Интересное 14 ноября 2022, 17:30 Подвиг самопожертвования или провокация. В Киево-Печерской лавре спели песню о матушке-Руси Религиовед Табак: СБУ интересуется Киево-Печерской лаврой, чтобы отобрать ее у РПЦ РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины пообещала проверить информацию о том, что в Киево-Печерской лавре молятся за Россию и поют прославляющие ее песни. По местным законам за это действительно могут призвать к ответственности. Причина, по которой спецслужбы свободно вмешиваются в дела Церкви, — в раскольничестве и противостоянии с Московской патриархией.

Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян 13 ноября выложил на своей странице в Facebook* видео, на котором люди, предположительно, в Киево-Печерской лавре, поют: «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

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В ответ на это СБУ пообещала провести проверку из-за «песни, восхваляющей „русский мир“». Исполнение таких произведений, по мнению спецслужбы, «вредит безопасности и интересам Украины».

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Подвиг самопожертвования

Замдиректора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева отметила в беседе с «360», что исполнение песни о Руси-матушке украинцами можно расценивать как настоящий подвиг самопожертвования, ведь последствия могут быть самыми печальными.

«Учитывая беспрецедентный уровень цензуры и репрессий в нацистском Киеве, а Киево-Печерская лавра находится в самом его сердце, можно сказать, что это такой подвиг самопожертвования. Потому что [тем, кто пел] ничего хорошего ждать не стоит, там и за меньшие вещи люди просто пропадают или их пытают до смерти в СБУ», — подчеркнула она.

С этим согласился научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин. В разговоре с «360» он назвал поведение прихожан героическим.

На духовном уровне связь [между русскими и украинцами] не утеряна, она не разорвана, несмотря ни на что. И именно через нее может произойти возрождение объединенного государства России на Украине — к этому все идет Антон Бредихин.

Поступок верующих, по словам Макеевой, отражает настроения большинства жителей Украины, особенно русскоязычных регионов, а Киев — как раз исторически русский город.

Эксперт Московского бюро по правам человека, религиовед Юрий Табак напомнил, что за исполнение песен на русском языке на Украине предусмотрено реальное наказание на законодательном уровне.

«Нельзя вообще в общественных местах петь музыкальные произведения на русском языке. Это как бы нарушение закона, так что если захотят, они смогут придраться», — заявил он «360».

Церковный раскол

Бредихин рассказал, что украинские спецслужбы не в первый раз вмешиваются в дела Церкви. Активное «сотрудничество» с СБУ началось после раскола, который произошел в конце 2018 года. Тогда в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата создали Православную церковь Украины и Киевский патриархат.

«Украинские спецслужбы вмешиваются в дела Церкви на протяжении всей истории существования Киевского патриархата Украинской православной церкви. Именно благодаря действиям спецслужб проводится вербовка и священников, и митрополитов, и вообще служителей всех уровней церковной иерархии Украины. К сожалению, СБУ слишком глубоко сидит в рядах ЦПУ, притом во всех направлениях», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Процесс отделения украинской Церкви проходил при поддержке Вселенского патриархата Константинополя, который считается первой автокефальной православной церковью, добавил Табак.

«Константинополь дал ПЦУ томос об автокефалии, то есть право на автономию, не спросив Московскую патриархию. Из-за этого Московская патриархия практически порвала отношения с Константинопольским патриархатом. Это большой раскол в мировом православии», — объяснил религиовед.

РПЦ не признала Православную церковь Украины и считает ее нелегитимной и раскольнической. При этом в соответствии с томосом об автокефалии ПЦУ Киевская митрополия существует в составе тех православных священнослужителей и верующих Украины, которые согласны с отделением от РПЦ. Киево-Печерская лавра — одна из важнейших православных святынь — в их число не входила, тем не менее ПЦУ заявляла свои права на нее.

Киево-Печерская лавра / Викимедиа

Преследования священников

Проблемы у православных священников на Украине, не отрекшихся от Московского патриархата, начались довольно давно: были и покушения на священнослужителей, и нападения на церкви, и другие притеснения, напомнил Табак.

В октябре этого года СМИ писали, что СБУ проводит обыски у митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафана. Ему вменили статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — за открытую поддержку действий России.

В качестве доказательства виновности украинские следователи публиковали фотографии из дома Ионафана: карты Сбербанка, портрет патриарха Кирилла, текст обращения президента России Владимира Путина к жителям Украины, а также брошюры с молитвой за российского лидера.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких) / «Столичный благовестник» / РИА «Новости»

До этого митрополит УПЦ МП Павел, настоятель Киево-Печерской лавры сообщал, что на него составили жалобу, поскольку он якобы вывозил церковные ценности за границу. После этого СБУ стала проявлять повышенную заинтересованность владыкой.

Киево-Печерская лавра не перешла в ведение Киевского патриархата, так что тоже испытала на себе последствия такого решения. Религиовед предположил, что цель скандала — отобрать этот монастырь в пользу Киевского патриархата.

«Пока они достаточно осторожно относились к собственности Московского патриархата, потому что не хотели скандалов с верующими и перед Западом чтобы это было. Возможно, это (инцидент с песней. — Прим. ред.) тоже какой-то повод, чтобы отобрать лавру и навсегда покончить с этим вопросом», — подытожил Табак.

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