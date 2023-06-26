Интересное 26 июня 2023, 01:59 От коронавируса до теракта в США. Топ-6 самых ярких «предсказаний» Симпсонов Сценарист «Симпсонов» Гиллис: много реальных мировых событий попадает в сериал YouTube

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Мультсериал «Симпсоны» давно известен своими «пророчествами». Фанаты шоу находили в сериях «предсказания» коронавируса, оспы обезьян и даже президентства Дональда Трампа. Недавно поклонники мультсериала вспомнили эпизод, события которого схожи с громкой историей о гибели экипажа батискафа «Титан». Но на самом деле в этих историях не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. «360» разбирался в «пророчествах» «Симпсонов» и собрал самый яркие из них.

«Титан»

Одним из последних так называемых пророчеств «Симпсонов» стало «предсказание» о происшествии с батискафом «Титан». Его экипаж погружался в Атлантическом океане к затонувшему кораблю «Титаник».

Фанаты шоу стразу вспомнили серию про погружение Гомера Симпсона и его отца к затонувшему судну. По сюжету, герои намеревались отыскать на дне океана сокровища.

Кинопоиск

Гомер и его отец опустились на глубину, после чего главный герой осознал, что у него начал заканчиваться кислород, и он стал задыхаться.

В отличии от реальной и трагичной истории «Титана», эпизод «Симпсонов» закончилась хорошо. Оказалось, что Гомеру привиделись все события, пока он был в коме. В итоге главный герой очнулся в больнице в окружении своей семьи.

Пророчество о коронавирусе

В декабре 2019 года в Ухане зафиксировали вспышку заболеваемости неизвестным на тот момент вирусом. Уже в конце января Всемирная организация здравоохранения назвала ее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение. В марте 2020 года коронавирус объявили пандемией.

Фанаты «Симпсонов» вспомнили похожую историю в одном из эпизодов любимого мультсериала, где рассказывалось, как из-за посылок в США попал смертельный вирус. Страны, конечно, отличаются, но провести параллель с коронавирусом это не помешало.

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В 21 серии четвертого сезона мультсериала в Спрингфилд приходят зараженные посылки из Японии. Жители городка заболевают после того, как открывают коробки. Так в Спрингфилде начинается эпидемия из-за опасного вируса.

Фанаты мультсериала не смогли не увидеть схожесть вымышленного сюжета эпизода и охватившей весь мир пандемией коронавируса.

Оспа обезьян

В июле 2022 года ВОЗ объявила режим ЧС в связи с выявлением случаев заражения вирусом оспы обезьян в разных странах.

Фанаты «Симпсонов» и в этом случае увидели отсылку к любимому мультсериалу. В одном из эпизодов Барт Симпсон и его друг и Милхаус играют с обезьянкой. В результате первый заражается педикулезом, а у второго появляются напоминающие грипп симптомы. Также Сеть тогда заполонили мемы, на которых Гомер Симпсон сначала сидит на одном диване с обезьяной, а потом обнаруживает на своем теле сыпь.

Сходство эпизода с реальной вспышкой оспы обезьян достаточно отдаленное, но пользователям хватило и этого для разговоров о «предсказаниях».

Статуя Давида

Директор частной школы во Флориде в марте 2023 года оставил свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения. Детям представили знаменитую статую Микеланджело Буонарроти — «Давид». Некоторые из взрослых посчитали скульптуру порнографической.

Параллель с «Симпсонами» фанаты мультипликационной семьи провели сразу же.

Они вспомнили один из эпизодов шоу, где действие происходило в 1990-х годах. В серии жители Спрингфилда выступили против статуи «Давида», раскритиковав произведение искусства за наготу.

Президентство Трампа

Одним из самых громких «предсказаний» можно назвать «пророчество» президентства Дональда Трампа.

РИА «Новости»

В одном из эпизодов 11 сезона зрителям показывается будущее персонажей мультсериала. В нем Лиза Симпсон стала президентом США, которой приходится разбираться с последствиями управления страной Трампом.

Но здесь предсказание вовсе не так очевидно, как может показаться. Как признавались сами сценаристы мультсериала, в те годы Трамп уже много говорил о планах баллотироваться, просто люди забыли об этом.

Трагедия 11 сентября

Одним из наиболее пугающих «пророчеств» считается предсказание трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили самолеты и направили один из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В одной из серий «Симпсонов», которая вышла в 1997 году, есть кадр с брошюрой, на обложке которой говорится «Нью-Йорк за девять долларов в день», а на фоне — башни-близнецы, которые напоминают цифру 11.

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«Так что все выглядит как 9/11. Это абсолютно дикая и странная вещь», — признавался исполнительный продюсер шоу Эл Джин.

Одна из сценаристов мультсериала Стефани Гиллис отмечала, что в мире происходит много разных событий, которые обсуждаются разработчиками проекта.

«И в конечном счете огромное количество реальных мировых событий попадает в сериал», — отмечала она.

Все сценаристы «Симпсонов» имеют качественное образование. Над эпизодами сериала работали десятки выпускников лучших университетов США, многие из которых заканчивали обучение по техническим направлениям. Они обсуждают и освещают в шоу главные мировые события.