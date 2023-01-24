В комитете Госдумы по физической культуре и спорту сегодня обсуждали вопрос о возврате рекламы пенного на стадионы. Об этом сообщил «Интерфакс». Заместитель генерального директора Российского футбольного союза Денис Рогачев призвал за счет доходов от такой рекламы «увеличить доходы лиг, федераций и клубов и снизить [их] бюджетное финансирование». По его словам, таким образом пивной рынок принесет «социальную пользу» и поможет развитию спорта в России. «360» спросил депутата, нарколога и независимого эксперта рынка о том, как они оценивают такую инициативу.

А какое отношение это обсуждение вообще имеет к спорту и физической культуре? Пиво равно смерть, преступность, бытовые конфликты, поножовщина, аборты, сердечно-сосудистые заболевания. Пиво — это алкоголь. Каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.

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Мнение нарколога

Главный врач МЦ «Корсаков», нарколог, психиатр Алексей Казанцев:

Пиво — такой же алкогольный напиток, как и другие. Точно так же он вызывает зависимость. При этом такой тип зависимости даже более распространен в нашей стране. Культ пивбаров существует, культ употребления пива.

Я лечил зависимых, которые начинали с пива, а перешли на крепкий алкоголь. Либо пьют пиво в больших количествах, по несколько литров, бывает злоупотребление у пациентов доходило до десяти литров в сутки.

Последствия? Поражение желудочно-кишечного тракта, рак пищевода, так как это газированный алкогольный напиток. У мужчин влияет негативно на эректильную функцию. Потом, это большая нагрузка на почки, печень, на сердце. Есть даже так называемое «пивное сердце». Очень сильно страдает головной мозг.

РИА «Новости»

В чем «социальная польза» от рекламы пива? А если на матч придет молодой человек, который не употреблял ранее пиво — и после этого начнет, а у него есть предрасположенность к алкоголизму? В чем тогда «социальная польза» — в том, что он пополнит ряды зависимых?

Мои оппоненты могут сказать, что он может и без рекламы бы пополнил эти ряды, но цель рекламы — заработать, а значит — заманить любым способом.