Эксклюзив 03 января 2023, 18:00 ❄ «Дальше — только вперед». Персональный тренер из Подмосковья рассказала, как 2022-й изменил ее жизнь Предпринимательница из Подмосковья Штатнова рассказала, как 2022-й изменил ее жизнь Анастасия Штатнова / Соцсети

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В 2022-м многие иностранные компании ушли из России, и это открыло дорогу в бизнес отечественным предпринимателям. Для некоторых год стал тем самым поворотным моментом, когда стало ясно, что жизнь необходимо менять ради себя и близких. Персональный тренер, инструктор групповых программ, тренер по детскому фитнесу из Одинцова Анастасия Штатнова в девятом выпуске колонок-монологов рассказала «360», в чем находит вдохновение и чего ждет от наступившего, 2023 года.

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Далее — прямая речь.

Год вдохновения

Две тысячи двадцать второй был потрясающим. Это год, когда я поняла, что для счастья действительно нужно немного: главное — любить жизнь, свое окружение, получать эту любовь взамен, заниматься любимым делом, не переживать по пустякам и просто радоваться каждому дню.

Лучший момент года — каждый прожитый день. Не люблю выделять что-то одно, так как боюсь забыть важное. Этот год был очень плодотворным, я работала без отпуска, но если бы можно было вернуть время вспять, ничего бы не стала менять.

Ежедневно вдохновляет результат моей деятельности. Каждый день работаю с людьми. И в основном рядом со мной те, кто подпитывает меня своей энергией, а я подпитываю их, настраиваю на результат, радуюсь успехам и переживаю вместе с ними все проблемы.

Недавно на Подмосковье обрушился обильнейший снегопад. Я вышла из дома и начала откапывать свою машину. И лишь когда практически полностью очистила ее от снега, поняла, что машина не моя. Моя при этом спокойно стояла под соседним сугробом.

Надеюсь, помогла хозяину того автомобиля. Вдруг он опаздывал, и тут такой сюрприз — чистое средство передвижения.

Я точно уверена, что 2023 год будет еще лучше, эффективнее, продуктивнее, еще мощнее. Ведь жить нужно так, чтобы каждый день ты становился лучшей версией себя.

Год свершений

Не каждый знает, что до того, как стать тренером и руководителем студии фитнеса в Одинцове, я работала в совершенно другой сфере. И многие сильно удивляются, когда узнают, что в прошлом я экономист, бухгалтер и специалист по кадровому делопроизводству. Все эти годы не могла решиться поменять профессию до конца.

Даже когда в 2019 году мы открыли студию, я понимала, что фитнес — нестабильная ниша, и продолжала совмещать офисную деятельность и тренерство.

Как-то прогуливаясь по парку в офисный обеденный перерыв, я задумалась, буду ли счастлива, если вдруг останусь в офисе до пенсии. И четко поняла: категорически нет. Тогда все встало на свои места.

Главное — я преодолела страх. И поняла, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать.

Этот год был прекрасным, потому что 2022-й — год старта и 100%-ной реализации меня как тренера и руководителя. Год, когда ты понимаешь, что назад дороги нет. Моя любовь к этому миру и людям настолько безгранична, что ее не уместить в офисное кресло. Дальше — только вперед, и никак иначе.