об этом решении.

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Роль Кевина Маккаллистера принесла Маколею Калкину невероятную популярность. Лучшая комедия для создания праздничного настроения у всей семьи.

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Гринч — похититель Рождества (2000)

Семейная комедия с Джимом Керри в главной роли. Покрытый зеленой шерстью неопрятный отшельник Гринч живет на высокой горе среди мусора в полном одиночестве. Он не любит праздники и планирует отомстить сказочному городу за все детские обиды. Однако его коварные планы приводят к неожиданному результату.

Гарри Поттер (2001 — 2011)

Новый год — отличный повод вновь пересмотреть фильмы о Гарри Поттере. Необычный мальчик-сирота попадает в школу Чародейства и Волшебства Хогвартс. Там он узнает о тайном мире, невидимом для обычных людей, о своем происхождении и предназначении и, конечно, обретает друзей.

Морозко (1964)

Добрая и снежная сказка про Настеньку и Ивана, злую мачеху и доброго волшебника Морозко. Фильм уже почти 60 лет остается одной из главных новогодних картин России.

Двенадцать месяцев (1956)

Сказочный мультфильм о том, как злая мачеха отправила свою падчерицу в лес зимним холодным вечером, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи. Так она находит новых неожиданных друзей, которые помогают ей в трудной ситуации.

Клаус (2019)

Молодого почтальона Йеспера отправляют на работу в заснеженный городок Смиренсбург с недружелюбными и совершенно неприветливыми жителями. Там он встречает угрюмого создателя игрушек по имени Клаус. Их дружба растопит наконец вековую вражду между горожанами Смиренсбурга.

Качественная рисованная анимация, юмористический и трогательный сюжет делают «Клауса», по мнению кинокритиков, кандидатом на статус рождественской классики.

Холодное сердце (2013)

Мюзикл о любви, способной растопить лед. По сюжету, храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны, Эльзу, которая случайно наложила заклятье на их королевство. Если его не снять, жителей ждет вечная зима.

Реальная любовь (2003)

Британский фильм в жанре рождественских рассказов. Девять параллельно развивающихся трогательных историй о любви. Фильм, без которого уже нельзя представить себе Рождество.

Отпуск по обмену (2006)

Накануне Рождества англичанка и американка меняются домами. Айрис летит в солнечную Калифорнию, а Аманда приземляется в заснеженной британской провинции. Чем закончится столь необычный отпуск по обмену? Теплая мелодрама с Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джудом Лоу и Джеком Блэком.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Одинокая девушка Бриджит Джонс из Лондона решает изменить свою жизнь в новом году. Культовое кино, открывшее эру человечных ромкомов. Родители хотят сосватать ее за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.