24 января 2023, 23:56
Пиву — да? Предложение вернуть рекламу пенного на стадионы вызвало недоумение
Нарколог Казанцев не увидел социальной пользы от возврата рекламы пива на стадионы
В комитете Госдумы по физической культуре и спорту сегодня обсуждали вопрос о возврате рекламы пенного на стадионы. Об этом сообщил «Интерфакс». Заместитель генерального директора Российского футбольного союза Денис Рогачев призвал за счет доходов от такой рекламы «увеличить доходы лиг, федераций и клубов и снизить [их] бюджетное финансирование». По его словам, таким образом пивной рынок принесет «социальную пользу» и поможет развитию спорта в России. «360» спросил депутата, нарколога и независимого эксперта рынка о том, как они оценивают такую инициативу.
Мнение депутата
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев:
А какое отношение это обсуждение вообще имеет к спорту и физической культуре? Пиво равно смерть, преступность, бытовые конфликты, поножовщина, аборты, сердечно-сосудистые заболевания. Пиво — это алкоголь. Каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Мнение нарколога
Главный врач МЦ «Корсаков», нарколог, психиатр Алексей Казанцев:
Пиво — такой же алкогольный напиток, как и другие. Точно так же он вызывает зависимость. При этом такой тип зависимости даже более распространен в нашей стране. Культ пивбаров существует, культ употребления пива.
Я лечил зависимых, которые начинали с пива, а перешли на крепкий алкоголь. Либо пьют пиво в больших количествах, по несколько литров, бывает злоупотребление у пациентов доходило до десяти литров в сутки.
Последствия? Поражение желудочно-кишечного тракта, рак пищевода, так как это газированный алкогольный напиток. У мужчин влияет негативно на эректильную функцию. Потом, это большая нагрузка на почки, печень, на сердце. Есть даже так называемое «пивное сердце». Очень сильно страдает головной мозг.
В чем «социальная польза» от рекламы пива? А если на матч придет молодой человек, который не употреблял ранее пиво — и после этого начнет, а у него есть предрасположенность к алкоголизму? В чем тогда «социальная польза» — в том, что он пополнит ряды зависимых?
Мои оппоненты могут сказать, что он может и без рекламы бы пополнил эти ряды, но цель рекламы — заработать, а значит — заманить любым способом.
Мнение эксперта рынка
Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов:
Это прямо-таки слабина правительства. Можно сказать, итог дорогостоящего и длящегося очень длительное время лоббирования.
Любой врач-нарколог вам скажет, что пивной алкоголизм ничем не уступает алкоголизму крепкоалкогольному.
Рекламировать пиво на спортивных мероприятиях — это не то что моветон, в здоровом обществе — это вообще неприемлемо. Тот, у кого эта мысль родилась — это просто враг государства сегодня, я считаю.
Это какой-то возврат в девяностые. Следом, получается, надо ждать лоббирования рекламы крепких алкогольных напитков. А чем они хуже? Скажут, мол, пива просто пьют больше, а нашего — меньше, а эффект один.
И все, что было уже завоевано в плане сохранения здоровья нашей страны, мы потерям.
Резюмирую. Думаю, эта инициатива — категорический откат в первобытно-общинный строй. Тем более, когда начинаются разговоры, что это принесет какую-то пользу, какой-то дополнительный доход в бюджет. Это просто бред сивой кобылы.
Вредители просто. Как говорят бабушки на лавочке, Сталина на них нет.
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