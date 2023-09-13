Интересное 13 сентября 2023, 17:50 «Вторые» названия российских городов. Почему Москва — златоглавая, а Петербург — культурный? Историк Бредихин: Санкт-Петербург как культурная столица — это городской бренд Unsplash

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Многие российские города имеют по два, а иногда и по десять прозвищ. Неофициальные названия происходят из истории, городских легенд или попросту ради шутки. Но бывает так, что даже незамысловатые наименования могут подогреть почву для дискуссий.

Петербург захотели лишить культуры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил дать определение Санкт-Петербургу вне рамок «культурной столицы». По его мнению, слово «культурная» невозможно привязать к слову «столица». Саму формулировку верховный иерарх счел неправильной.

«Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится — что значит „культурная столица“? Надо дать определение. Что, здесь музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», — пояснил он.

Патриарх подчеркнул, что, говоря «культурная столица», люди ограничивают значение «в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург». Этот город, по словам главы РПЦ, заслуживает описания, которое в большей степени отражает его значение, возможно, как исторической или имперской столицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Патриаршем служении в день чествования Донской иконы Божией Матери в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве. / РИА «Новости»

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный согласился с мнением патриарха и отметил в разговоре с «360», что город на Неве — намного больше, чем просто культурная столица.

Петербург на протяжение десятилетий был столицей Российской империи, напомнил политолог. Помимо культурного развития, он славился военными заслугами и большой историей революционного движения.

«Также не стоит забывать времена блокадного Ленинграда. Почему нам нужно считать, что культура превышает подвиг ленинградцев, который они совершили в годы Великой Отечественной войны?» — порассуждал политолог.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Блокада Ленинграда. Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова. / РИА «Новости»

Городской бренд или попытки стереть прошлое?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал «360», что всем известное название Петербурга — скорее городской бренд.

Санкт-Петербург строили изначально как город, богатый на архитектуру и расположение многих известных европейских деятелей. Но название «культурная столица» — такой же бренд, как, например, [Город невест] для Иванова. Антон Бредихин

Историк подчеркнул, что сегодня стоит переосмыслить это прозвище. Он напомнил, что именно в Санкт-Петербурге на государственный праздник подняли три флага эпох русской истории: Российской империи, Советского Союза и современной России.

Петербург был столицей во времена Российской империи, поэтому обозначение «имперский город» подходит ему больше, нежели просто культурный, добавил Бредихин.

Однако историк, писатель и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников заявил «360», что все, на самом деле, куда проще, чем кажется. По его словам, культурным Санкт-Петербург стал с целью стереть его криминальное прошлое после 1990-х годов.

«В начале 90-х это был „бандитский Петербург“. Пиарщики приложили максимум усилий для того, чтобы появилась эта самая культурная столица. Причина простая: нужно было убрать Петербург как преступную столицу. Тут история другая», — объяснил он.

Фото: кадр из фильма «Брат». / Кинопоиск Фото: кадр из фильма «Брат». / Кинопоиск Фото: кадр из фильма «Брат». / Кинопоиск Фото: кадр из фильма «Брат». / Кинопоиск

Какие города называют по-другому

Многие российские города имеют несколько названий. Если продолжить развивать тему с историей, то Москву часто называют Белокаменной или Златоглавой.

Здесь все просто: Белокаменной столица стала после того, как отстроили Кремль, используя белый известняк. А Златоглавая объясняет большое количество церквей и храмов с золотыми куполами.

Купол церкви Преподобного Иоанна Лествичника и центральный фрагмент колокольни Ивана Великого на территории Московского Кремля. / РИА «Новости»

Еще есть крылатое выражение «Москва — третий Рим». То есть между Россией и Византией существует такая же преемственность, как между Византией и Римской империей, что делает Россию третьим «мировым царством» — исключительной по политическому значению страной.

Считается, что впервые эту идею высказал старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в 1523–1524 годах в послании к великому князю Василию III.

«Два Рима пали, третий — стоит, а четвертому — не бывать».

Во времена Ивана Грозного несколько городов также получили свои прозвища. Так, Александров царь назвал «кровопийственным градом».

Историки объясняют это тем, что, во-первых, там находились богатые охотничьи угодья, а во-вторых, сосредоточилась самодержавная власть.

Памятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV скульптора Василия Селиванова, установленный на «Аллее правителей» в Петроверигском переулке Москвы. / РИА «Новости»

Помимо этого, существует гипотеза о том, что царь Иван IV хотел превратить Вологду в столицу Руси. В 1565 году он создал опричнину и в качестве ее центра выбрал город Русского Севера, откуда по рекам шла активная торговля с Востоком и Западом. Но задумка царя не нашла продолжения, и Вологду нарекли несостоявшейся столицей.

Другие города обычно приобретают нейтральные вторые названия из-за расположения. Региональные прозвища есть у Краснодара — южная столица России, Новосибирска — столица Сибири. Наконец, все тот же Санкт-Петербург называют и Северной столицей.