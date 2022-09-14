Подлодку «Ленинский комсомол» провезут по Кронштадту: фото, история | 360°

Интересное 14 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

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Viber Последнее путешествие «Ленинского комсомола». Как первую советскую атомную подлодку перевезут в музей Кронштадта АПЛ «Ленинский комсомол» провезут по Кронштадту в разобранном виде

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Легендарная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» скоро окажется в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Ей предстоит пройти одну из самых сложны частей своего последнего переезда — по суше через город до строящегося специально для нее павильона музея. Подобных «мегапереездов» мир еще не видел.

В Кронштадте для корабля строится специальное здание, чтобы первая советская атомная подлодка получила вторую жизнь в качестве экспоната. Первые этапы подготовки и реставрации судна уже прошли, теперь «Ленинскому комсомолу» предстоит одна из самых сложных частей маршрута на пути к новому месту постоянного пребывания — сухопутный переезд по Кронштадту.

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«Мегапереезд»

Транспортировка подлодки по суше — уникальная инженерно-логистическая операция, каких о сих пор не было во всем мире: корабль длиной более 107 метров и весом более 2,5 тысячи тонн перевезут по дорогам общего пользования через город, живущий своей жизнью. Всего по суше подлодке предстоит преодолеть около 4,5 километра — такая перевозка достойна Книги рекордов Гиннеса.

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Чтобы успешно осуществить задуманное, атомную подлодку распилили на борту баржи «Атлант» с помощью алмазного каната на две части по отсеку-донору, который заменяет утилизированный ранее реакторный отсек.

Такая разборка необходима, чтобы не парализовать жизнь Кронштадта при перевозке — в городе лишь разберут часть дорожных конструкций по маршруту движения «Ленинского комсомола», чтобы после завершения переезда собрать их снова.

Сейчас подлодку уже выгрузили на сушу в порту Кронштадта. Там обе половины установят на самоходные модульные транспортеры, на которых и перевезут корабль к строящемуся Музею военно-морской славы.

Чтобы части атомохода, превышающие 50 метров в длину, удалось провезти через город, там разберут около 70 дорожных конструкций, включая мачты освещения, светофоры, а также эстакады теплосети и более 800 метров бордюров.

Жители Кронштадта смогут своими глазами увидеть уникальный «мегапереезд», в честь которого в городе пройдет всероссийская акция «Встречаем легенду К-3 вместе». Остальные регионы страны смогут присоединиться к мероприятию онлайн.

Путь «Ленинского комсомола»

Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» — первый советский атомоход. Работа над его созданием началась в 1952 году по личному указу Иосифа Сталина, и уже через три года подлодку спустили на воду для первых испытаний, а в 1955 году военно-морской флот СССР принял «Ленинский комсомол» на вооружение.

Причем советское изобретение превосходило иностранные аналоги по техническим характеристикам: К-3 могла развивать в два раза большую скорость и имела запас дальности плавания — в 70-75 раз больше, чем американские подлодки.

«Ленинский комсомол» состоял на службе в ВМФ СССР больше 30 лет и за пять боевых выходов прошел под водой расстояние, почти равное длине шести экваторов. В 1991 году подлодку официально вывели из состава Северного флота и с тех пор она постоянно находилась под угрозой утилизации.

Только в 2021 году атомоход перевезли со снежногорского завода «Нерпа» в Мурманской области, где он безвозмездно хранился 30 лет, в Выборг — именно оттуда начался новый путь «Ленинского комсомола». Общественность долго боролась за помещение легендарной подлодки в специальный музей, а теперь это стало возможно благодаря инициативе проекта «Остров фортов», ВМФ России и «Объединенной судостроительной корпорации».

Из Снежногорска «Ленинский комсомол» перевозили на транспортно-погружном доке «Свияга» через Баренцево и Белое моря, Беломоро-Балтийский канал, Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву.

Конечная точка морского маршрута — кронштадтская пристань в Финском заливе. Именно там, на Кронштадтском морском заводе, подлодку частично отреставрировали — убрали поврежденные коррозией конструктивные элементы, приварили опорные основания, на которых «Ленинский комсомол» будут устанавливать уже в здании Музея военно-морской славы. В специально строящемся павильоне подлодку снова соберут после сухопутного переезда, а также завершат реставрацию.

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