Интересное 31 августа 2023, 19:25 Медвежонок с гражданством. Почему панды и их приплод принадлежат Китаю Эксперт Рыбальченко: у тех, кто заботится о пандах, очень велика ответственность РИА «Новости»

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Московский зоопарк похвастался первой в России новорожденной пандой. Ее родителями стали знаменитые Жуи и Диндин, которые четыре года назад приехали из Китая. Однако животные, как и их потомство, продолжают оставаться собственностью КНР.

Перва российская панда

Московские панды — семилетний Жуи и шестилетняя Диндин — стали родителями. Весной зоологи познакомили животных друг с другом и постарались создать им идеальные условия для свидания.

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Диндин забеременела с первого раза и в конце августа родила своего первого, 150-граммового медвежонка. Его пол пока неизвестен.

Это первый случай рождения детеныша больших панд в истории России. Уникальность еще и в том, что обычно у этих медведей первенец появляется на свет, когда родители становятся старше восьми лет, а москвичи Жуи и Диндин моложе.

Большие панды прибыли в Россию из Пекина специальным рейсом в апреле 2019 года. Для медвежат оборудовали павильон «Фауна Китая», на открытии которого присутствовали президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Быт панд в Московском зоопарке

Чтобы первое знакомство Жуи и Диндин прошло успешно, в Москву прилетал эксперт из Исследовательского центра по сохранению больших панд Китая. Он провел в России три месяца и помогал коллегам, рассказали в зоопарке.

Кстати, когда панды только появились в столице, китайские специалисты тоже помогали создать нужные условия содержания и подобрать рацион для этих черно-белых медведей. Питаются они в основном бамбуком (его доставляют из Китая), но не прочь погрызть морковь, яблоки и батат.

Жуи и Диндин, безусловно, звезды Московского зоопарка — не хуже манула Тимофея. Тем не менее они, как и почти все большие панды в мире, принадлежат КНР.

Предполагается, что китайские гости пробудут в России 15 лет, а потом отправятся на родину. Новорожденный медвежонок — тоже собственность его исторической родины.

Редкий медведь-эндемик

Эксперт ОНФ, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в разговоре с «360» пояснил, что согласно мировой практике приплод от арендованных животных принадлежит арендующей стороне.

«Но это норма, как говорят юристы, не императивная, то есть не обязательная, а диспозитивная. То есть, грубо говоря, договором может быть установлено иное, чем в обычаях документооборота или в таких диспозитивных нормах законодательства», — отметил он.

В случае панд нужно смотреть договор, который заключал Московский зоопарк. Хотя обычно китайцы щепетильны в этих вопросах и прописывают в документах все, включая самые незначительные мелочи.

Единственная причина, по которой могли забыть указать пункт о потомстве, — то, что панды достаточно плохо размножаются в неволе, а тем более в непривычном климате. Так что китайцы могли решить, что этого никогда не произойдет. Илья Рыбальченко

Но, скорее всего, пункт о потомстве в договоре все же был. Панд осталось не так много, и степень ответственности у людей, которые о них заботятся, велика. Этот необычный медведь — эндемик, уникальное животное, обитающее в ограниченном ареале.

Панды в аренду

Больших панд западный мир узнал относительно недавно — в 1869 году. Они сразу стали любимцами — больно смешно выглядели черно-белые упитанные создания. Но вскоре панды оказались исчезающим видом: ученые предполагают, что сегодня в дикой природе их осталось чуть более двух тысяч.

Практика дарить панд в знак мира и особого расположения издавна была частью китайской дипломатии. С 1984 года таких медведей можно взять только в аренду на 10 лет. Стоить это будет миллион долларов США в год с условием, что все родившиеся медвежата тоже остаются собственностью Китая.

Также КНР оставляет за собой право не продлевать аренду. В феврале этого года жители Японии навсегда попрощались с большой пандой Сян-Сян, которая, хоть и родилась в Токио, отправилась жить в Китай.

Позднее, в апреле, из США забрали переданную в знак дружбы панду Я-Я, которая с трех до 20 лет жила в Мемфисе. Китайские эксперты во время проверки состояния здоровья животного выявили проблемы с шерстью и кожное заболевание.