Эксклюзив 29 декабря 2022, 16:19 🎇 «Любовь — основополагающий фактор». Певица Ирина Ортман — о том, что вдохновляло в 2022 году Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала, чего ждет от 2023 года "ВКонтакте"

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Новогодний праздник всегда связан с ожиданием чуда. Перед боем курантов люди анализируют прошедший год, вспоминают его радости и неудачи, надеясь, что будущее принесет только добро. В третьем выпуске колонок-монологов — певица, телеведущая, выпускница «Фабрики звезд — 3» и солистка группы «Тутси» Ирина Ортман. Артистка рассказала «360», что вдохновляло в 2022 году и чего она ждет в 2023-м.

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Далее — прямая речь.

Самый лучший день

Самый лучший момент года — день рождения моего мужа. Мы отмечали его в Подмосковье, за городом. Собрались всей семьей, что удается сделать не так часто, к сожалению. Но в этот раз все сложилось, чему я бесконечно рада.

Еще я навсегда запомню крестины моей маленькой племянницы, крестный мамой которой я с удовольствием стала. Родители и сестра Полина с семьей живут в Дмитрове, я стараюсь почаще к ним выбираться. Семья для меня всегда в приоритете.

Я живу в «Горках-2», там всегда есть возможность наслаждаться красотой Подмосковья, побыть наедине с природой вдали от столичной суеты. Часто гуляю с собаками у реки и в полях.

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Самое трудное в 2022 году

Сложнее всего в уходящем году было выпускать песни. Было записано несколько композиций, но ни одна из них пока не увидела свет. Поэтому с творческой стороны год был сложным, хотя в составе группы «Тутси» вышли два сингла и один клип.

Мне очень помогли моя команда, друзья и семья — они всегда поддерживают в трудные моменты жизни, они всегда рядом. Роль близких людей в жизни человека — самая важная.

Главная удача 2022 года

Несмотря на трудности, 2022-й был для меня прекрасным: состоялся мой сольный акустический концерт-квартирник в Москве. Он прошел летом, в канун моего дня рождения, и был наполнен музыкой и любовью от слушателей.

Для артиста очень важно чувствовать востребованность того, что ты делаешь. Ведь все мое творчество, все, что создаю, я делаю исключительно с любовью и искренностью.

К тому же в этом году я перестала оценивать свою внешность с излишней предвзятостью и перфекционизмом. Словом, перестала обращать внимание на возраст.

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Ожидания от 2023 года

В наступающем году хотела бы активнее двигаться в творческом направлении: выпустить несколько релизов и сделать большой сольный концерт, может быть, даже не один. Сохранять прекрасные отношения в семье, быть счастливыми и здоровыми.

Меня всегда, не только в этом году, вдохновляет любовь. Любовь к жизни, работе, окружающим, семье, жизни. Любовь была и всегда останется основополагающим фактором моего вдохновения.

Следующий год должен быть лучше, потому что каждый год и каждый день должны быть лучше прежнего. Как и мы сами завтра должны стать лучшей версией себя сегодняшнего.