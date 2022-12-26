Интересное 26 декабря 2022, 04:50 Необычные елки установили в мире к Новому году. Дерево в виде огромного торта — не самое странное Елку в виде огромного торта установили к Новому году в Вильнюсе Pxhere

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Новый год и Рождество невозможно представить без празднично украшенной елки. И если кто-то подходит к вопросу украшения главного атрибута новогодних праздников традиционно, то в некоторых странах каждый год стараются придумать что-то необычное и захватывающее. Например, поставить елку на морском дне или представить ее в виде огромного торта. «360» узнал о самых креативных елках мира, украшенных к 2023 году.

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Италия

Рождественская елка на горе Ингино считается самой большой новогодней елкой в мире. Ее огни зажигают каждый год, начиная с 1981.

Особенность этого праздничного атрибута в том, что, на самом деле это световая иллюминация, повторяющая форму рождественской елки. Ее каждый год устанавливают на склонах Ингино за пределами города Губбио, в регионе Умбрия.

Увидеть самую большую елку в мире можно с расстояния почти в 50 километров.

Греция

В Греции кроме елок, украшают еще и корабли. Они появляются с 6 декабря — дня Святого Николая Чудотворца.

Традиционно, главная елка Греции зажигается на центральной площади Афин, но в этом году греки добавили креативности и установили еще одну большую елку под водой. Теперь украшенное рождественское дерево стоит на морском дне у острова Алонисос. Игрушки для украшения праздничного дерева принесли жители острова.

Литва

Из года в год жителей Вильнюса удивляют формой рождественской елки. В этом году на Кафедральной площади главный праздничный атрибут представили в виде огромного торта. Необычную «елку» украшают 700 свечей, что символично, поскольку в 2023 году Вильнюс отмечает 700-летие. В мэрии города призвали отмечать юбилей круглый год.

Праздничная елка представляет собой трехъярусный торт. Его высота составляет 25 метров, а диаметр — 22 метра, уточнил Sputnik. Литва.

Лондон

Традиционно праздничную елку Великобритании с 1947 года дарит Норвегия. И последние годы праздничное дерево часто становится героем мемов в Сети и предметом негодования британцев.

То же самое произошло и в этот раз. Дерево установили на Трафальгарской площади, но выглядела ель не так пышно, как хотелось жителям Лондона. В Сети пользователи шутили, что праздничное дерево доставили в Лондон катапультой.

Но когда елка некоторое время постояла вертикально, ее ветки распрямились, а после украшения праздничное дерево стало выглядеть традиционно нарядно.

Германия

Праздничная ель уже стоит и в Германии. Дерево также выглядит традиционно, но и в его украшении есть своя особенность. Дело в том, что огни на елке будут гореть всего четыре часа в день. Представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт уточнял, что это сделано в целях экономии электроэнергии.

РИА «Новости»

«Рождественская елка будет освещаться лишь в промежутке времени между 16:00 и 20:00. Так что если кто-то ее хочет увидеть, должен прийти вовремя», — заявил политик.