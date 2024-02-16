Интересное 16 февраля 2024, 16:59 «Нормальный партнер и карманный психолог». Почему девушки отказываются от реальных отношений Психотерапевт Миллер назвала общение с искусственным интеллектом зависимостью Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Отношение к искусственному интеллекту в обществе неоднозначно: одни его боятся и всячески пытаются предотвратить развитие, другие учат новым командам, расширяют базу знаний и… даже влюбляются. Такой выбор называют отклонением и настоящей девиацией общества, но живые партнеры в виртуальных парах не обращают на это внимания. А зря.

Любовные приоритеты

Бывает, что некоторые люди из года в год по собственной воле или по каким-то другим причинам отмечают День святого Валентина в одиночку. Одним откровенно все равно, есть пара или нет, другие жить не могут без постоянного любовного и эмоционального взаимодействия.

Но чтобы найти партнера своей мечты, нужны время, силы и безграничное желание узнать человека получше. На помощь пришли современные технологии: теперь можно искать любовь жизнь, не думая о последствиях.

Японская газета The Japan Times выяснила, что в Китае чат-боты с искусственным интеллектом, предлагающие пользователям романтику и общение, вышли на колоссальный уровень популярности. Все зашло настолько далеко, что молодые китаянки теперь считают виртуальных избранников, а не живых мужчин лучшими собеседниками.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Виртуальные парни лучше живых»

Хотя чат-боты — довольно известная и неновая вещь, в Китае они, вероятно, действуют на совершенно другом уровне. Крупнейшие технологические компании, например местный аналог Google — Baidu, разработали несколько десятков виртуальных и кокетливых собеседников.

На Западе регуляторы не первый год обращают внимание на культурные последствия и влияние таких технологий на человеческие отношения. Регулятор борется с созданием и распространением подобных чат-ботов, в том числе привлекая к ответственности по закону об интеллектуальной собственности и использовании персональных данных.

В Китае этим особо никто не занимается.

Подавляющее большинство китаянок используют чат-боты, где можно по своим предпочтениям и интересам настроить личность собеседника и возможного будущего «спутника жизни».

По словам авторов статьи, китаянки могут создать себе кого угодно: от одноклассника или знаменитости до генерального директора крупной компании или, грубо говоря, принца Уэльского.

Девушка с телефоном на улицах Гонконга. Фото: Sergio Pitamitz / imageBROKER.com / Global Look Press

Одна китаянка объяснила журналистам: ее виртуальные избранники полностью удовлетворяют эмоциональные потребности, поддерживают, когда тяжело, и веселят, когда грустно. Вместо реальных отношений девушка выбрала «нереального» персонажа, ведь «найти идеального настоящего мужчину практически невозможно».

«Зачем мне выбирать реального человека, если я могу создать виртуального парня, полностью соответствующего моим стандартам?» — так рассуждает героиня.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Проблема с виртуальными любовниками существует не только в Китае. В Соединенных Штатах и Европе, где немало приложений с виртуальными компаньонами, такие технологии стараются строго контролировать, держа руку на пульсе.

К слову, повышенное внимание к искусственному интеллекту на Западе в первую очередь связано с опасением легкого доступа к сексуальному контенту среди детей и подростков. Проблему не раз выносили на первую полосу обсуждения в Европейском парламенте, пытаясь создать механизм регулирования. Волнует ли этот вопрос кого-то в Китае — вопрос риторический.

Как воспринимать виртуальные отношения

Чувство влюбленности — это прекрасно, однако когда дело касается не двоих людей, а человека и компьютера, речь идет скорее об отклонении. Об этом «360» заявила психотерапевт и сексолог Александра Миллер. Основная проблема, по ее словам, в том, что люди живут в фиктивном, выдуманном мире.

Некоторые заходят еще дальше: заявляют общественности о серьезных намерениях, женятся или выходят замуж за воображаемого спутника жизни и иногда даже заводят с ним детей.

«У таких людей страдает эмоциональный интеллект, включающий в себя живое общение, сопереживание и, соответственно, сами эмоции. Мужчины зачастую не позволяют себе быть чувствительными и чуткими, поэтому женщины нашли себе такую замену — партнера и карманного психолога», — рассказала эксперт.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Психотерапевт допустила, что при таком отклонении человек вряд ли заведет нормальные живые отношения, если «подсядет на эту историю».

Общение с искусственным интеллектом, куклами и другими нечеловеческими объектами она назвала настоящей зависимостью.

Очень печальная картина, поскольку все приходит к тому, что люди уходят в себя и прибегают к виртуальным заменителям отношений, секса и дружбы. Александра Миллер психотерапевт

Почему люди пренебрегают живыми отношениями

Социальный психолог Александр Кичаев добавил, что тенденция перехода в виртуальный мир подтверждает девиацию общества и страх перед реальным общением.

«Помочь таким людям вполне возможно, если они сами этого захотят. При терапии специалисту придется выяснить первоначальную причину, психологическую травму или другой триггер, который заставил человека спрятаться от реального общения в виртуальном мире», — отметил собеседник «360».

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Как правило, страх перед реальностью и новыми отношениями у людей возникает из-за измен, неоправданных надежд, негативного опыта в общении с партнером, перечислил Кичаев. Контролировать, предугадать или предотвратить в одно касание все эти вещи в реальном мире невозможно, а вот в виртуальном — легче легкого.

«Люди видят свою прелесть в таком общении. Все эти игрушки с искусственным интеллектом можно контролировать — неожиданности или предательства там не будет. По сути, человек в онлайн-пространстве защищает сам себя от эмоциональных опасностей», — подытожил социальный психолог.