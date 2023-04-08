Эксклюзив 08 апреля 2023, 18:50 «Подземелья и драконы»: ламповое кино снова в чести? Писатель Беседин: «Подземелья и драконы» — ламповое кино без ЛГБТ-диктатуры Скриншот из трейлера / YouTube

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На экраны вышел фильм «Подземелья и драконы: честь среди воров» режиссеров Джонатана Голдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли. Сюжет основан на системе ролевых игр Dungeons & Dragons. О своих впечатлениях после просмотра этой ленты писатель Платон Беседин рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Ладно, у каждого ведь должны быть свои слабости, правда? У меня они тоже есть.

В школе я читал фэнтези. Много фэнтези. А после стал играть в соответствующие игры. Вроде Warcraft, NOX и Baldur’s Gate. И да, были у меня четыре любимых: «Аллоды», Diablo, Blade of Darkness и Neverwinter Nights.

Скриншот из трейлера / YouTube

Последняя, как и Baldur’s Gate, относится к миру Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»). Тот — мир в смысле — начинался как настольная ролевая игра, дополнение к другой настольной игре, но, стремительно завоевав популярность, разросся и похорошел. Ясное дело, что появились соответствующие киноэкранизации.

И вот вам на зрительский стол — свеженькая голливудская лента «Подземелья и драконы: честь среди воров» (далее стану называть ек для краткости «Подземелья»), которая чудом просочилась в российский кинопрокат.

Почему удачная? Хороший вопрос. Меж тем, на первый взгляд, все достаточно просто. Плут-неудачник (можно говорить «вор», но правильнее все же плут) из-за собственной жадности теряет жену, которую убивают злобные Красные волшебники из Тэя.

Оттого плут, он же бард (терпимая роль Криса Пайна), по имени Эджин соглашается похитить так называемую Скрижаль воскрешения. В общем, все по классике, ведь в RPG-играх обязательно должны быть ценные артефакты.

Так же, согласно компьютерной классике, главный герой набирает себе команду спутников. В одиночку по таким мирам путешествуют разве что отпетые герои.

Сперва в команде появляется женщина-воин Хольга (ее играет то ли искусственно увеличенная, то ли реально раскачавшаяся Мишель Родригес) — к слову, в Diablo такой класс героя называется «Варвар».

Она же — эта суровая и прямая дамочка в коже — становится еще кем-то вроде мачехи дочке Эджина, при этом с ним никаких шуры-муры не имея. Ну и до кучи обязателен, ясное дело, маг — желательно маг-неудачник, его сыграл темнокожий актер Джастис Смит — молодой, но довольно борзый.

Скриншот из трейлера / YouTube

К слову, о темнокожих. Или как там правильно их сейчас называть? В фильме их очень много. Иногда это смотрится довольно комично, когда, к примеру, паладина (есть и такой класс в компьютерных играх) играет темнокожий актер Реге Пейдж: причем делает он это так, словно не вышел из образа пафосного гомосексуалиста-модельера из Нью-Йорка.

К счастью, гомосексуальную любовь в «Подземельях» нам не показали. А ведь могли бы. Еще великая компьютерная игра Dragon Age задала этот тренд.

Скриншот из трейлера / YouTube

В «Подземельях» с этим попроще. Понятно, что белые гетеросексуальные мужчины в основном либо слабы, либо мерзавцы. При этом выделяется, конечно, Хью Грант, сыгравший роль обаятельного злодея Форджа, чьи изображения на воздушных шарах вполне можно было бы лепить на закусочные — вышло бы смачно, и точка!

Грант, пожалуй, единственный, кто в кадре пытается действительно разукрасить своего персонажа, а не просто попасть в шаблон. Но ждать от такой ленты еще и убедительной актерской игры — ну уж, губу-то себе закатайте. Все, в общем-то, банально и предсказуемо, хоть и ладно сбито.

Повесточка отрабатывается, как я уже сказал, без перегибов. Да, есть вечные стоны об униженных и оскорбленных, но без трагических заламываний рук. Более того, создатели ленты даже постарались поразмышлять насчет болезненной и проблемной темы отцовства.

Собственно, главный герой и ввязывается в противостояние, чтобы воссоединиться с дочерью. А вот злодей (да, да, тот самый Фордж, сыгранный Хью Грантом) посадил эту девочку, как-то говорят любители штампов, в золотую клетку, но для него она лишь материал, из которого можно лепить, что угодно.

И это, конечно, такая себе закидушка: мол, Бог-Отец, да, но есть ли в отце божественная любовь к своему ребенку, осталась ли? Не слишком глубоко копнули создатели «Подземелий», но, в общем-то, симпатично.

Эта реплика — «в общем-то, симпатично» — без претензии описывает все кино «Подземелья и драконы: честь среди воров», у которого есть все шансы стать франшизой.

Да, понятно, что таким олдовым парням, как я, было просто кайфово услышать с экрана слова «Невервинтер» и «Тэй» и посмотреть на героинь вроде тифлинга Дорик и красной волшебницы Софины, очевидно отсылающих зрителя к персонажам игры Neverwinter Nights Нишке и Софии соответственно. Но были в зале и те, кто смотрел это кино сугубо как развлекательное — и с полдесятка шуток там были, надо признать, весьма неплохими.

Скриншот из трейлера / YouTube

В общем, выйдя из зала — к слову, последним, так, что даже застал сцену после титров, — я подумал примерно следующее: ну да, не «Властелин колец», конечно, но ведь без очевидной глупости, ЛГБТ-диктатуры и марвеловской ванили для babies. Терпимо и даже более чем.

Отвлекает и развлекает, оставляя действительное приятное, в чем-то даже ламповое послевкусие. А это уже немало в мире, стремительно теряющем душу и смыслы.