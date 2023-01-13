Интересное 13 января 2023, 05:37 От Адама и Евы до наших дней. Почему пятница 13-е продолжает пугать людей Почему пятница 13-е продолжает пугать людей freepik

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Сочетание слов «пятница 13-е» для многих звучит жутковато. Можно быть разумным и образованным человеком, верить в науку и технологии, но все равно в этот день оглядываться по сторонам и быть чуть осторожнее обычного. Считается, что в пятницу 13-го людей поджидают неудачи и неприятности. «360» напомнил, почему именно этот день считается несчастливым, а также рассказал о популярных приметах и суевериях.

Прародители суеверий: Адам и Ева, тамплиеры и боги Олимпа

Одно из объяснений, которое предложили историки — библейское. Считается, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и дала яблоко Адаму. По другому предположению, в этот день Каин убил Авеля. Однако не стоить забывать, что календаря тогда еще не было.

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Древние греки тоже не любили число 13. На Олимпе существовало правило 12 богов, а 13-й уже разрушал гармонию.

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Популярным объяснением особенности пятницы 13-го стала история ордена тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена. В результате орден был распущен, а многих тамплиеров подвергли пыткам и казни.

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И все же культурологи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, которое возникло на рубеже на рубеже XIX–XX веков. По их мнению, суеверие появилось из слияния двух древних поверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 по отдельности.

Опросы и некоторые факты из жизни говорят о том, что многие действительно опасаются этого дня. Каждый пятый европеец считает число 13 неблагоприятным. В некоторых странах в этот день больницы отменяют операции. Известный факт, что в США в большинстве многоэтажек нет 13-го этажа: сразу после 12-го идет 14-й. В крупных отелях нет номеров 113, 213, 313 и так далее. Даже аэропорты, на всякий случай, не делают выход на посадку под этим номером.

Как же защитить себя в пятницу 13-го от возможных неприятностей?

Никаких путешествий

Считается, что в этот день лучше не отправляться в дальнюю дорогу. Такое путешествие может быть не просто неприятным, но и даже опасным. Сюда же можно отнести рекомендации автолюбителям — будьте особенно аккуратны за рулем.

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Будьте потише

В пятницу 13-го лучше отказаться от шумного и веселого застолья. По примете, если вы будете смеяться и радоваться в этот день, то с вами может случиться несчастье.

Отложите покупки

Конечно, по тем же причинам, лучше не заключать в этот день сделок и не совершать крупных покупок, а также не устраиваться на новую работу. Бизнес-начинания тоже лучше отложить.

Лучше не гадать

Знатоки суеверий советуют воздержаться от гаданий — на картах, кофейной гуще, воске и любых других. Есть вероятность, что в этот день хороших предсказаний вы не получите.

Азартным играм — нет

И снова про карты. Играть в них тоже не стоит. Лучше их отложить совсем. Если запланировали с друзьями партию в покер, перенесите ее. Можно проиграть большие деньги, а в худшем случае — душу.

Аккуратнее с выбором фильмов

Решили посмотреть кино после рабочей недели? Выберите мелодраму или комедию. Ужастики и хоррор лучше не смотреть — согласно суеверию, в пятницу 13-го потустороннее становится реальным.

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Поменяйте маршрут

Нельзя ходить истоптанными дорожками. По пути на работу или домой постарайтесь проехать непривычной улицей и пройти через другие дворы. Иначе, по примете, можно встреть злых духов.

Что можно делать?

Считается, что пятницу 13-го нужно посвятить уходу за собой. Можно сделать массаж, косметические процедуры, почитать книгу, заняться йогой и сходить в бассейн. Все, что делается в этот день из любви к себе и ради своего здоровья — пойдет на пользу. Впрочем, так будет и в любой другой день.