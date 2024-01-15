Интересное 15 января 2024, 23:26 Питомцам сменили масть. Популярное у россиян хобби по перекрашиванию животных оказалось опасным Зоозащитник Тучкова назвала ядом краску для шерсти домашних животных Ozon.ru

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Владельцы собак и кошек из России открыли для себя красящие пигменты для шерсти питомцев. На сайтах маркетплейсов покупателям предложили средства всех цветов. Раньше такие краски использовали профессиональные грумеры и участники выставок животных, а сейчас домашних любимцев красят для развлечения или чтобы выделить их на прогулке.

Красочные четвероногие

В отзывах клиенты маркетплейсов не стесняются демонстрировать своих питомцев после процедуры окрашивания. Большая часть наносит пигмент на хвосты или уши животных. Но есть те, кто разукрашивает собаку полностью, превращая белую шерсть в расцветку попугая.

Ozon.ru

На Западе дискуссия об окрашивании животных прошла еще в 2018 году. Тогда популярные TikTok-блогеры записывали ролики с белыми пуделями, превращенными при помощи черной краски в далматинцев, с перекрашенными в тигров кошками или зелеными собаками в образе Гринча в преддверии Рождества.

Без серьезных последствий эти эксперименты не обошлись. В американском штате Флорида собака чуть не умерла после того, как нанесенная фиолетовая краска оставила на ее коже сильные ожоги и привела к серьезной аллергической реакции. Владелицу обвинили в жестоком обращении с животным. Питомца спасли ветеринары.

После этого скандального случая власти штата приняли закон, запрещающий окраску животных. Вслед за Флоридой запрет начал действовать в Колорадо, Южной Каролине и штате Мэн.

Соцсети

Продавцы на российских маркетплейсах называют свой товар полноостью безопасным для животных и обещают, что со временем краска с шерсти животного смывается. Но не все покупатели согласились с последним тезисом.

«Уже восьмой месяц не можем смыть [краску], и она не смоется. Только с обновлением шерсти через три-четыре года, а то и больше лет. Так что подумайте, прежде чем красить. Я реально думала, что цвет на месяц. Сейчас он дико раздражает», — написала одна из клиенток.

Владельцы домашних животных отметили, что краска очень стойкая. При попадании на открытый участок кожи смыть ее нереально. Кроме того, окрашенные участки шерсти животных начинают выпадать.

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Понимая всю опасность, которой капризные хозяева готовы их подвергнуть, домашние питомцы не дают над собой издеваться.

«Нанести краску не удалось, так как собака не далась. Но пигмент стойкий», — признались в одном из отзывов.

Достаточно много комментариев о том, что окраску животных проводят для развлечения детей. О том, как питомцу жить в новом виде, владельцы даже не задумываются.

«Выдержали, как положено, 20 минут. Смыли без шампуня. Тонирующий оттенок розового присутствует, но в малой степени. Хотя ребенок в восторге, а это главный эффект», — отметил один из покупателей.

Большая часть подобных отзывов получает огромное количество дизлайков. Палец вниз на сайтах маркетплейсов стал символом против издевательства над животными.

Опасная химия

Покупающие краски для домашних животных владельцы не понимают всей опасности, которой они подвергают питомцев. Об этом «360» заявил эксперт по экологической безопасности и кандидат технических наук Роман Потоловский.

Он пояснил, что попадание пигмента на кожу собак и кошек может привести к сильным ожогам. Кроме того, животные любят себя вылизывать или выдирать сбившуюся шерсть. Попадание краски в организм чревато интоксикацией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Сейчас практически невозможно найти профессионального ветеринара или специалиста по грумингу, который согласиться покрасить шерсть питомцев без проверки на аллергию», — подчеркнул Потоловский.

Он добавил, что принудительное окрашивание животных не приносит им никакой пользы, а только тешит самолюбие эгоистичных хозяев.

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Зоозащитник и профессиональный художник Анна Тучкова объяснила «360», что безопасными считаются только натуральные краски, изготовленные из цветных глин, древесного угля, толченых камней или песка. Промышленное изготовление не предусматривает использование натуральных красителей. Поэтому такие окрашивания животных опасны.

«Когда я увидела фотографии с этими окрашенными полностью или частично бедными животными, я была в шоке. Не понимаю, как хозяева могут творить со своими питомцам такое. Это совершенно недопустимая мода, поскольку химические вещества, которые входят в любой состав химических красителей, это яд для живых существ», — отметила она.

Вопросы эстетики

Ветеринар британской страховой компании Every Paw Pet Insurance Анна Форман призвала владельцев собак и грумеров отказаться от практики окрашивания даже натуральными пигментами. В комментарии газете The Sun она отметила, что нет таких случаев, чтобы животное осталось довольным после принудительного изменения окраса.

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По словам ветеринара, особое беспокойство у нее вызывают случаи, когда животных перекрашивают ради забавы, не задумываясь о всей опасности, которую несут пигменты.

«Это приносит нам пользу исключительно в эстетических целях. Некоторым собакам нравится, когда за ними ухаживают или купают; однако мы никоим образом не можем сказать, что животным нравится, когда их красят», — подчеркнула Форман.

Она добавила, что домашний питомец не игрушка, а живое существо, поэтому важно прислушиваться и следить за его поведением. Если собака убегает от бутылочки с краской, то не нужно тащить ее силой ради собственного каприза. Это нанесет животному психологическую травму и подорвет доверие к хозяину.