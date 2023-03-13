Эксклюзив 13 марта 2023, 17:14 «Оскар» в пионерском галстуке. За что раздают кинопремии Писатель Беседин: премия «Оскар» — лишь еще одно глупое надувание воздушных шаров Unsplash

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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» награду присудили ленте «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра. На мероприятии присутствовали дочь, сын и жена Алексея Навального. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, для чего был задуман «Оскар» и во что он скатился в последнее время.

Далее — прямая речь.

Это скучно. Предельно скучно. То, что когда-то выглядело как шоу, а главное, как попытка создать иерархию в кинематографе, превратилось в инструмент «нового дивного мира». Того мира, что культивирует вполне эффективные методы подавления нормальности: ЛГБТ-диктатура, радикальный феминизм, экоактивизм, цифровой фашизм и так далее. Я сейчас говорю о кинопремии «Оскар», конечно же. Ее награды раздали этой ночью в США.

Для чего придумали «Оскар» изначально? Очевидно, дабы наградить действительно лучших. И такие глыбы, как Джек Николсон и Мерил Стрип, были хороши. Когда-то.

Однако «Оскар» был необходим еще для того, чтобы зритель ориентировался в происходящем в киномире. Это своего рода каталог и иерархия одновременно. Но в определенный момент — точную дату назвать трудно, процесс шел непрерывно — кинопремия окончательно превратилась в элемент агитации и пропаганды, в часть гигантской манипулятивной системы, которая подавляет человека, его волю к индивидуальности. Зафиксируйте эту мысль.

РИА «Новости»

Я мог бы сейчас быть банален и говорить, что «Оскар» неизменно дают секс-меньшинствам, больным СПИДом и страдающим от притеснения белых. Это все так, да, но важнее другое. Изначально, в самом зародыше, мы правда наблюдали борьбу и в жизни, и в кино за то, чтобы гомосексуалисты не подвергались гонениям и избиениям, а черные могли сосуществовать с белыми — ведь до этого творился кошмар.

Но очень скоро эта попытка борьбы за равенство превратилась в диктатуру так называемых меньшинств, и человека стали форматировать по их стандартам. Именно так сегодня выглядит фашизм нового образца.

Что до «Оскара-2023», то там мелькали достойные работы. Например, «Банши Инишерина» и «Треугольник печали» (детальные обзоры здесь и здесь), но шансов победить у них изначально не было. Один фильм оказался слишком старомоден, а второй — слишком антикапиталистичен. Поэтому триумфа добилась лента «Все везде и сразу»: снято в духе времени с соответствующими отсылками к «новому дивному миру».

Отмечу, что премию за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, который по-настоящему — мощно, уверенно, трагично — вернулся в кино. У него были проблемы с запрещенными веществами, лишним весом, психикой, но Брендан нашел в себе силы, смелость — и теперь он на вершине горбатой горы. По-человечески рад за актера. Искренне. Беда в том, что — ну да, правильно вы догадались — «Оскар» ему дали за роль профессора-бисексуала в ленте Даррена Аронофски «Кит». Снято кино классно, а вот его смысловое наполнение — печаль, печаль…

Впрочем, самым характерным на этом «Оскаре» стало появление семейства Навального. Сам Алексей, как известно, находится в местах не столь отдаленных. Между тем «Оскара» был удостоен документальный фильм «Навальный», обсуждать который всерьез, в общем-то, моветон, потому что тут все слишком банально и очевидно. Фактически конкурентов у этой ленты не было.

Забавна реакция украинцев. Те возмутились, что Зеленского на премию «Оскар» не пустили, а Владимир Александрович так хотел блеснуть — как у актера не получилось, зато как президент — ну, а вдруг?

Но Зе остался без трех минут славы на «Оскаре», а заодно премию не дали пропагандистскому фильму о конфликте в Донбассе. Украинцы обиделись, заистерили, но, на самом деле, все логично. Киноакадемия, представляющий пресловутый истеблишмент, лишний раз подчеркнула, что Украина для Запада лишь инструмент, пуля, выпущенная в Россию, а потому предпочтут всегда бьющее вглубь России. Отчего и выбрали ленту «Навальный», а на украинские жертвы, будем честны, Западу плевать.

Вообще, есть в этом какой-то коммунистический (в плохом смысле) задор. Знаете, когда идеологически правильное кино и литературу награждали соответствующими премиями. Пусть и шансов остаться в истории у тех изначально не было.

Прав был Пелевин, когда писал, что современная Америка превратилась в «совок» самого худшего образца, в который уже никогда не привезут джинсы. Они ведь правда — как в той песни Бутусова-Кормильцева: ходят, скованные одной цепью, и награждают других и себя по разнарядке. Думаю, скоро и Гребенщикову какую-нибудь премию нарисуют.

Я уже объяснял этот механизм. Человек, общество, как писал Эвола, не могут без иерархии. Вот и выдвигают лидеров «нового дивного мира», обвешивая их различными премиями для придания веса, статуса. Тут «Оскар» ничем не отличается, к примеру, от Нобелевской премии.

Пустышки надувают, размалевывают и пускают в народ. Вот только рано или поздно те все равно сдуваются, лопаются, забываются. И не остается ничего. Совсем ничего. Очередная раздача «Оскаров» лишь еще одно глупое надувание воздушных шаров, обреченных лопнуть.