26 июня 2023, 01:59
От коронавируса до теракта в США. Топ-6 самых ярких «предсказаний» Симпсонов
Сценарист «Симпсонов» Гиллис: много реальных мировых событий попадает в сериал
Мультсериал «Симпсоны» давно известен своими «пророчествами». Фанаты шоу находили в сериях «предсказания» коронавируса, оспы обезьян и даже президентства Дональда Трампа. Недавно поклонники мультсериала вспомнили эпизод, события которого схожи с громкой историей о гибели экипажа батискафа «Титан». Но на самом деле в этих историях не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. «360» разбирался в «пророчествах» «Симпсонов» и собрал самый яркие из них.
«Титан»
Одним из последних так называемых пророчеств «Симпсонов» стало «предсказание» о происшествии с батискафом «Титан». Его экипаж погружался в Атлантическом океане к затонувшему кораблю «Титаник».
Фанаты шоу стразу вспомнили серию про погружение Гомера Симпсона и его отца к затонувшему судну. По сюжету, герои намеревались отыскать на дне океана сокровища.
Гомер и его отец опустились на глубину, после чего главный герой осознал, что у него начал заканчиваться кислород, и он стал задыхаться.
В отличии от реальной и трагичной истории «Титана», эпизод «Симпсонов» закончилась хорошо. Оказалось, что Гомеру привиделись все события, пока он был в коме. В итоге главный герой очнулся в больнице в окружении своей семьи.
Пророчество о коронавирусе
В декабре 2019 года в Ухане зафиксировали вспышку заболеваемости неизвестным на тот момент вирусом. Уже в конце января Всемирная организация здравоохранения назвала ее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение. В марте 2020 года коронавирус объявили пандемией.
Фанаты «Симпсонов» вспомнили похожую историю в одном из эпизодов любимого мультсериала, где рассказывалось, как из-за посылок в США попал смертельный вирус. Страны, конечно, отличаются, но провести параллель с коронавирусом это не помешало.
В 21 серии четвертого сезона мультсериала в Спрингфилд приходят зараженные посылки из Японии. Жители городка заболевают после того, как открывают коробки. Так в Спрингфилде начинается эпидемия из-за опасного вируса.
Фанаты мультсериала не смогли не увидеть схожесть вымышленного сюжета эпизода и охватившей весь мир пандемией коронавируса.
Оспа обезьян
В июле 2022 года ВОЗ объявила режим ЧС в связи с выявлением случаев заражения вирусом оспы обезьян в разных странах.
Фанаты «Симпсонов» и в этом случае увидели отсылку к любимому мультсериалу. В одном из эпизодов Барт Симпсон и его друг и Милхаус играют с обезьянкой. В результате первый заражается педикулезом, а у второго появляются напоминающие грипп симптомы. Также Сеть тогда заполонили мемы, на которых Гомер Симпсон сначала сидит на одном диване с обезьяной, а потом обнаруживает на своем теле сыпь.
Сходство эпизода с реальной вспышкой оспы обезьян достаточно отдаленное, но пользователям хватило и этого для разговоров о «предсказаниях».
Статуя Давида
Директор частной школы во Флориде в марте 2023 года оставил свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения. Детям представили знаменитую статую Микеланджело Буонарроти — «Давид». Некоторые из взрослых посчитали скульптуру порнографической.
Параллель с «Симпсонами» фанаты мультипликационной семьи провели сразу же.
Они вспомнили один из эпизодов шоу, где действие происходило в 1990-х годах. В серии жители Спрингфилда выступили против статуи «Давида», раскритиковав произведение искусства за наготу.
Президентство Трампа
Одним из самых громких «предсказаний» можно назвать «пророчество» президентства Дональда Трампа.
В одном из эпизодов 11 сезона зрителям показывается будущее персонажей мультсериала. В нем Лиза Симпсон стала президентом США, которой приходится разбираться с последствиями управления страной Трампом.
Но здесь предсказание вовсе не так очевидно, как может показаться. Как признавались сами сценаристы мультсериала, в те годы Трамп уже много говорил о планах баллотироваться, просто люди забыли об этом.
Трагедия 11 сентября
Одним из наиболее пугающих «пророчеств» считается предсказание трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили самолеты и направили один из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
В одной из серий «Симпсонов», которая вышла в 1997 году, есть кадр с брошюрой, на обложке которой говорится «Нью-Йорк за девять долларов в день», а на фоне — башни-близнецы, которые напоминают цифру 11.
«Так что все выглядит как 9/11. Это абсолютно дикая и странная вещь», — признавался исполнительный продюсер шоу Эл Джин.
Одна из сценаристов мультсериала Стефани Гиллис отмечала, что в мире происходит много разных событий, которые обсуждаются разработчиками проекта.
«И в конечном счете огромное количество реальных мировых событий попадает в сериал», — отмечала она.
Все сценаристы «Симпсонов» имеют качественное образование. Над эпизодами сериала работали десятки выпускников лучших университетов США, многие из которых заканчивали обучение по техническим направлениям. Они обсуждают и освещают в шоу главные мировые события.
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