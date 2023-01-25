Эксклюзив 25 января 2023, 19:42 Панкс все-таки дэд. Куда пропали модные субкультуры и что пришло им на смену? Психолог Рощин объяснил, почему в России больше нет панков и эмо Unsplash

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Еще в начале XXI века в молодежной среде были популярны субкультуры: готы, панки, металлисты, рэперы и так далее. К началу 20-х годов все они будто испарились. Или трансформировались? В День студента «360» вспомнил основные молодежные течения недавнего прошлого и расспросил социального психолога, почему панки все-таки «вымерли».

Punks not dead?

Панки — пожалуй, одна из самых известных молодежных субкультур, не раз подвергавшаяся остракизму со стороны старшего поколения. Оно и понятно.

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Сама суть панков — протест в чистом виде. Их ценностями были свобода взглядов, независимость, отрицание многих норм общества. В общем, punks not dead (в переводе с английского — «панки не мертвы»).

Они всегда отличались вызывающими прическами — ирокезами, обилием пирсинга, общей неряшливостью, большими куртками с заклепками. Ну, и конечно, панков объединяла музыка. Sex Pistols, «Король и шут», «Сектор газа», «Гражданская оборона».

РИА «Новости»

Косухи, байки и металл

Металлисты появились еще до распада СССР, рок-концерты стали основным местом их обитания. Одно из крупнейших событий в жизни этой субкультуры в России — концерт «Монстры рока» в Москве в 1991 году, где на сцене появилась группа Metallica — икона стиля для металлистов. Другие популярные исполнители — «Ария», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «AC/DC».

Отличительные черты металлистов — волосы по плечи или еще длиннее, тяжелые ботинки, короткие кожаные куртки с зауженной талией и характерной молнией наискосок (косухи), массивные цепочки.

Летное поле аэродрома Тушино. Международный музыкальный фестиваль «Монстры рока» / РИА «Новости»

Вокруг музыки объединялись и рокеры. Кроме того, приметами этой субкультуры, зародившейся в девяностые, можно считать мотоциклы, тусовки в парках. Внешне их было не так просто отличить от металлистов.

Впоследствии из этого движения выросли целые сообщества байкеров. С музыки акцент сместился на мотоциклы.

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Рэперы — от «Касты» до «Басты»

Они часто выступали антагонистами рокеров и панков. Музыка — хип-хоп. Тупак, Eminem, Bad Balance, «Каста», «Многоточие». Широкие джинсы, футболки (как сейчас сказали бы «оверсайз»), бейсболки, ориентация на подражание американским представителям этой субкультуры.

К середине нулевых рэперы растеряли свои отличия в одежде и стали выглядеть как обычные подростки, только, что называется, «в спортивках». Предпочтения в музыке тоже поменялись. В России сформировалось два направления — попсовый хип-хоп (Децл, Black Star) и андерграунд («Баста», Гуф, «Кровосток»).

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) на музыкальном фестивале «Дикая Мята» в Тульской области / РИА «Новости»

Черно-розовые мечты

Готы появились в Великобритании еще в 1970-х, в Россию они пришли чуть позже. Основой для объединения молодых людей была любовь к новому музыкальному жанру — готик-рок. Главные элементы — черный цвет, серебряные аксессуары как символы смерти, которую эта субкультура всячески эстетизировала, кресты, розы.

Девушки ходили на тусовки в кожаной одежде и корсетах. Волосы и ногти чаще всего красили в черный цвет, а кожа должна была быть бледной.

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В нулевых Россию заполонили так называемые эмо (правда, в США они зародились аж в 1980-х). Иногда их можно было спутать с готами, но многие представители этих субкультур не на шутку злились, когда так происходило: считали себя если не противоположными, то все же отдельными течениями.

Постепенно эмо обрели четкие визуальные «знаки различия»: черно-розовые цвета в одежде, узкие джинсы, кеды, смоки-айс, длинные челки, закрывающие глаза или половину лица. Аксессуары с изображениями черепов или разбитого сердца.

Пристрастие эмо к теме суицида, которую воспевали в слезливых песнях, вызывало опасения у общества и чиновников. К 2010-м годам течение утратило свою популярность.

Википедия

Стиляги 2.0.

В середине 2010-х заговорили о новом молодежном движении — хипстерах. Внешне они напоминали «реинкарнацию» советских стиляг: очки в роговой или круглой оправе (обязательно известного бренда), модная одежда и вещи в стиле винтаж, которые носили родители в восьмидесятые.

Чуть ли не главный момент их образа — стильные, ухоженные прически, и бороды. Желательно наличие татуировок и диплом дизайнера.

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Куда они все пропали?

Помимо вышеперечисленных, было еще множество течений — такие крупные, как «скины», «гопники», и поменьше. Субкультуры до сих пор существуют: «ванильки» (их уже очень немного), «винишко-тян», K-pop, анимешники, гики. Но эти течения скорее просто мода и хобби, а не правила жизни, каковыми были их предшественники.

Алексей Рощин, социальный психолог, назвал главной причиной утраты власти субкультур над молодежью развитие интернета.

«Невероятное распространение гаджетов и бурный рост возможностей технологий позволили на новом уровне держать связь. В том числе, что важно, видеосвязь. Появились самые разные соцсети», — рассказал он «360».

Соответственно, отметил психолог, потребность в общении и сопричастности, лежащая в основе объединения по признакам субкультур, перешла в онлайн. Из-за этого субкультуры стали менее заметны, а их границы — более размыты.

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Для современных молодых людей исчезла необходимость в тесном личном контакте друг с другом. Тем более что такие контакты сопряжены с опасностями, тревогами (вдруг не поймут и обидят). В кармане тем временем лежит ключ к общению со множеством подобных тебе людей в виртуальном пространстве.

«Там разнообразие гораздо больше — легче подобрать компанию по интересам. Раньше, в школе, например, это сделать было гораздо труднее: условно было три компании, и выбирай одну из субкультур», — сказал психолог.

Субкультуры в классическом понимании действительно вымерли, поскольку стали не нужны их функции, объяснил Рощин. Коммуникационные потребности, желание быть причастным молодежь теперь удовлетворяет иначе.