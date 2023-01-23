Интересное 23 января 2023, 18:29 🏙 «Облик городов для людей важен». В Подмосковье представили обновленный каталог архитектурных решений Депутат Разворотнева назвала архитектурные решения, представленные Подмосковьем, шедеврами Фото: Мособлархитектура / Публичное достояние

Читать 360tv в

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области показал обновленный каталог архитектурных решений для социальных объектов. В него включили более 30 проектов — от школ до домов престарелых. О том, как внешний облик зданий влияет на жизнь и почему подобные списки облегчают работу архитекторов, — в материале «360».

Архитектурные решения соцобъектов

Все представленные Мособлархитектурой решения получили одобрение Архитектурной комиссии Московской области. Теперь эти проекты должны стать примером для специалистов по проектированию и строительству зданий, а также для застройщиков региона.

Реклама

В каталог вошли более 30 объектов из сфер образования, спорта, культуры и здравоохранения. Далее его будут пополнять новыми проектами.

Реклама

Среди включенных в список «образцов» — проект международной школы Wunderpark (Истринский район) от ARCHSTRUKTURA. Общая площадь — свыше семи тысяч квадратных метров. Планировка напоминает город с центральной площадью и улицами, которые выглядят как пять «лучей», идущих от центра. Раздвижные стены самого здания позволят трансформировать помещения под разные задачи. Школе присвоили высший класс энергоэффективности: это значит, что физическое и визуальное загрязнения для внешней среды сведены к минимуму.

«Важно показать детям особенность расположения, открыть здание природному окружению. Современное образование перемещается из классов на природу, для чего мы организовали площадки для проектной деятельности и отдыха, детские и учебные, спортивные и досуговые…» — подчеркнул руководитель бюро ARCHSTRUKTURA Антон Нагавицын.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Есть решение и для Королевского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» от НИИПРОЕКТ. Общая площадь — более 14 тысяч квадратных метров.

Здание рассчитано на 100 койко-мест. В нем предусмотрены буфет, прачечная, бассейн и многое другое. Сама конструкция выполнена в светлой гамме. Теплые оттенки и натуральные текстуры придают образу ощущение тепла, уюта.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Также специалисты придумали решение для открытого круглогодичного бассейна в деревне Ларево, городской округ Мытищи. Архитектурное бюро Асадова спроектировало здание из двух этажей, оно рассчитано на 64 посетителей. Помимо открытого бассейна, там будут фитнес-зал, универсальный спортзал, СПА, массажные кабинеты и кафе.

«Архитектура бассейна в современном „экологичном“ стиле соответствует функциональному назначению объекта. Он органично вписывается в окружающий контекст и становится новой точкой притяжения для отдыхающих. Спокойные цвета и фактуры в сочетании с динамичным решением кровли и рисунком ламелей создают свежий и узнаваемый образ здания», — рассказала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Почему важно улучшать внешний вид зданий

Все, что находится вокруг людей, особенно это касается малых архитектурных форм, действительно меняет жизнь, отметил в разговоре с «360» урбанист, автор учебника «Управление ЖКХ» и эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

«Не устаю спрашивать у студентов на лекциях: назовите мне пять основных функций дворов. Даже молодежь, которая учится на курсах урбанистики, говорит: „Мы выходим во двор, вот парковка…“А кроме парковки? А отдых? А общение с соседями? А рекреация? А воспитание? А биология, флористика и так далее? А красота и эстетика? А обогащение воздуха кислородом? То есть мы должны понимать, что наша комфортная среда напрямую зависит от того, что мы видим, когда выходим из наших домов», — подчеркнул он.

Играет роль даже то, насколько человеку нравятся те или иные здания, в том числе подсознательно: архитектура, цвет, многофункциональность. Пусть речь идет об обыкновенной скамейке, все равно стоит оценить ее удобство, загрязняемость и так далее.

«Это не просто место, где сидят старушки», — добавил урбанист.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Шедевры Подмосковья

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат ГД восьмого созыва Светлана Разворотнева рассказала «360», что в последние годы в разных регионах России происходят заметные изменения городской среды.

«Хотя существуют разные мнения на этот счет, [некоторые] говорят: „Лучше бы вложили деньги в систему водоснабжения или в какие-то такие более материальные вещи“. <…> Облик городов для людей важен», — отметила она.

По словам Разворотневой, Московская область предлагает очень интересные решения. Более того, эти проекты можно назвать шедеврами, которые достойны того, чтобы туристы из других регионов приезжали посмотреть на них.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Чем полезен каталог

Рыбальченко отметил, что одна и та же форма в одном месте может быть уместной, в другом — нет. Так что сказать однозначно, хорошее ли решение предложил тот или иной архитектор, нельзя. Тем не менее наличие каталога с утвержденными решениями полезно всегда, уверен урбанист.

«Ты не проходишь различные процессы согласования, ты не проходишь различные экспертизы и решения, разрешения. Просто используешь то, что уже есть. Но безусловно, даже в этом случае очень важно привязать эти утвержденные формы к какому-то месту. Все равно здесь понадобятся и серьезные знания, и хороший опыт», — подытожил он.