Интересное 21 апреля 2023, 18:39 🍄 Осторожно, ранние грибы: когда собирать съедобные и как определить ядовитые? Самые первые грибы в лесах Московской области появляются с начала апреля Unsplash

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C середины апреля в лесах Подмосковья начинается сезон тихой охоты — появляются первые грибы. Однако нужно быть крайне осторожными: среди них немало ядовитых. Как отличить съедобные грибы и куда лучше всего за ними отправиться — в материале «360».

Когда начинается сезон грибов — 2023 в Подмосковье

Самые первые грибы в лесах Московской области появляются с начала апреля. Ассортимент довольно велик: от сморчков и волнушек до маслят, сыроежек и белых. Восток отличается большим количеством маслят, а на севере довольно много лисичек.

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Однако самые урожайные грибные места расположены на юге и западе региона. Благодаря большому количеству широколиственных деревьев, которые перемешаны с хвойными, грибы появляются там раньше и их намного больше, чем на других направлениях.

Карта самых грибных мест Московской области

Публичное достояние

Кстати, опытные грибники утверждают, что сегодня грибы перестали придерживаться сезонности: привычные летние виды, например, можно встретить весной. Самыми первыми по-прежнему появляются сморчки, строчки, дождевики, блюдцевики и поганки.

Сморчки, строчки, блюдцевики: отличия съедобных и ядовитых

Сморчки и ложные сморчки

Сморчки легко узнать по округлым шляпкам, похожим на пчелиные соты. Обычно они конические, яйцевидные или круглые. Цвет — от светло-коричневого до почти черного. Чаще всего эти грибы попадаются под тополями, осинами и ольхой.

Сморчок / Википедия

Съедобные грибы легко перепутать с ложными сморчками. Отличить их поможет шляпка: у ядовитых она полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью, тогда как настоящие сморчки полые внутри.

Съедобный сморчок в разрезе / Википедия

Строчки

Строчок стоит на короткой полой ножке, которую почти не видно из-под бесформенной темно-коричневой или даже черной шляпки. По размеру эти грибы намного крупнее сморчков, а их шляпки внутри неполые.

Со шляпками стоит быть осторожнее: они содержат ядовитые токсины, которые разрушаются только при термической обработке. Перед приготовлением строчки нужно прокипятить несколько раз.

Строчок / Википедия

Дождевики и ложнодождевики

Дождевики обычно овальной или округлой формы, белого цвета с замкнутыми плодовыми телами. Среди них тоже есть опасные грибы — ложные дождевики. К счастью, отличить их довольно просто.

Дождевик / Википедия

Ядовитые грибы обычно имеют чешуйчатую плотную кожицу желтоватого цвета, на которой могут быть небольшие трещины. Мякоть мясистая, толстая, упругая, белого цвета, с тонким пряным запахом.

Со временем цвет шляпки ядовитого гриба меняется сначала на фиолетово-черный, затем на оливковый с более светлыми прожилками. Ложные дождевики содержат небольшое количество токсинов, способных спровоцировать легкое пищевое отравление.

Ложный дождевик / Википедия

Шампиньоны и поганки

Весенние шампиньоны часто путают с поганками. Визуально у них много общего, поэтому, чтобы не ошибиться, прежде чем срезать гриб, проверьте цвет шляпки: пластинки на нижней поверхности должны быть розовыми.

Шампиньон / Википедия

Поганки отличаются тем, что пластинки на нижней поверхности их шляпок полностью белого цвета.

Белая поганка / Википедия

Блюдцевик

Еще один популярный в народе весенний гриб — блюдцевик. Ножка у него очень короткая и чаще всего полностью спрятана под землей. Шляпка — ярко-оранжевая и по форме напоминает блюдце, откуда, собственно, и появилось название.

Пахнет этот съедобный гриб не очень приятно — многим по запаху напоминает хлорку. Зато благодаря этому его практически невозможно перепутать с другими грибами. К тому же аромат полностью исчезает после термической обработки.

Блюдцевик / Википедия

Среди блюдцевиков есть и ядовитые. Поэтому нужно всегда обращать внимание на цвет шляпки: она должна быть именно ярко-оранжевой. Грибы всех оттенков коричневых и серых цветов брать ни в коем случае нельзя.

Блюдцевик серый ядовитый / Википедия

Полезные приложения

Мобильные приложения могут помочь и начинающим, и опытным грибникам. Многие из них содержат большие каталоги грибов с фотографиями и подробными описаниями. Также есть функции «определить гриб по фото».

Unsplash

Приложение «По грибы» работает без доступа к Сети — это довольно важный момент, ведь в лесу связь может отсутствовать. «Справочник грибника» расскажет, где лучше всего искать грибы в вашем регионе и какие появились в конкретное время года.

Для Mushroom Identify и «Распознавание грибов по фото» нужен интернет. Последнее приложение работает с нейросетью, которую можно обучать. Однако полностью полагаться на машинный разум не стоит: если есть сомнения, лучше показать свою находку опытному грибнику.