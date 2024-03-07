Интересное 07 марта 2024, 19:36 Веди меня, звезда. Подарки для знаков зодиака на 8 Марта Астролог Талиашвили рассказала, что подарить на 8 Марта девушкам по гороскопу Телеканал «360»

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Совсем скоро женщины будут принимать поздравления и комплименты по случаю 8 Марта. Иногда сделать сюрприз не так просто — даже самые близкие люди не всегда могут определиться с подарком, и в этом случае на помощь могут прийти звезды. Что подарить в зависимости от знака зодиака — в материале «360».

♈Что подарить Овну на 8 Марта

Девушки-Овны очень яркие, активные и эмоциональные, а порой и экспрессивные. Именно поэтому они по достоинству оценят такой же, как они сами, подарок, рассказала «360» астролог Марина Талиашвили.

Очень здорово Овнам сделать подарок, связанный с какой-нибудь активностью и новыми впечатлениями. Подойдут сертификат в тренажерный зал или путешествие, где они будут покорять вершины. Марина Талиашвили

Кроме того, можно подобрать красивый спортивный костюм или подарочную карту в спортивный магазин, где представительница огненной стихии сможет выбрать снаряжение самостоятельно.

Астролог подчеркнула, что девушкам-Овнам очень важно дарить эмоции. Ведь это стихия огня — страсти и секса. Так что они оценят и красивое нижнее белье, и что-то, что будет возбуждать в ней неподдельный интерес. Но важно знать, что зажигает именно вашу девушку, напомнила Талиашвили.

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♉Что подарить Тельцу на 8 Марта

Представительницы прекрасной половины знака Телец любят комфорт, уют и все самое красивое. Это девушки, которым очень близки искусство, эстетика и красота, поэтому стоит выбирать любые украшения: от ювелирных до бижутерии.

«Подойдет косметика. Если вы знаете ее размер [одежды] и вкусы, то можно купить красивый наряд. Можно подобрать ей парфюм. И, конечно, очень здорово такую девушку на 8 Марта сводить в ресторан», — сказала астролог.

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♊Что подарить Близнецам на 8 Марта

Эти легкие представительницы воздуха многогранны и неуловимы, потому что у них очень разные сферы интересов, которые притом быстро меняются: они могут хотеть одновременно все и ничего. Для Близнецов Талиашвили посоветовала выбирать подарки, которые будут их развивать.

«Купите для Близнецов книги или курсы по духовному развитию. Посмотрите всякого рода тренинги и мастер-классы, которые ей могут быть интересны. Достаточно легко, на самом деле, угодить: можно подарить ей и мастер-класс по свечеварению, и поездку», — порекомендовала Талиашвили.

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♋Что подарить Раку на 8 Марта

Девушек-Раков принято считать самыми чувственными и хозяйственными. Они ценят все, что связано с домашним уютом, очагом и порядком. Присмотрите для этих прекрасных представительниц воды презенты со смыслом.

«Важна не стоимость и дороговизна подарка, а именно идея, которую вы закладываете. Обязательно приложите открытку с очень милой надписью, чтобы девушка прониклась. Напишите для нее что-то сокровенное и важное», — предложила астролог.

По словам собеседницы «360», Раки будут рады красивым и уютным вещам: например, тапочкам и халату. Однако можно выбирать не только одежду, но и декор в дом — свечи, вазы, диффузоры. И, конечно, не забывайте про цветы и чувственную речь.

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♌Что подарить Льву на 8 Марта

С одной стороны все очень просто, заметила астролог, но с другой — все не так легко, как может показаться: набором для душа не отделаешься. Львицы любят все шикарное и роскошное. Они хотят получать восхищение, комплименты и дорогие подарки.

«Конечно, в оборот идет настоящее золото. Если вы знаете ее вкус, или она давно говорила, что что-то хочет, то вы точно попадете в точку. Должно быть что-то такое, чтобы ее подружки обзавидовались: от iPhone до квартиры или машины, если позволяют средства», — подсказала Талиашвили.

Обязательно нужно заказать самый дорогой или необычный ресторан для такой девушки. Так она почувствует себя особенной.

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♍Что подарить Деве на 8 Марта

Практичная и рациональная Дева не оценит безделушки. Астролог уточнила, что у такой девушки лучше всего спросить, чего она хочет, или подарить ей деньги. Представительница стихии земли знает не понаслышке, что ей нужно и где это применить.

Легко прогадать. Чтобы она не расстроилась и вы не расстроились, важно дарить что-то полезное и что она очень хочет. Если ей, условно, нужны сапоги, она будет рада, если вы подарите ей их. Марина Талиашвили

Могут быть абсолютно разные подарки: от пылесоса в дом до новой сумки. Важно, чтобы это было действительно нужно.

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♎Что подарить Весам на 8 Марта

Романтичные и эстетичные представительницы воздуха всегда ждут какой-нибудь сказки, как в фильмах и романах. Именно поэтому важно подарить им долгожданную романтику. Это может быть ужин при свечах дома или поход в театр.

«Все, что связано с красотой: подойдут украшения и одежда. Если вы подберете ей, например, платье на [романтический] вечер, то будет здорово. Платья, туфли, сумки, косметика — всем женским прелестям Весы будут рады», — добавила Талиашвили.

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♏Что подарить Скорпиону на 8 Марта

Девушки-Скорпионы нередко попадают в топы самых непростых знаков, ведь они очень загадочные и таинственные. Они обращают внимание буквально на все. Вы можете даже не догадываться о чем-то, а они уже «заметили и сделали выводы».

Важно подготовиться и подарить действительно подарок от всей души и не лишь бы подарить что-то. Если будет подарок-отмазка, она сразу это почувствует. Конечно, дешевить нельзя. Должно быть что-то особенное и значимое. Марина Талиашвили

Если вы подарите что-то недорогое, но от всего сердца, то такая девушка не расстроится, но если представительница Скорпиона непростая, то она требует особого подхода и внимания. Могут подойти деньги, путевки, дорогостоящая техника, сеансы с духовными наставниками и коучами.

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♐Что подарить Стрельцу на 8 Марта

Эти представительницы огненной стихии любят, когда все дорого, красиво и стильно. Так что настоящие женские аксессуары им очень даже подходят. Им нравится выделяться, поэтому угадать будет непросто, но постараться точно можно и нужно.

«Если вы знаете магазин, где она покупает аксессуары, то можно приобрести подарочную карту в него. Украшения, косметика и всевозможные плойки для завивки волос подойдут для Стрельцов. И, конечно, цветы и ресторан с шампанским по высшему разряду», — сказала астролог.

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♑Что подарить Козерогу на 8 Марта

Практичные Козероги точно знают чего они хотят, поэтому не стесняйтесь и спрашивайте у дамы вашего сердца, что ей купить. Обычно у них есть целый список.

Если вы не можете спросить, то дарите что-то понятное и практичное. В первую очередь — деньги. Для такой натуры подойдут полезные гаджеты, которые помогут ей в работе: от планера до рабочего ноутбука. Марина Талиашвили

Кроме того, такие девушки будут не против получить что-то полезное для быта — роботы-пылесосы, паровые швабры или посудомоечные машины. Это сэкономит их время, которое они смогут потратить на свою любимую карьеру.

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♒Что подарить Водолею на 8 Марта

Девушек-Водолеев не просто так считают самыми креативными и разносторонними. Важно учитывать при выборе подарка их хобби и увлечения. Но новые гаджеты тоже будут отличным сюрпризом для представительниц воздушной стихии.

«Необычные свидания, где вы, например, будете рисовать экстравагантные картины, или вы пойдете на необычные представление — прекрасные варианты. Нужно продумать так свидание, чтобы она удивилась, и подарить что-то из такого же разряда», — заметила собеседница «360».

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♓Что подарить Рыбам на 8 Марта

Эмпатичные и романтичные Рыбы редко обращают внимание на стоимость подарка, ведь для них самое главное — внимание и смысл презента. Они очень чувствуют фальшь. Так что если они поймут, что на них сэкономили или подарили что-то не от души, то это может стать причиной обиды.

Рыбы очень любят подарки-эмоции. Вы должны четко угадать, чего она хочет. Это самая главная фишка: обычно девушки-Рыбы мечтают, что вы именно угадали. Кроме того, в ход [для подарка] идет все, что связано с воспоминаниями и чувствами. Марина Талиашвили

Обязательно добавьте к подарку записку с теплыми словами или описанием ситуаций, которые знаете только вы. Не забывайте и про цветы. Рыбы могут оценить как поход в кино, где вы провели первое свидание, так и кольцо, которое она давно хотела.

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