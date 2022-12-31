Эксклюзив 31 декабря 2022, 14:31 🎊 «Лучше, потому что мы его таким сделаем». Писательница Мария Рыбина — о том, каким будет 2023 год Писательница Рыбина: 2022 год был богат на встречи Unsplash

Читать 360tv в

Многие восприняли 2022 как год ограничений. Однако есть и те, кто нашел в нем пути для развития. Автор книг и ряда социальных проектов, победитель губернаторской премии «Наше Подмосковье» Мария Рыбина в пятом выпуске колонок-монологов «360» рассказала, что вдохновляло ее и каким должен быть 2023-й.

Реклама

Далее — прямая речь.

Лучшее в 2022 году

Самый лучший момент ушедшего года — это сейчас. Ощущение новогоднего обновления, красивая снежная зима. Природа дарит нам чувство сказки. Главное — уметь увидеть в суете и предновогодних дедлайнах эту красоту.

Особенно вдохновляли меня новые горизонты, которые открывались. В этом году я много выступала с лекциями и семинарами. Получила несколько предложений о преподавании и бизнес-консультировании для предпринимателей сегментов малого и среднего бизнеса. Возможность делиться знаниями, опытом, быть проводником для других — все это очень вдохновляет.

Я была в Кремле на вручении просветительской премии «Знание» в декабре. Надеюсь, в следующий раз буду среди победителей. Я считаю просветительскую деятельность необходимой для развития общества и преемственности опыта. Мои книги, лекции и целые курсы создаются для этого.

Телеканал «360»

Открытие 2022-го

Этот год был прекрасным, потому что принес много ясности и поле для действий, которые по разным причинам раньше откладывались. Действие дает ясность, а ясность помогает двигаться дальше.

Я получала множество благодарностей от предпринимателей, приходивших ко мне за консультациями и наставничеством, а также от СМИ и организаций, для которых выступала или давала комментарии по темам управления и маркетинга.

Мне помогали окружавшие люди — от коллег до совершенно незнакомых людей. Коммуникация — чудесный ресурс, которым многие пренебрегают. «Заговори, чтобы я тебя увидел» — помните, кому принадлежит эта фраза?

Конечно, у меня есть целый список и рабочих, и личных планов. Думаю, можно обобщить его одной фразой: «Быть больше». Надеюсь, это не будет касаться физических размеров и веса, дамы меня поймут. Быть больше — это приносить больше пользы, ярче светить, мощнее звучать, быть той «точкой опоры, которая перевернет мир».

Роль семьи и надежда на 2023-й

Каждую свою книгу сопровождаю надписью-посвящением, которая говорит о вкладе моих близких, моей семьи в то, чего я добилась. Какая же это еще может быть роль, кроме самой главной? Я им очень благодарна за то, что могу добиваться всех своих целей и неизменно рассчитывать на их поддержку.

Следующий год должен быть лучше, потому что мы его таким сделаем. Все в наших руках!