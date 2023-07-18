Интересное 18 июля 2023, 17:13 Один в лодке, не считая собаки. Австралиец дрейфовал в Тихом океане почти 100 дней и остался жив Спасатель Гофштейн: австралиец выжил в Тихом океане благодаря невозмутимости YouTube

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Житель Сиднея решил отправиться в путешествие по Тихому океану со своей собакой. Он собрал все необходимое для поездки, снабдил катамаран рыболовными снастями и стартовал из Мексики во Французскую Полинезию. Однако спустя несколько недель пути шторм вывел из строя все коммуникации и навигацию на яхте, и австралиец остался совсем связи. Как мореплавателю и его питомцу удалось выжить — в материале «360».

Дрейф в Тихом океане

Тим Шеддок и его собака по кличке Белла отправились на яхте из Мексики во Французскую Полинезию в апреле. Расстояние между побережьями — более шести тысяч километров.

Спустя несколько недель судно попало в шторм и застряло на мели, а электроника отключилась. Без какой-либо связи с миром 51-летний австралиец и его питомец дрейфовали в Тихом океане на протяжении почти трех месяцев.

На прошлой неделе мужчину заметил вертолет, сопровождавший рыболовный траулер: пилот вылетел на поиски косяков тунца, а нашел потрепанный одномачтовый парусный катамаран.

Путь Тима Шеддока / Телеканал «360» Путь Тима Шеддока / Телеканал «360» Путь Тима Шеддока / Телеканал «360»

Спасение двух путешественников

Экипаж передал информацию ближайшим рыболовным судам, и вскоре австралийцу направили помощь. Врач осмотрел Шеддока и Беллу, их состояние в норме.

«Я прошел через очень тяжелые испытания на воде. Сейчас мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в океане. Но в целом я чувствую себя хорошо», — сказал мужчина в комментарии 9 News Australia

Фото: скриншот из видео 9News Australia с официального аккаунта на YouTube / YouTube

Как выжить в открытом океане

Шеддок рассказал, что ему удалось выжить благодаря наличию снастей и большому опыту в рыбалке. Австралиец на пару со своей собакой питался сырой рыбой на протяжении почти 100 дней.

Заблудившимся путешественникам повезло, что в Тихом океане часто шли дожди: мужчина набирал пресную воду во всевозможные сосуды, чтобы спастись от обезвоживания. С помощью небольшого навеса на катамаране мужчина прятался от прямых солнечных лучей, чтобы не получить серьезные ожоги.

Фото: скриншот из видео телеканала 9News Australia с официального аккаунта на YouTube / YouTube

Сейчас Шеддок может питаться лишь небольшими порциями, рассказали журналисты. За несколько месяцев он отвык от привычной еды, поэтому каждый раз чувствует дискомфорт при приеме пищи. Рыболовное судно, спасшее мужчину, плывет обратно в Мексику, где австралиец пройдет медицинское обследование и при необходимости получит дополнительное лечение.

Эксперт по выживанию и профессор Майк Типтон в разговоре с телеканалом Sky News отметил, что спасение австралийца и его собаки стало возможным в том числе благодаря небывалой удаче.

«Это словно найти иголку в стоге сена. Но везение было лишь частью невероятной истории этой пары. Если бы не профессионализм и мастерство Шеддока, кто знает, что могло бы случиться», — подчеркнул он.

Freepik

Профессиональный выживальщик предположил, что сохранить рассудок Шеддоку помогло присутствие Беллы: собака могла «оказать огромную помощь» ментальному состоянию австралийца.

«У человека должен быть очень позитивный психологический настрой, чтобы пройти такого рода испытания и не сдаться на полпути. Только представьте, как темно и одиноко было в открытом океане ночью», — добавил Типтон.

Несмотря на общее состояние моряка, полное восстановление после такого незапланированного «отпуска» может затянуться, заявил «360» заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн.

«У него могли пострадать почки, поэтому восстановление должно занять не менее полугода», — предположил эксперт.

Шеддок — австралийский Бомбар?

Эксперимент французского врача

Собеседник «360» сравнил историю Шеддока с экспериментом французского врача Алена Бомбара, который в 1952 году пересек Атлантический океан на резиновой лодке.

Однако Бомбар целенаправленно «потерялся» в отличие от австралийца. Целью эксперимента было доказать, что потерпевший кораблекрушение человек может выжить в океане без еды, пресной воды и какой-либо экипировки, а погибает только из-за паники.

Французский врач Ален «Еретик» Бомбар. Фото: https://www.factroom.ru/wp-content/uploads/2015/08/1185.jpg / Публичное достояние

Страх контролирует жизнь

Бомбар терпел муки голода и жажды, за 65 дней атлантического плавания похудел на 25 килограммов, истощил организм и был обезвожен. После такого испытания врач выпустил книгу, где подробно описал свой эксперимент.

«Самая главная мысль: Бомбар утверждал, что жертв кораблекрушений убили не жажда, голод или палящее солнце. Основная причина гибели — это страх, доминирующее состояние, способное убить человека вопреки всяким нормам», — подчеркнул Гофштейн.

Шеддок же старался держаться на плаву и не поддаваться страху. Именно поэтому ему удалось выжить, подытожил спасатель международного класса.