Эксклюзив 14 марта 2023, 12:04

Безумие длиною в полвека. О культовой пластинке Pink Floyd

Писатель Беседин: Роджер Уотерс, как панк, призывает спятивший мир к диалогу с Россией

Пятьдесят лет назад мир услышал великий альбом группы Pink Floyd — The Dark Side of the Moon. Пластинка вышла 1 марта 1973 года. Прекрасно в ней решительно все — от обложки Сторма Торгерсона до звукорежиссуры Алана Парсонса и сведения Криса Томаса. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, почему «диагнозы» с The Dark Side of the Moon сегодня звучат еще убийственнее.

Далее — прямая речь.

Музыканты Pink Floyd действительно исследовали «темную сторону Луны», а точнее — темную, обратную, сторону человеческого сознания. Прежде всего басист и вокалист группы Роджер Уотерс, написавший все тексты к пластинке.

На The Dark Side of the Moon мы как бы попадаем на выставку того, что сводит человека и человечество с ума. Деньги, религия, нереализованность, потребление — все это превращает человека в раба, безумца, элемент матрицы, где он вынужден лишь потреблять и подчиняться.

Уже тогда, в 1973-м, это звучало предельно актуально, потому что мир менялся и мчался в сторону пресыщения, в сторону подмены истины ложью, реальности — симулякрами. Матрица еще не отформатировала человека, но уже начала этот процесс.

Мир извращался и действительно поворачивался своей обратной, темной стороной. Той, которую через несколько лет назовут светлой.

Точь-в-точь в соответствии с гениальным пророчеством Антония Великого: «Наступят последние времена, и девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс / РИА «Новости»

Сейчас же, спустя 50 лет после выхода The Dark Side of the Moon, диагнозы с пластинки звучат еще убийственнее и острее. Да, мы давно существуем на темной стороне, но не Луны, а Земли.

Неслучайно два музыканта, главным образом и создавшие этот шедевр, Роджер Уотерс и Дэвил Гилмор теперь находятся по разные стороны баррикад. Они и при записи The Dark Side of the Moon, как и других пластинок Pink Floyd, немало спорили.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступает на концерте в спорткомплексе «Олимпийский», 2011 год / РИА «Новости»

Один — Гилмор — полностью следует мировому истеблишменту, записывая песни с украинским музыкантом-военным Хлывнюком и запрещая свою музыку в России.

Роджер Уотерс, наоборот, став своего рода панком, пытается разобраться в происходящем, призывая спятивший мир к диалогу с Россией.

И это по-своему еще одна темная сторона, новый оборот мистической Луны. Собственно, это вообще главная особенность данной концептуальной и новаторской пластинки: при каждом ее прослушивании открываешь для себя что-то новое.

Такое одновременно пугает и восхищает — ведь понимаешь: да, безумие действительно многогранно.